ETV Bharat / state

મહુવાના ગઢડા ગામની સીમમાં સિંહે માણસનું કર્યું મારણ: સિંહણ ઝડપાઈ, સિંહ પરિવારે મારણ કર્યાની શંકા, તપાસ શરુ

મૃતક નાગજીભાઈ ટેમાભાઈ ગુજરીયા (ઉંમર આશરે 30 વર્ષ) નામના વ્યક્તિના અવશેષો છે. તેઓ ત્યાં નજીકની વાડીમાં જ રહેતા હતા.

મહુવાના ગઢડા ગામની સીમમાં સિંહે માણસનું કર્યું મારણ: સિંહણ ઝડપાઈ, સિંહ પરિવારે મારણ કર્યાની શંકા, તપાસ શરુ
મહુવાના ગઢડા ગામની સીમમાં સિંહે માણસનું કર્યું મારણ: સિંહણ ઝડપાઈ, સિંહ પરિવારે મારણ કર્યાની શંકા, તપાસ શરુ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 17, 2026 at 8:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા તાલુકાના ગઢડા ગામના વાડી વિસ્તારમાં રહેતા એક વ્યક્તિ બે દિવસથી ગુમ હતો. તેની શોધખોળ દરમિયાન તેના શરીરના અવયવો મળી આવ્યા હતા. પશુ દ્વારા મારણ કરાયાની શંકાને પગલે વન વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં સિંહે મનુષ્યનું મારણ કર્યું હોવાનો ખુલાસો થયો છે. માનવભક્ષી સિંહને પકડવા વન વિભાગે તપાસ હાથ ધરી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં એક સિંહણને ઝડપી લેવામાં આવી છે.

ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા તાલુકાના ગઢડા ગામના વાડી વિસ્તારમાં જાડી જાખરામાંથી મનુષ્યના અવશેષો મળી આવ્યા હતા. વન વિભાગની તપાસમાં સિંહ દ્વારા મારણ કરવામાં આવ્યું હોવાની પુષ્ટિ થઈ છે. આ ઘટનાને પગલે વન વિભાગની ટીમો તથા ઉચ્ચ અધિકારીઓએ મહુવાના ગઢડા ગામની આસપાસના વાડી વિસ્તારમાં ધામા નાખ્યા છે. અત્યાર સુધીમાં એક સિંહણને ઝડપી લેવામાં આવી છે.

મહુવાના ગઢડા ગામની સીમમાં સિંહે માણસનું કર્યું મારણ: સિંહણ ઝડપાઈ, સિંહ પરિવારે મારણ કર્યાની શંકા, તપાસ શરુ
મહુવાના ગઢડા ગામની સીમમાં સિંહે માણસનું કર્યું મારણ: સિંહણ ઝડપાઈ, સિંહ પરિવારે મારણ કર્યાની શંકા, તપાસ શરુ (ETV Bharat Gujarat)

બનાવ બે દિવસ પહેલા બન્યો હતો

ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા તાલુકાના ગઢડા ગામના વાડી વિસ્તારમાં રહેતા એક વ્યક્તિ બે દિવસથી ગુમ હતો. તેની શોધમાં નીકળેલી ટીમને જાડી જાખરામાં મનુષ્યના અવશેષો મળી આવ્યા હતા. મહુવા આરએફઓ ગઢવી સાહેબે ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, "રસ્તા પરથી પકડીને અંદર વાડી વિસ્તારમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો. રસ્તા પર લોહીના નિશાન છે."

મૃતક નાગજીભાઈ ટેમાભાઈ ગુજરીયા (ઉંમર આશરે 30 વર્ષ) નામના વ્યક્તિના અવશેષો છે. તેઓ ત્યાં નજીકની વાડીમાં જ રહેતા હતા.

સ્થળ પરથી મળ્યા સિંહના નિશાન

આરએફઓ ગઢવીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, મૃતક વ્યક્તિ બાઈક સાથે રસ્તા પર ઊભા હતા ત્યારે સિંહે તેમના પર હુમલો કર્યો હતો અને તેમને ઘસડીને અંદર વાડીમાં લઈ ગયો હતો. સ્થળ પરથી સિંહના વાળ તથા પંજાના નિશાન મળી આવ્યા છે.

જુનાગઢથી ઉચ્ચ અધિકારીઓ સીએફ સાહેબ અને ડીએફઓ સાહેબ સ્થળ પર હાજર છે અને કામગીરી ચાલુ છે.

સિંહના આખા પરિવારની શંકા વચ્ચે સિંહણ ઝડપાઈ

વન વિભાગના આરએફઓ ગઢવીએ જણાવ્યું કે, સમગ્ર ઘટનામાં સિંહ, સિંહણ અને પાઠકો (સિંહના બચ્ચા) સમગ્ર પરિવાર સામેલ હોવાની શંકા છે. આ શંકાને પગલે ચારથી પાંચ ટીમો તપાસમાં લાગી છે. અત્યાર સુધીમાં એક સિંહણને શંકાના આધારે ઝડપી લેવામાં આવી છે. વન વિભાગ આગળની કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે.

TAGGED:

GADHADA VILLAGE IN MAHUVA
LIONESS HAS BEEN CAPTURED
LION KILLED A MAN MAHUVA
LION KILLED A MAN GADHADA VILLAGE
LION KILLED A MAN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.