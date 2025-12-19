ETV Bharat / state

અમરેલીમાં સિંહ-પશુઓ વચ્ચે ફિલ્મી દ્રશ્યો સર્જાયા, શિકાર માટે આવેલા વનરાજ પાછળ પશુઓએ દોટ મુકી, પછી શું થયું?

રાજુલાના મોટા આગરીયા ગામમાં મોડી રાતે સિંહો ઘુસી જતા ગામમાં ભયનું વાતાવરણ સર્જાયું હતું.

અમરેલીમાં સિંહની પાછળ પશુ દોડ્યા
અમરેલીમાં સિંહની પાછળ પશુ દોડ્યા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 19, 2025 at 2:35 PM IST

Updated : December 19, 2025 at 2:57 PM IST

અમરેલી: દિવસેને દિવસે રાજુલા-જાફરાબાદના રેવન્યુ વિસ્તારમાં સિંહ સહિત અન્ય વન્ય જીવોનો દબદબો વધી રહ્યો છે. વન્યજીવો હવે જંગલ મૂકી રેવન્યુ વિસ્તારમાં આવી રહ્યા છે. અહીં ખોરાક અને પાણીની શોધમાં વન્યજીવો ગામમાં ઘુસી રહ્યાનું હાલ સામે આવી રહ્યું છે.

ગીરના જંગલ વિસ્તાર બાદ હવે સાવજોનો દબદબો રાજુલા પંથકના રેવન્યુ વિસ્તારમાં પણ જોવા મળવા લાગ્યો છે. રાજુલાના મોટા આગરીયા ગામમાં મોડી રાતે સિંહો ઘુસી જતા ગામમાં ભયનું વાતાવરણ સર્જાયું હતું. અચાનક સિંહોની હાજરીથી ગ્રામજનોમાં ભય અને ચિંતા ફેલાઈ ગઈ હતી. એક વીડિયોમાં પશુ પાછળ પડતા સિંહો પણ જીવ બચાવવા ભાગતા જોવા મળે છે. તો બીજી તરફ રાજુલા તાલુકાના કોવાયા ગામમાં સિંહ દ્વારા શ્વાનના બચ્ચા પર હુમલા કરતા દ્રશ્ય સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયા છે. સિંહ અને શ્વાન વચ્ચેનો વીડિયો ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.

અમરેલીમાં સિંહની પાછળ પશુ દોડ્યા (ETV Bharat Gujarat)

શિકારની શોધમાં ગામમાં ઘુસ્યા સિંહો
મોટા આગરીયા ગામની શેરીઓમાં સિંહો અને પશુઓ વચ્ચેના ફિલ્મી દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા. સાવજો શિકારની શોધમાં ગામની શેરીઓમાં ઘુસી જતા અફરા-તફરી મચી ગઈ હતી. પોતાના જીવ બચાવવા માટે પશુઓ દોડધામ કરતા દ્રશ્યો લાઈવ સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયા હતા. જેમાં શિકાર માટે દોડતા સિંહોથી બચવા પશુઓ ગામની શેરીઓમાંથી રાજુલા–સાવરકુંડલા સ્ટેટ હાઈવે તરફ ભાગ્યા હતા, જેના કારણે થોડા સમય માટે ટ્રાફિકને પણ અસર પહોંચી હતી. રાજુલા પંથકમાં અલગ અલગ વિસ્તારોમાંથી સિંહોના અનેક વીડિયો સામે આવી રહ્યા છે, જેને લઈને લોકોમાં ભય સાથે સાથે વનવિભાગ દ્વારા યોગ્ય પગલાં લેવાય તેવી માંગ ઉઠી રહી છે.

શ્વાનના બચ્ચાને સિંહે મોઢામાં લઈ લીધું
રાજુલા તાલુકાના કોવાયા ગામમાં સિંહ દ્વારા શ્વાનના બચ્ચા પર હુમલો કરાતો વીડિયો સામે આવ્યો હતો. જેમાં જોઈ શકાય છે કે સિંહ શ્વાનના બચ્ચાને મોઢામાં લઈને તેને રગદોળી નાખે છે, પરંતુ બાદમાં તેને છોડી દે છે અને તેનો શિકાર કરતા નથી. આ ઉપરાંત કોવાયા નજીક રહેણાંક વિસ્તારમાં આવેલા એક મકાનના પટાંગણમાં સિંહ પ્રવેશી આંટાફેરા કરતો હોવાનો વિડિઓ પણ સામે આવ્યો છે, જેના કારણે સ્થાનિકોમાં ભય અને ચિંતા ફેલાઈ છે. તે સાથે રાજુલાના છતડીયા રોડ ઉપર આવેલ મનમંદિર નજીક દીપડો દેખાયો હોવાનો વિડિઓ પણ સામે આવ્યો છે.

