અમરેલી: ત્રણ દિવસની શોધખોળ બાદ નવી બારપટોળીમાં હુમલાખોર સિંહ ઝડપાયો
ટ્રેકર્સ અને વનકર્મીઓની મદદથી ચોક્કસ લોકેશન મેળવ્યા બાદ નિષ્ણાત ટીમે સિંહને ટ્રેન્ક્યુલાઇઝ કરીને પાંજરે પૂર્યો હતો.
Published : September 28, 2026 at 8:00 PM IST
અમરેલી: રાજુલા તાલુકાના નવી બારપટોળી ગામની સીમમાં વનવિભાગના કર્મચારીઓ પર હુમલો કરનાર આશરે 12 વર્ષના નર સિંહને ત્રણ દિવસની સઘન શોધખોળ બાદ વનવિભાગે સુરક્ષિત રીતે ઝડપી લીધો હતો. ગીચ વન વિસ્તારમાં હાથ ધરાયેલા મેગા ઓપરેશન દરમિયાન સિંહને ટ્રેન્ક્યુલાઇઝ કરીને પાંજરે પૂરવામાં આવ્યો હતો. સિંહ ઝડપાતાં વનવિભાગના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.
નવી બારપટોળી ગામની સીમમાં આવેલા વાડી વિસ્તારમાં બીમાર સિંહને રેસ્ક્યૂ કરવાની કામગીરી દરમિયાન સિંહે વનવિભાગના ફોરેસ્ટર અને ટ્રેકર્સ પર હુમલો કર્યો હતો. આ ઘટના બાદ વનવિભાગના કર્મચારીઓથી લઈને વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સુધીના સ્ટાફે સિંહની સતત શોધખોળ હાથ ધરી હતી. સિંહના લોકેશન અંગે માહિતી મળતાં જ વનવિભાગે સમગ્ર વિસ્તારમાં સઘન સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું હતું.
સિંહ ગીચ વન વિસ્તારમાં હોવાથી રેસ્ક્યૂ કામગીરી પડકારજનક બની હતી. વનવિભાગની ટીમોએ સિંહ બહાર નીકળે તેવી સંભાવના ધરાવતા વિસ્તારોને ચારેય તરફથી કોર્ડન કર્યા હતા. ટ્રેકર્સ અને વનકર્મીઓની મદદથી સિંહનું ચોક્કસ લોકેશન મેળવ્યા બાદ નિષ્ણાત ટીમે તક મળતાં તેને ટ્રેન્ક્યુલાઇઝ કર્યો હતો.
ત્યારબાદ વનવિભાગની ટીમે સિંહને કાળજીપૂર્વક પાંજરામાં પૂર્યો હતો. આશરે 12 વર્ષના નર સિંહને સુરક્ષિત રીતે કબજે કરવામાં આવતાં ત્રણ દિવસથી ચાલતી શોધખોળ અને ઓપરેશનનો અંત આવ્યો હતો. સિંહને ઝડપી લેવા માટે વનવિભાગના વિવિધ સ્તરના અધિકારીઓ, ફોરેસ્ટર અને ટ્રેકર્સ સહિતની ટીમો કામગીરીમાં જોડાઈ હતી.
કર્મચારીઓ પર હુમલાની ઘટના બાદ સિંહને ઝડપી લેવો વનવિભાગ માટે મહત્ત્વપૂર્ણ બન્યું હતું. સિંહનું લોકેશન મળ્યા બાદ ઝડપથી કાર્યવાહી કરીને તેને કબજે કરવામાં આવતાં વનવિભાગે રાહત અનુભવી હતી.
એસીએફ રાજન જાદવે જણાવ્યું હતું કે હાલ સિંહને વનવિભાગે પાંજરે પૂરી બાબરકોટ એનિમલ કેર ખાતે ખસેડ્યો છે. સિંહનું તબીબી પરીક્ષણ સહિતની જરૂરી કાર્યવાહી બાદ તેને ક્યાં રાખવો તે અંગે વનવિભાગ આગળની કાર્યવાહી કરશે.
આ પણ વાંચો...