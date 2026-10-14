અમરેલીઃ બગસરા નજીક ટ્રેકર પર ત્રાટક્યો ડાલામથ્થો, છેલ્લા 20 દિવસમાં 8મી ઘટનાથી ભયનો માહોલ
અમરેલીના બગસરા નજીક મંત્રેશ્વર મહાદેવ મંદિર પાસે કપાસના ખેતરમાં સિંહે વન વિભાગના ટ્રેકરને ઘાયલ કર્યો હતો.
Published : October 14, 2026 at 9:35 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લામાં માનવ અને સિંહ વચ્ચેના ઘર્ષણની ઘટનાઓ સતત સામે આવી રહી છે. બગસરા નજીક આવેલા મંત્રેશ્વર મહાદેવ મંદિર પાસે એક કપાસના ખેતરમાં સિંહે વન વિભાગના ટ્રેકર પર હુમલો કરતાં ચકચાર મચી ગઈ છે. વિશાલભાઈ ત્રાપસીયાની વાડીમાં બનેલી આ ઘટનામાં વનવિભાગમાં ટ્રેકર તરીકે ફરજ બજાવતા મહેશભાઈ જસાભાઈ માટિયા સિંહના હુમલામાં ઘાયલ થયા છે. છેલ્લા 20 દિવસમાં સિંહના હુમલાની આઠમી ઘટના સામે આવતાં સ્થાનિક લોકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
કપાસના ખેતરમાં સિંહ હોવાનો મજૂરોએ આપ્યો હતો સંદેશ
બગસરા નજીક મંત્રેશ્વર મહાદેવ મંદિર પાસે આવેલી વિશાલભાઈ ત્રાપસીયાની વાડીના કપાસના ખેતરમાં સિંહની હાજરી હતી. ખેતરમાં કપાસ વીણવા સહિતની કામગીરી કરી રહેલા મજૂરોને સિંહ જોવા મળતાં તેમણે વનવિભાગને જાણ કરી હતી. આ માહિતી મળતાં વનવિભાગના ટ્રેકર મહેશભાઈ જસાભાઈ માટિયા સ્થળ પર તપાસ કરવા પહોંચ્યા હતા. ટ્રેકર મહેશભાઈ સ્થળ પર પહોંચ્યા બાદ સિંહે અચાનક તેમના પર હુમલો કર્યો હતો, જેના કારણે તેઓ ઘાયલ થયા હતા.
સિંહના હુમલામાં ઈજાગ્રસ્ત થયેલા વનવિભાગના ટ્રેકર મહેશભાઈ માટિયાએ જણાવ્યું કે, કપાસના ખેતરમાં સિંહ હતો અને ખેતરમાં કામ કરી રહેલા મજૂરો ત્યાં હાજર હતા. મજૂરોએ સિંહની હાજરી અંગે સંદેશ આપતાં તેઓ સ્થળ તપાસ માટે ગયા હતા. આ દરમિયાન સિંહે અચાનક તેમના પર હુમલો કર્યો હતો, જેમાં તેમને ઈજા પહોંચી હતી.
20 દિવસમાં સિંહના હુમલાની 8મી ઘટના, વનકર્મી પર ચોથી વખત હુમલો
અમરેલી જિલ્લામાં છેલ્લા 20 દિવસ દરમિયાન સિંહના હુમલાની આઠમી ઘટના સામે આવી છે. આ ઘટનાઓમાં સામાન્ય લોકોની સાથે વનવિભાગના કર્મચારીઓ પણ હુમલાનો ભોગ બન્યા છે. માત્ર વનવિભાગના વનકર્મીઓ પર હુમલાની આ ચોથી ઘટના હોવાનું સામે આવ્યું છે.
વધતા સિંહોના હુમલાઓ વચ્ચે અધિકારીઓનું મૌન
સિંહના હુમલાની સતત સામે આવતી ઘટનાઓ અને વનવિભાગના કર્મચારી પર થયેલા હુમલાને લઈને સંબંધિત અધિકારીની પ્રતિક્રિયા મેળવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે DCF દક્ષા ભરાઈનો મોબાઈલ ફોન રિસીવ ન થતાં તેમનો સંપર્ક થઈ શક્યો નહોતો અને આ મામલે તેમની પ્રતિક્રિયા મળી શકી નહોતી.
સ્થાનિક ખેડૂત આગેવાન કાંતિભાઈ સટાસિયા જણાવ્યું કે, પહેલા લોકો પર હુમલા કરતા હવે સિહો ટ્રેકર ઉપર હુમલા કરવા લાગ્યા છે, જેથી આની સાયન્ટિફિક તપાસ પણ થવી ખૂબ જરૂરી છે, કારણ કે કોઈ ટ્રેકર કાંકરીચાળા કરતા નથી. સામાન્ય લોકોએ કદાચ કાંકરી ચાળા એની પર સિંહ હુમલો કરે, પણ ટ્રેકર સિંહના રક્ષણમાં હોય છે. હવે તો ટ્રેકર ઉપર હુમલા સિંહો કરવા લાગ્યા છે, તેઓની તપાસ પણ ખૂબ જરૂરી છે.
એક તરફ સિંહના હુમલાની ઘટનાઓમાં વધારો થતો હોવાની ચિંતા વ્યક્ત થઈ રહી છે, તો બીજી તરફ વનવિભાગના જ કર્મચારીઓની સુરક્ષા અંગે પણ પ્રશ્નો ઊભા થયા છે. હવે વનવિભાગ દ્વારા આવી ઘટનાઓ અટકાવવા માટે કયા પગલાં લેવામાં આવે છે અને ખેતરોમાં સિંહની હાજરી હોય ત્યારે લોકો તથા વનકર્મીઓની સુરક્ષા માટે કેવું આયોજન કરવામાં આવે છે તેના પર સૌની નજર રહેશે.
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