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અમરેલીમાં ખેતરની જાળીમાં ગળું ફસાતા સિંહબાળનો શ્વાસ રૂંધાયો, વન વિભાગ તપાસમાં લાગ્યું

જાળીમાં ફસાયા બાદ સિંહબાળનું ગળું દબાઈ જવાથી શ્વાસ રૂંધાયો હતો અને તેના કારણે તેનું મોત થયું હોવાનું વનવિભાગની પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે.

જાફરાબાદના વઢેરા ગામે સિંહબાળનું મોત
જાફરાબાદના વઢેરા ગામે સિંહબાળનું મોત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2026 at 3:42 PM IST

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અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના જાફરાબાદ તાલુકાના વઢેરા ગામ નજીક એક આશરે એક માસના સિંહબાળનો મૃતદેહ મળી આવતા વનવિભાગમાં દોડધામ મચી હતી. સિંહબાળના મોતની જાણ થતાં જ જાફરાબાદ રેન્જ વનવિભાગની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી હતી.

પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, વઢેરા ગામ નજીક આવેલા એક ખેડૂતના ખેતરમાં સિંહબાળ જાળીમાં ફસાઈ ગયું હતું. જાળીમાં ફસાયા બાદ સિંહબાળનું ગળું દબાઈ જવાથી શ્વાસ રૂંધાયો હતો અને તેના કારણે તેનું મોત થયું હોવાનું વનવિભાગની પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે.

ઘટનાની જાણ થતાં જ વનવિભાગના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. ટીમ દ્વારા સ્થળનું નિરીક્ષણ કરી સિંહબાળના મૃતદેહને જરૂરી કાર્યવાહી અને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. સિંહબાળના મોત અંગે વનવિભાગ દ્વારા વધુ તપાસ પણ હાથ ધરવામાં આવી છે.

આ અંગે ACF રાજન જાદવે જણાવ્યું હતું કે, “અમને સિંહબાળના મોત અંગે મેસેજ મળતા જ વનવિભાગની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. સ્થળ પરથી સિંહબાળનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો, જેને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડવામાં આવ્યો છે.”

સિંહબાળનું મોત કયા સંજોગોમાં થયું અને તે કયા સિંહ પરિવાર સાથે સંકળાયેલું હતું? તે સહિતની વિગતો જાણવા વનવિભાગ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ બાદ સિંહબાળના મોત અંગે વધુ સ્પષ્ટતા થવાની શક્યતા છે.

દલખાણીયા રેન્જ વિસ્તારમાં એક સિંહનો શંકાસ્પદ હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવતા વન વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી અને મૃતદેહનો કબ્જો લઈને વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી.

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JAFRABAD LION CUB DEATH
અમરેલીમાં સિંહબાળનું મોત
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