રેસ્ક્યૂ માટે આવેલા ફોરેસ્ટર-ટ્રેકર પર જ તૂટી પડ્યો સિંહ! બંને સારવાર હેઠળ, વનરાજની શોધ માટે રાતભર મેગા સર્ચ
અમરેલીના નવી બારપટોળી નજીક બીમાર સિંહના રેસ્ક્યૂ માટે ગયેલા ફોરેસ્ટર અને ટ્રેકર પર સિંહે હુમલો કરી દીધો હતો.
Published : September 27, 2026 at 5:47 PM IST
અમરેલી: રાજુલા તાલુકાના નવી બારપટોળી ગામ નજીક વાડી વિસ્તારમાં બીમાર સિંહને રેસ્ક્યૂ કરવાની કામગીરી દરમિયાન વનવિભાગના કર્મચારીઓ પર સિંહે હુમલો કરતાં બે કર્મચારીઓ ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. ફરી એકવાર સિંહના હુમલાની ઘટનાને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
મળતી માહિતી મુજબ, નવી બારપટોળી નજીક વાડી વિસ્તારમાં સિંહ બીમાર હોવાની જાણ વનવિભાગને થતાં સિંહના રેસ્ક્યૂ માટે ટીમ સ્થળ પર પહોંચી હતી. વનવિભાગની ટીમ દ્વારા સિંહને પકડવાની કામગીરી ચાલી રહી હતી ત્યારે અચાનક સિંહે વનવિભાગના કર્મચારીઓ પર હુમલો કર્યો હતો.
આ હુમલામાં ફોરેસ્ટર એમ.જે. ખાવડિયા અને ટ્રેકર ભરત જોગદીયા ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. બંનેને તાત્કાલિક સારવાર માટે રાજુલાની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જોકે, ટ્રેકર ભરત જોગદીયાને પેટના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ થતાં તેમની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને વધુ સારવાર માટે ભાવનગર હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
હુમલાખોર સિંહને પકડવા મેગા સર્ચ
વનવિભાગના કર્મચારીઓ પર હુમલો કર્યા બાદ સિંહ સ્થળ પરથી નાસી છૂટ્યો હતો. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને શેત્રુંજી વિભાગના DCF ચિરાગ અમીન અને ACF રાજન જાદવ સહિતની વનવિભાગની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. હુમલો કરનાર સિંહને ઝડપી પાડવા માટે વનવિભાગ દ્વારા મોટા પાયે સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. રાત્રિના સમયથી શરૂ કરાયેલી શોધખોળ વહેલી સવાર સુધી ચાલી હતી. આસપાસના વાડી વિસ્તારોમાં સિંહના પગલાં, હિલચાલ અને હાજરી અંગે તપાસ કરવામાં આવી હતી.
સિંહ નહીં પકડાતા ગ્રામજનોમાં ભય
મેગા ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યા છતાં હુમલો કરનાર સિંહને પકડવામાં સફળતા મળી ન હતી. જેના કારણે નવી બારપટોળી સહિત આસપાસના વાડી વિસ્તારમાં રહેતા લોકો અને ખેડૂતોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. વનવિભાગ દ્વારા સિંહની હિલચાલ પર નજર રાખવા તેમજ તેને સુરક્ષિત રીતે રેસ્ક્યૂ કરવા માટે કામગીરી ચાલુ રાખવામાં આવી હતી
જીવના જોખમે સિંહ સંરક્ષણની કામગીરી
ગીર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં સિંહ સંરક્ષણની કામગીરી દરમિયાન વનવિભાગના અધિકારીઓ, ફોરેસ્ટર અને ટ્રેકર્સ સતત જોખમ વચ્ચે ફરજ બજાવી રહ્યા છે. બીમાર કે ઇજાગ્રસ્ત સિંહોને રેસ્ક્યૂ કરવા માટે ઘણી વખત નજીકથી કામગીરી કરવી પડતી હોય છે, જેમાં વનકર્મીઓ માટે પણ જોખમ રહે છે. નવી બારપટોળીની ઘટનાએ સિંહ રેસ્ક્યૂ અને સંરક્ષણની કામગીરીમાં જોડાયેલા કર્મચારીઓના જોખમને ફરી એકવાર ઉજાગર કર્યું છે.
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