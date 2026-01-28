જેતપુરના અમરાપર ગામમાં સાવજનો આતંક: સિંહોના ટોળાંએ 5 પશુઓને ફાડી ખાધા
મોડી રાતે માલધારીના વાડામાં ત્રાટકેલા સિંહોએ 2 ગાય અને 3 વાછરડાંનું મારણ કર્યું, ગ્રામજનો ભયભીત
Published : January 28, 2026 at 4:00 PM IST
રાજકોટ: જેતપુર પંથકમાં વન્યપ્રાણીઓનો વસવાટ વધી રહ્યો છે, ત્યારે અમરાપર ગામમાં મંગળવારે રાત્રે બનેલી એક ઘટનાએ પશુપાલકોની ઊંઘ હરામ કરી દીધી છે. ગામમાં મધરાતે સિંહોએ આતંક મચાવી એકસાથે પાંચ પશુઓનું મારણ કરતા ગ્રામજનોમાં ભયનો માહોલ છવાયો છે.
જેતપુરના અમરાપર ગામના એક માલધારીના વાડામાં રાત્રિના આશરે 3 વાગ્યાના અરસામાં સિંહો ઘૂસી આવ્યા હતા. પશુપાલકના જણાવ્યા અનુસાર, અચાનક પશુઓનો અવાજ આવતા તેઓ અને તેમનો પરિવાર જાગી ગયો હતો. બહાર આવીને જોયું તો સિંહો પશુઓ પર હુમલો કરી રહ્યા હતા. માલધારીના જણાવ્યા મુજબ, "અમે ઉઠીને દેકારો કરતા 3 સિંહો જોવા મળ્યા હતા, જેમાં એક સિંહ એક તરફ અને બે સિંહ બીજી તરફ ભાગ્યા હતા.'
પશુપાલક પાસે કુલ 55 જેટલા પશુઓ હતા, જેમાંથી સિંહોએ 2 ગાય અને 3 વાછરડા મળી કુલ 5 પશુઓને મોતને ઘાટ ઉતાર્યા છે. આ ઉપરાંત ગામમાં અન્ય એક જગ્યાએ પણ એક ગાયનું મારણ થયાનું સામે આવ્યું છે. એકસાથે આટલા પશુઓના મૃત્યુથી ગરીબ માલધારી પરિવાર પર આર્થિક સંકટ આવી પડ્યું છે.
ઘટનાની જાણ થતા જ ફોરેસ્ટ વિભાગનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. જોકે, વિભાગના સૂત્રો પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ 2 સિંહો હોવાનું અનુમાન લગાવી રહ્યા છે, જ્યારે પ્રત્યક્ષદર્શી પશુપાલકે 3 સિંહો જોયાનો દાવો કર્યો છે. હાલ વન વિભાગ દ્વારા સિંહોનું લોકેશન મેળવી તેમને રહેણાંક વિસ્તારથી દૂર ખસેડવા (રેસ્ક્યુ/ડ્રાઈવ) કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.
ભોગ બનનાર પશુપાલકે સ્પષ્ટ માંગ કરી છે કે આ સિંહોને અહીંથી તાત્કાલિક હટાવવામાં આવે અને તેમને થયેલા પશુધનના નુકસાન બદલ સરકાર દ્વારા યોગ્ય વળતરચૂકવવામાં આવે.
