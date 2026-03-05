ETV Bharat / state

અમરેલી જિલ્લામાં ફરી સિંહનો આતંક, ખાંભા પંથકમાં ખેડૂત પર હુમલાની ઘટના

નવા માલકનેસ ગામમાં ખેતીવાડી વિસ્તારમાં આવેલી વાડીએ ખેડૂતના ભાગીદાર મકાનની છત પર રખોપું કરી રહ્યા હતા.

અમરેલી જિલ્લામાં ફરી સિંહનો આતંક, ખાંભા પંથકમાં ખેડૂત પર હુમલાની ઘટના
અમરેલી જિલ્લામાં ફરી સિંહનો આતંક, ખાંભા પંથકમાં ખેડૂત પર હુમલાની ઘટના (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 5, 2026 at 3:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમરેલી: અમરેલી જિલ્લામાં ફરી એકવાર ચાર પગના આતંકની ઘટના સામે આવી છે. ખાંભા તાલુકાના નવા માલકનેસ ગામે મોડી રાત્રે સિંહે ખેડૂતના ભાગીદાર પર હુમલો કરતા વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો છે.

પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, નવા માલકનેસ ગામમાં ખેતીવાડી વિસ્તારમાં આવેલી વાડીએ ખેડૂતના ભાગીદાર મકાનની છત પર રખોપું કરી રહ્યા હતા. તે દરમિયાન અચાનક સિંહ ત્યાં આવી પહોંચ્યો અને મનસુખભાઈ સુખાભાઈ જાદવ (ઉંમર 45) પર હુમલો કર્યો હતો. અચાનક બનેલી આ ઘટનામાં મનસુખભાઈને માથાના ભાગે સામાન્ય ઈજાઓ પહોંચી હતી.

અમરેલી જિલ્લામાં ફરી સિંહનો આતંક, ખાંભા પંથકમાં ખેડૂત પર હુમલાની ઘટના (ETV Bharat Gujarat)

હુમલા બાદ આસપાસના લોકો દોડી આવ્યા હતા અને તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સ સેવાની મદદથી તેમને પહેલા ખાંભા અને ત્યારબાદ વધુ સારવાર માટે અમરેલી ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. હાલ તેમની હાલત સ્થિર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

આ ઘટનાની જાણ થતાં ખાંભા વન વિભાગની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને સિંહની અવરજવર અંગે તપાસ હાથ ધરી છે. વન વિભાગ દ્વારા આસપાસના વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ પણ વધારવામાં આવ્યું છે.

આ બાબતે ગીર પૂર્વ વન વિભાગના ડીસીએફ વિકાસ યાદવએ જણાવ્યું હતું કે, ખેડૂત પર રખોપા દરમિયાન સિંહે હુમલો કર્યો હતો, પરંતુ સદભાગ્યે ઈજાઓ ખૂબ જ સામાન્ય છે. ખેડૂતને માત્ર નખ વાગ્યા હતા, તેમ છતાં તકેદારીના ભાગરૂપે સંપૂર્ણ સારવાર આપવામાં આવી છે. હાલ તેમની તબિયત સારી હોવાનું પણ તેમણે ઉમેર્યું હતું.

ખાંભા અને આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સિંહોની વધતી અવરજવરથી ખેડૂતો અને પશુપાલકોમાં ચિંતા ફેલાઈ છે. વન વિભાગે રાત્રિના સમયે ખાસ સાવચેતી રાખવા અને કોઈપણ સંજોગોમાં તરત જાણ કરવા સ્થાનિકોને અપીલ કરી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

LION TERROR HITS AMRELI DISTRICT
FARMER ATTACKED
KHAMBHA
LION ATTACK
LION TERROR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.