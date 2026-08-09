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ગીર ગઢડાના ઇટવાયા ગામ નજીક રહીમશા પીરની દરગાહે વનરાજની લટાર! જુઓ વાયરલ વીડિયો

દરગાહ પર માથું ઝુકાવતો સિંહ કેમેરામાં કેદ, જાણે દરગાહને સલામી આપતો હોય તેવો અદભૂત નજારો

દરગાહ પર માથું ઝુકાવતો સિંહ કેમેરામાં કેદ, જાણે દરગાહને સલામી આપતો હોય તેવો અદભૂત નજારો
દરગાહ પર માથું ઝુકાવતો સિંહ કેમેરામાં કેદ, જાણે દરગાહને સલામી આપતો હોય તેવો અદભૂત નજારો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 9, 2026 at 8:34 PM IST

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ગીર-સોમનાથ: ઈટવાયા અને ખિલાવડ ગામ વચ્ચે આવેલી રહીમશા પીરની દરગાહ નજીક સિંહ જોવા મળતાં માર્ગ પરથી પસાર થઈ રહેલા એક વાહનચાલકની નજર વનરાજ પર પડી હતી. વાહનચાલકે તરત જ મોબાઇલ કેમેરો ચાલુ કરી સમગ્ર દૃશ્ય પોતાના કેમેરામાં કેદ કરી લીધું હતું.

વીડિયોમાં દેખાઈ રહ્યું છે કે, સિંહ દરગાહ નજીકથી પસાર થઈ રહ્યો હતો. આ દરમિયાન તેણે થોડા સમય માટે પોતાનું માથું નીચે તરફ ઝુકાવ્યું હતું. સિંહની આ મુદ્રા જોઈને જાણે વનરાજ રહીમશા પીરની દરગાહ સામે માથું ઝુકાવી સલામી આપી રહ્યો હોય તેવો અદભૂત નજારો સર્જાયો હતો. સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો હવે સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતાં લોકોમાં ભારે કુતૂહલ જોવા મળી રહ્યું છે.

દરગાહ પર માથું ઝુકાવતો સિંહ કેમેરામાં કેદ, જાણે દરગાહને સલામી આપતો હોય તેવો અદભૂત નજારો (ETV Bharat Gujarat)

દરગાહ નજીક સિંહની લટાર

વીડિયોમાં સિંહ કોઈપણ પ્રકારની ઉતાવળ કે આક્રમકતા વગર દરગાહ નજીકથી પસાર થતો જોવા મળે છે. રસ્તા પર વાહન ચાલકની નજર સિંહ પર પડતાં તેણે સલામત અંતર જાળવીને આ દુર્લભ ક્ષણને કેમેરામાં કેદ કરી હતી. સિંહની ચાલ અને ત્યારબાદ માથું ઝુકાવવાની ક્ષણ વીડિયોમાં જોવા મળતાં આ દૃશ્ય લોકોને રોમાંચિત કરી રહ્યું છે.

ગીર પંથકમાં વનરાજના માર્ગો, ખેતરો અને માનવ વસાહતો નજીક આંટાફેરા હવે અવારનવાર જોવા મળે છે. ગીરના જંગલની આસપાસ આવેલા ગામડાઓમાં સિંહોનું વિચરણ સ્થાનિકો માટે નવી વાત નથી. જોકે, કોઈ ધાર્મિક સ્થળની નજીકથી પસાર થતો સિંહ અને તે દરમિયાન માથું ઝુકાવતો દેખાય તેવો નજારો ભાગ્યે જ જોવા મળે છે.

સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો વીડિયો

આ સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં લોકોનું ધ્યાન ખેંચી રહ્યો છે. વીડિયો જોનારા લોકો સિંહની આ મુદ્રાને પોતાની રીતે જોઈ રહ્યા છે. કેટલાક લોકો તેને દરગાહને સલામી આપતો વનરાજ ગણાવી રહ્યા છે, તો વન્ય પ્રેમીઓ માટે આ ગીરના વન્ય જીવનની વધુ એક રસપ્રદ ક્ષણ બની છે.

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