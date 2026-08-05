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સિહોરના ટોડીમાં પશુ ચરાવવા ગયેલા યુવક પર સિંહનો હુમલો, ભાવનગરમાં વન્યજીવના હુમલાની બીજી ઘટના

ભાવનગરમાં સિહોરના ટોડી ગામમાં ગૌચરમાં પશુ ચરાવવા ગયેલા એક યુવક પર સિંહે અચાનક હુમલો કર્યો હતો.

સિહોરના ટોડીમાં પશુ ચરાવવા ગયેલા યુવક પર સિંહનો હુમલો
સિહોરના ટોડીમાં પશુ ચરાવવા ગયેલા યુવક પર સિંહનો હુમલો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 5, 2026 at 7:23 AM IST

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ભાવનગર: ભાવનગરમાં વધુ એક વખત યુવક પર સિંહના હુમલાની ઘટના સામે આવી છે. સિહોરના ટોડી ગામમાં ગૌચરમાં પશુ ચરાવવા ગયેલા એક યુવક પર સિંહે અચાનક હુમલો કર્યો હતો. મહુવા પંથક બાદ જિલ્લામાં માનવ પર સિંહના હુમલાની આ બીજી ઘટના બનતા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. ઇજાગ્રસ્ત યુવકને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો જ્યાં સ્થાનિક ધારાસભ્ય સહિતના લોકો હોસ્પિટલ પહોંચીને યુવક પાસે સમગ્ર પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો હતો.

પશુ ચરાવવા ગયેલા યુવક પર સિંહનો હુમલો

સિહોરના ટોડી ગામના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પશુપાલક વિજયભાઇ બલિયા પોતાના બકરા લઇને રેવન્યુ વિસ્તારમાં ગયા હતા. આ દરમિયાન સિંહ નરે હુમલો કર્યો હતો. ભાવનગર જિલ્લામાં મહુવા તાલુકામાં માનવ ઉપર સિંહના હુમલાની ઘટના તાજી છે ત્યારે આવી બીજી ઘટના બનતા ગ્રામ્ય પંથકમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. વન વિભાગ દ્વારા પણ સિંહના હુમલા બાદ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

પશુપાલક પર હુમલા બાદ તેને હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો હતો
પશુપાલક પર હુમલા બાદ તેને હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો હતો (ETV Bharat Gujarat)

આ ઘટનાને લઇને RFO નીલમબેને ETV ભારત સાથે ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, સિહોર તાલુકાના ટોડી ગામમાં રેવન્યુ વિસ્તાર એટલે જગાધાર ગૌચરની પડતર જમીન છે તેમાં બકરા ચરાવવા માટે વિજયભાઇ બલીયા ગયા હતા. આ દરમિયાન સિંહ દ્વારા તેમના પર ઉપર કરવામાં આવ્યો છે અને તેમણે સારવાર માટે પાલીતાણા હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા છે.

ભાવનગરમાં વન્યજીવના હુમલાની બીજી ઘટના બની હતી
ભાવનગરમાં વન્યજીવના હુમલાની બીજી ઘટના બની હતી (ETV Bharat Gujarat)

RFO નીલમબેને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "વિજયભાઇ બલિયા ઉપર સિંહ નરે હુમલો કર્યો છે જેને પગલે તેમણે કોઇ ગંભીર ઇજાઓ થઇ નથી. માત્ર સિંહના નખની ઇજા થઇ હોવાથી તેમણે સારવાર માટે પાલીતાણા હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે, જ્યાં એક દિવસના ઓબ્ઝર્વેશન બાદ બીજા દિવસે ડોક્ટર દ્વારા રજા આપવામાં આવશે. વન વિભાગ દ્વારા વધુ તપાસ ચાલુ છે."

સિંહના હુમલાની ઘટનાને લઇને ધારાસભ્ય ભીખાભાઇ બારૈયા સહિતના લોકો હોસ્પિટલ દોડી આવ્યા હતા અને પશુપાલકના ખબર અંતર પુછી પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો હતો.

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