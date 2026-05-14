અમરેલી-ભાવનગર સોમનાથ નેશનલ હાઇવે પર અજાણ્યા વાહનની અડફેટે સિંહબાળનું કરુણ મોત
મોડી રાત્રિના સમયે સિંહબાળ હાઇવે ક્રોસ કરી રહ્યું હતું. ત્યારે પૂરઝડપે પસાર થતાં અજાણ્યા વાહને તેને ટક્કર મારી હતી.
Published : May 14, 2026 at 2:27 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના રાજુલા તાલુકામાં ફરી એકવાર સાવજના મોતની ઘટનાએ વન્યજીવ પ્રેમીઓમાં ચિંતા અને રોષની લાગણી જગાવી છે. અમરેલી-ભાવનગર સોમનાથ નેશનલ હાઇવે ઉપર મોડી રાત્રે અજાણ્યા વાહનની અડફેટે એક વર્ષના સિંહબાળનું કરુણ મોત નિપજતાં સમગ્ર પંથકમાં ભારે ચર્ચા ઉઠી છે. ઘટના રાજુલા તાલુકાના દાતરડી ગામ નજીક બની હોવાનું સામે આવ્યું છે.
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, મોડી રાત્રિના સમયે સિંહબાળ હાઇવે ક્રોસ કરી રહ્યું હતું. ત્યારે પૂરઝડપે પસાર થતાં અજાણ્યા વાહને તેને ટક્કર મારી હતી. અકસ્માત એટલો ગંભીર હતો કે સિંહબાળનું ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું. બનાવ બાદ વાહનચાલક ફરાર થઈ ગયો હોવાનું કહેવાય છે. ઘટનાની જાણ થતાં વન વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી અને સિંહબાળના મૃતદેહને કબજે લઈ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
ઉલ્લેખનીય છે કે, અમરેલી-ભાવનગર સોમનાથ નેશનલ હાઇવે ઉપર અગાઉ પણ સિંહ અને દીપડાના મોતની અનેક ઘટનાઓ બની ચૂકી છે. સતત બની રહેલી આવી ઘટનાઓને કારણે હવે વન્યજીવ સુરક્ષાને લઈને ગંભીર સવાલો ઉભા થઈ રહ્યા છે. ખાસ કરીને ગીર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં સિંહોની વધતી સંખ્યા અને તેમનો રહેણાંક વિસ્તાર ગામડાઓ તથા હાઇવે નજીક સુધી વિસ્તરતા સાવજો વારંવાર રોડ ઉપર આવી ચડતા હોય છે.
શેત્રુંજી ડિવિઝનના ડીસીએફ ચિરાગ અમીને જણાવ્યું હતું કે, અકસ્માતનો અમને મેસેજ મળતા વન વિભાગનો સ્ટાફ સોમનાથ ભાવનગર નેશનલ હાઈવે પર રાજુલા નજીક પહોંચ્યો હતો અને તાત્કાલિક ધોરણે સિંહ બાળને ત્યાંથી હટાવી તેમનું પીએમ અર્થે એમને એનિમલ કેર સેન્ટરમાં મોકલવામાં આવ્યું છે.
આ બનાવ અંગે રાજુલાના પર્યાવરણપ્રેમી આતા ભાઈ વાઘે કડક પ્રતિક્રિયા આપતાં જણાવ્યું હતું કે, “અમરેલી-ભાવનગર સોમનાથ નેશનલ હાઈવે હવે સિંહો માટે ગોઝારો સાબિત થઈ રહ્યો છે. છાસવારે સિંહોના અકસ્માતમાં મોતની ઘટનાઓ બની રહી છે છતાં હજુ સુધી સરકાર અને સંબંધિત વિભાગ દ્વારા કોઈ કડક અને અસરકારક પગલાં લેવામાં આવ્યા નથી. મહુવાથી લઈ સોમનાથ સુધીના હાઈવે આસપાસ અનેક ગામોમાં સિંહોનો કાયમી વસવાટ છે. ખોરાક અને અવરજવર દરમિયાન સિંહો વારંવાર રોડ ક્રોસ કરતા હોય છે, જેના કારણે અકસ્માતોની શક્યતા વધી જાય છે.”
તેમણે વધુમાં માંગણી કરી હતી કે, નેશનલ હાઈવે ઉપર વન્યજીવ સંવેદનશીલ ઝોન જાહેર કરી સ્પીડ લિમિટ કડક બનાવવી જોઈએ, રાત્રિના સમયે ભારે વાહનોની ગતિ ઉપર નિયંત્રણ લાવવું જોઈએ તેમજ સિંહોની અવરજવરવાળા વિસ્તારોમાં વિશેષ સાઇનેજ, અંડરપાસ અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા ઊભી કરવી જરૂરી બની ગઈ છે.
