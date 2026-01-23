અમરેલીના સરોવડા ગામમાં સિંહના આંટાફેરાથી ભયનો માહોલ, વાછરડાનું કર્યું મારણ
અમરેલીના જાફરાબાદ તાલુકાના સરોવડા ગામમાં ફરી એકવાર સિંહોની અવરજવરથી ભયનો માહોલ સર્જાયો છે
Published : January 23, 2026 at 7:18 PM IST
અમરેલી: અમરેલીના જાફરાબાદ તાલુકાના સરોવડા ગામમાં ફરી એકવાર સિંહોની અવરજવરથી ભયનો માહોલ સર્જાયો છે. શિકારની શોધમાં આવેલા સિંહોએ ગામમાં ઘુસીને સીધા બજાર વિસ્તારમાં આંટાફેરા શરૂ કર્યા હતા. અચાનક સિંહ દેખાતા જ બજારમાં હાજર ગ્રામજનો અને પશુપાલકોમાં દહેશત ફેલાઇ ગઇ છે.
અમરેલીમાં સિંહના આંટાફેરા વધતા ગ્રામજનોમાં ફફડાટ
મળતી માહિતી અનુસાર, શિકારની શોધમાં આવેલા સિંહે એક વાછરડાને નિશાન બનાવી તેની પાછળ દોટ લગાવી હતી. વાછરડાને બચાવવા માટે ગાય પણ સિંહની પાછળ દોડતી જોવા મળી હતી. આ ઘટના CCTV કેમેરામાં કેદ થઇ હતી.
ગામમાં સિંહના આંટાફેરા અને ખુલ્લેઆમ શિકારની ઘટનાથી પશુપાલકોમાં ભારે ચિંતા ફેલાઈ છે. આ મામલે ગ્રામજનો દ્વારા વન વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી. વન વિભાગ દ્વારા સિંહોની હિલચાલ પર નજર રાખી જરૂરી પગલાં લેવા માંગ ઉઠી છે. સરોવડા ગામમાં ફરી સિંહોના પ્રવેશથી માનવ અને પશુ સુરક્ષા મુદ્દે ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા થયા છે. જાફરાબાદ વિસ્તારના કોસ્ટલ બેલ્ટમાં સિંહોનું નવું આશ્રય સ્થાન છે. અહીં સિહોની સંખ્યા પણ દિન પ્રતિદિન વધી રહી હોવાથી સિંહો ખોરાક અને પાણીની શોધમાં સતત ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ગામડાઓમાં ઘુસી રહ્યા છે અને મારણ કરી રહ્યા છે, જેથી લોકોમાં પણ ભયનો માહોલ છે.
અમરેલી જાફરાબાદના RFO જી એલ વાઘેલાએ જણાવ્યું હતું કે, સરવડા ગામમાં સિંહે મારણ કર્યાના સમાચાર મળતા વન વિભાગની ટીમ પહોંચી હતી અને જે જગ્યાએ સિંહે મારણ કર્યું હતું તેનું પંચનામું કરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. ટ્રેકર દ્વારા અહીં નિયમિત પેટ્રોલિંગ પણ કરવા સૂચન આપવામાં આવ્યું છે અને કોઇ માલધારીનું પશુ હશે તો નિયમ મુજબ સહાય પણ આપવામાં આવશે.
