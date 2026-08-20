ધારી ગીર પૂર્વમાં 8થી 10 માસના સિંહબાળનું મોત, ન્યુમોનિયાથી મોત થયાનું વનવિભાગનું પ્રાથમિક તારણ
સરસિયા રેન્જની છતડિયા બીટના રોજમાળ વિસ્તારમાંથી અંદાજે 8થી 10 માસના સિંહબાળનો મૃતદેહ મળી આવ્યો
Published : August 20, 2026 at 4:42 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના ધારી ગીર પૂર્વ વનવિભાગ હેઠળના સરસિયા રેન્જ વિસ્તારમાંથી સિંહબાળના મોતની ઘટના સામે આવતા વનવિભાગમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. સરસિયા રેન્જની છતડિયા બીટના રોજમાળ વિસ્તારમાંથી અંદાજે 8થી 10 માસના સિંહબાળનો મૃતદેહ મળી આવતા વનવિભાગની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી.
સિંહબાળનો મૃતદેહ મળી આવ્યાની જાણ થતાં સરસિયા રેન્જના RFO જયશ્રી પટાટ સહિતની વનવિભાગની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ટીમે સ્થળનું નિરીક્ષણ કરી સિંહબાળના મૃતદેહનો કબજો મેળવ્યો હતો. ત્યારબાદ મૃતદેહને જરૂરી કાર્યવાહી અને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
પ્રાથમિક તપાસમાં ન્યુમોનિયાથી મોત
વનવિભાગ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી પ્રાથમિક તપાસ અને પોસ્ટમોર્ટમની પ્રક્રિયા બાદ સિંહબાળનું મોત ન્યુમોનિયા જેવી બીમારીના કારણે થયું હોવાનું સત્તાવાર રીતે જણાવાયું છે. સિંહબાળની ઉંમર નાની હોવાથી બીમારીને કારણે તેનું સ્વાસ્થ્ય લથડ્યું હોવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
જોકે, સિંહબાળના મોતનું ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે વનવિભાગ દ્વારા સમગ્ર ઘટનાની વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. ઘટનાસ્થળની આસપાસના વિસ્તારની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે અને સિંહબાળ અન્ય કોઈ કારણસર ઈજાગ્રસ્ત થયું હતું કે કેમ તે સહિતની બાબતો અંગે પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
અગાઉ પણ ધારી ગીર પૂર્વમાં સિંહોના મોતથી ચિંતા
ધારી ગીર પૂર્વ ડિવિઝનમાં અગાઉ પણ વિવિધ કારણોસર 10થી વધુ સિંહોના મોત નોંધાઈ ચૂક્યા છે. તેમાં બીમારી ઉપરાંત કેટલાક કિસ્સાઓમાં શંકાસ્પદ સંજોગો પણ સામે આવ્યા હતા. સિંહોના મોતની ઘટનાઓને પગલે વનવિભાગ દ્વારા વ્યાપક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
તે સમયે રાજ્ય સરકારના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ તેમજ વનમંત્રી દ્વારા ગીર પૂર્વ વિસ્તારની મુલાકાત લઈ સિંહોની સ્થિતિ અને વનવિભાગની કામગીરીની સમીક્ષા પણ કરવામાં આવી હતી. સિંહોના સંરક્ષણ અને તેમની સુરક્ષા માટે જરૂરી પગલાં લેવા અંગે તંત્રને સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી.
RFO જયશ્રી પટાટ દ્વારા જાણવવામા આવ્યું કે, સિંહબાળના મોતને ન્યુમોનિયાના કારણે થયેલું પ્રાથમિક તપાસ મા બહાર આવ્યું છે અને સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ પણ ચાલુ રાખવામાં આવી છે.
સિંહોના ગઢ ગણાતા ગીર વિસ્તારમાં નાની ઉંમરના સિંહબાળના મોતની ઘટના વન્યજીવ સંરક્ષણ માટે ગંભીર બાબત બની રહે છે. હવે વનવિભાગની વધુ તપાસમાં સિંહબાળના મોત પાછળ બીમારી સિવાયનું કોઈ કારણ હતું કે નહીં તે અંગેની સ્થિતિ વધુ સ્પષ્ટ થશે.
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