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ઉનામાં ઓસરીમાં સૂતેલા વૃદ્ધ પર સિંહનો હુમલો, વૃદ્ધે હાકલા કરતા સાવજ ભાગ્યો, પાંચ દિવસમાં બીજી ઘટના

નાંદરખ વિસ્તારમાં સિંહની અવરજવર અને માનવ વસાહતમાં પ્રવેશને લઈને સ્થાનિકોમાં ચિંતા જોવા મળી રહી છે.

ઉનામાં ઓસરીમાં સૂતેલા વૃદ્ધ પર સિંહનો હુમલો
ઉનામાં ઓસરીમાં સૂતેલા વૃદ્ધ પર સિંહનો હુમલો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 29, 2026 at 3:25 PM IST

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ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઉના તાલુકાના નાંદરખ ગામના ઉતરવાડી વિસ્તારમાં વહેલી સવારે સિંહે ઘરની ઓસરીમાં સૂતેલા 70 વર્ષીય વૃદ્ધ પર હુમલો કરતાં ચકચાર મચી ગઈ હતી. સિંહના હુમલામાં ભૂપત કલાભાઈ ગોહિલ ઈજાગ્રસ્ત થતાં તેમને સારવાર માટે ઉના સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. પરિવારજનોની સતર્કતાને કારણે સિંહ હાકલા-પડકારા કરતાં ત્યાંથી ભાગી ગયો હતો અને વૃદ્ધનો જીવ બચી ગયો હતો.

માહિતી મુજબ, ભૂપતભાઈ ગોહિલ રાત્રિના સમયે પોતાના ઘરની ઓસરીમાં સૂતા હતા. વહેલી સવારે આશરે ચાર વાગ્યાના સુમારે અચાનક એક સિંહ ઓસરીમાં આવી પહોંચ્યો હતો અને ભૂપતભાઈ પર હુમલો કર્યો હતો. સિંહે તેમના સાથળના ભાગને મોઢામાં પકડી તેમને ફેંકી દીધા હતા. અચાનક થયેલા હુમલાથી ગભરાયેલા ભૂપતભાઈએ બૂમાબૂમ કરતાં તેમના ભાઈ માધુભાઈ જાગી ગયા હતા. માધુભાઈએ હાકલા-પડકારા કરતાં સિંહ ત્યાંથી ભાગી ગયો હતો. ત્યારબાદ ઈજાગ્રસ્ત ભૂપતભાઈને તાત્કાલિક ઉના સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

ઘટનાની જાણ થતાં વન વિભાગના ફોરેસ્ટર તેમજ વેટરનરી તબીબ પણ હોસ્પિટલ ખાતે પહોંચ્યા હતા. શરૂઆતમાં વન વિભાગને વૃદ્ધ પર સિંહે હુમલો કર્યો હોવા અંગે શંકા હતી. ત્યારબાદ વેટરનરી તબીબે મેજર ટેપની મદદથી ઈજાના નિશાનનું માપ લઈ તપાસ કરતાં વૃદ્ધ પર સિંહે જ હુમલો કર્યો હોવાનું નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યું હતું.

નાંદરખમાં વૃદ્ધ પર સિંહના હુમલા અંગે RFO કુલદીપ ચૌહાણનું નિવેદન
ઉના તાલુકાના નાંદરખ ગામે વહેલી સવારે વૃદ્ધ પર સિંહે હુમલો કર્યાની ઘટના સામે આવ્યા બાદ વન વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક હરકતમાં આવી હતી. આ અંગે જસાધાર વન વિભાગના RFO કુલદીપ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, ઘટનાની જાણ થતાં જ વન વિભાગનો સ્ટાફ તાત્કાલિક ઉના સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પહોંચ્યો હતો, જ્યાં વૃદ્ધ સારવાર હેઠળ હતા.

RFO કુલદીપ ચૌહાણના જણાવ્યા મુજબ, વન વિભાગની ટીમ ઘટનાની જાણ થયાના અંદાજે અડધા કલાકમાં ઉના સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચી હતી. વૃદ્ધ સાથે થયેલી પૂછપરછ અને ઘટનાની પ્રાથમિક વિગતો પરથી સિંહના હુમલાની ઘટના હોવાનું જણાઈ આવતા વન વિભાગની ટીમ બાદમાં નાંદરખ ગામે ઘટનાસ્થળે પણ પહોંચી હતી અને સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી હતી.

પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, વૃદ્ધ પોતાના રહેણાક મકાનની બહાર ખુલ્લામાં કાળા રંગનો ધાબળો ઓઢીને સૂતા હતા. તે દરમિયાન ત્યાંથી પસાર થયેલા સિંહને અંધારામાં ધાબળો ઓઢીને સૂતેલી વ્યક્તિ ભેંસ જેવી દેખાઈ હોવાની શક્યતા છે. સિંહે નજીક આવી ધાબળો ઊંચકતાં અંદર મનુષ્ય હોવાનું જણાયું હતું. ત્યારબાદ સિંહે વૃદ્ધને છોડી ત્યાંથી નાસી છૂટ્યો હોવાનું RFOએ જણાવ્યું હતું.

ઘટનાને પગલે વન વિભાગ દ્વારા આસપાસના વિસ્તારમાં સિંહની હિલચાલ અંગે પણ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. સ્થાનિકોમાં ભયનો માહોલ ન સર્જાય તે માટે વન વિભાગની ટીમ દ્વારા પેટ્રોલિંગ વધારવામાં આવ્યું હોવાનું જાણવા મળે છે.

પાંચ દિવસમાં બીજી ઘટના
નાંદરખ વિસ્તારમાં સિંહની અવરજવર અને માનવ વસાહતમાં પ્રવેશને લઈને સ્થાનિકોમાં ચિંતા જોવા મળી રહી છે. સ્થાનિક ગ્રામજનોના જણાવ્યા અનુસાર, નાંદરખ વિસ્તારમાં આશરે પાંચ સિંહનું કાયમી નિવાસસ્થાન છે અને તેઓ લગભગ દરરોજ રાત્રિના સમયે ગામના આસપાસના વિસ્તારોમાં અવરજવર કરતા જોવા મળે છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, માત્ર પાંચ દિવસ અગાઉ પણ નાંદરખ ગામમાં એક યુવાન પર સિંહે હુમલો કર્યો હોવાની ઘટના સામે આવી હતી. યુવાન વાડીના મકાનની બાજુમાં આવેલી ઓરડીમાં સૂતો હતો ત્યારે સિંહ ત્યાં આવી પહોંચ્યો હતો અને તેના પગના ભાગે નખ મારી ઈજા પહોંચાડી હતી. ત્યારબાદ પરિવારજનોએ યુવાનને સારવાર માટે ઉના સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યો હતો.

એક બાદ એક સિંહના માનવ વસાહત નજીક આવવાના બનાવોને પગલે નાંદરખ વિસ્તારના ગ્રામજનોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. સ્થાનિકો દ્વારા વન વિભાગ પાસે સિંહોની અવરજવર પર નજર રાખી માનવ-વન્યજીવ સંઘર્ષ ટાળવા જરૂરી કાર્યવાહી કરવાની માંગ ઉઠી રહી છે.

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ઉનામાં સિંહનો હુમલો
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