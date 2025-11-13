ઘાસિયા મેદાનના સિંહ એટલે વરુ: ગુજરાતમાં માત્ર ભાલ અને કાળિયાર અભ્યારણ્યમાં વરુની સંખ્યા જાણો વિશેષતા
Published : November 13, 2025 at 7:10 PM IST
ભાવનગર : જિલ્લામાં સિંહ દીપડાઓ વસવાટ કરે છે, પરંતુ એક ઘાસિયા મેદાનનો સિંહ કહેવાતા વરુ પણ ભાલ પંથકમાં કાળિયાર અભ્યારણ્યમાં વસવાટ કરે છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં માત્ર ભાલ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં તેની સંખ્યા છે. વરૂને નિપુણ શિકારી પણ કહેવામાં આવે છે.
ગુજરાતના ભાવનગર જિલ્લાના છેવાડે આવેલો કાળિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન કાળિયાર હરણથી જાણીતું છે, ત્યારે આ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં નિપુણ શિકારી પણ વસવાટ કરે છે. અહીંયા વાત કરવી છે વરુની. સમગ્ર ગુજરાતમાં માત્ર વરુની સંખ્યા કાળિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં જોવા મળે છે. ભાલ પંથકમાં આવેલા ગામડાઓમાં વરૂની સંખ્યા છે, પરંતુ વરૂની વિશેષતા શું છે અને ખેડૂતો માટે કેમ આશીર્વાદરૂપ મનાય છે.
સિંહ નથી પણ ઘાસિયા મેદાનના સિંહ વરુ
ભાવનગર જિલ્લાના છેવાડે આવેલું ભાલ પંથકમાં કાળિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં વરુ જોવા મળે છે, ત્યારે કાળિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનના ACF નિલેશભાઈ જોષીએ જણાવ્યું હતું કે, વેળાવદર કાળિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન 34 કિલોમીટરમાં આવેલુ છે. વરુ છે, એ ભાલ વિસ્તારમાં આવેલા છે. આ સાથે સિહોર, વલભીપુર વિસ્તારમાં પણ વરૂ જોવા મળે છે. વરુ છે એની મુખ્ય ભૂમિકા કાળિયાર અને નીલગાયની વસ્તીને કંટ્રોલમાં રાખવાની છે. આપણે અહીંયા સિંહ નથી, પણ વરુ નીલગાય છે. કાળિયારના બચ્ચા છે, તેને લઈને વસ્તી કંટ્રોલમાં રાખે છે.
કેટલા વરુ અને ઝુંડમાં કેટલી સંખ્યા હોય
વરુને જોવાથી એવું લાગે જાણે કોઈ શ્વાન સામે ઊભું છે, ત્યારે વરૂની સંખ્યાને લઈને કાળીયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનના ACF નિલેશ જોષીએ જણાવ્યું હતું કે, કાળિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં કુલ 16 જેટલા વરુ છે. આમ કુલ ભાલમાં આમ તો દર વર્ષે ગણતરી કરીએ છીએ ત્યારે ભાલમાં છે. કુલ 65 જેટલા વરુઓની સંખ્યા છે. વરૂ વધુમાં વધુ ઝુંડની વાત કરીએ તો આઠનું ઝુંડ હોય છે. વધુમાં દર વર્ષ ડિસેમ્બર દરમિયાન માદા બચ્ચાઓને જન્મ આપતી હોય છે. જે માટેના પાળામાં ડેમો કરે છે, તેની ખાસ સંરક્ષણ પણ કરવામાં આવતું હોય છે.
ખેડૂતો માટે મિત્ર અને તેનો ખોરાક
કાળિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનના ACF નિલેશ જોષીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ખેડૂતો માટે પણ વધુ ફાયદાકારક છે. વરુએ કોઈ દિવસ મનુષ્ય પર હુમલો કર્યો હોય તેવું આજ દિન સુધી બન્યું નથી. વરુની ખાસિયત છે તે સ્થિર નથી. દરરોજનું 45 KM જેટલું અવન જવન કરે છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં માત્ર ભાલમાં વરુ છે, તેથી ભાલના ગામડાઓમાં લોકોને જાગૃતિ આવે તે માટેના પ્રયત્નો કરીએ છીએ.
વરૂ સંરક્ષણ દિવસની પણ ઉજવણી કરીએ છીએ. જેમાં લોકોનો પ્રતિસાદ સારો મળી રહે છે. જો કે વરુ નીલગાય કાળિયાર સહિત ઉંદર, સસલા, શ્વાન જેવા પ્રાણીઓના પણ શિકાર કરે છે, એટલે જ તેને નિપુણ શિકારી કહેવામાં આવ્યા છે.
