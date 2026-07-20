અમરેલી: રબારીકામાં ઘરે ઊંઘતા વૃદ્ધ પર સિંહનો હુમલો, માથામાં ગંભીર ઇજા થતા હોસ્પિટલ ખસેડાયા
તુલસીશ્યામ રેન્જ હેઠળ આવતા રબારીકામાં મોડી રાત્રે પોતાના ઘરના આંગણે સૂતેલા વૃદ્ધ પર સિંહે અચાનક હુમલો કર્યો હતો.
Published : July 20, 2026 at 12:16 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના ગીર સરહદે આવેલા ગામોમાં માનવ અને સિંહ વચ્ચેનો સંઘર્ષ સતત વધી રહ્યો છે. તુલસીશ્યામ રેન્જ હેઠળ આવતા રબારીકામાં મોડી રાત્રે પોતાના ઘરના આંગણે સૂતેલા વૃદ્ધ પર સિંહે અચાનક હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલામાં વૃદ્ધના માથાના ભાગે ઇજાઓ થતા તેમણે તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે. બનાવની જાણ થતા જ વન વિભાગની ટીમ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી અને તપાસ હાથ ધરી હતી.
ઘર આંગણે ઊંઘેલા વૃદ્ધ પર સિંહનો હુમલો
અમરેલીના તુલસીશ્યામ રેન્જના રબારીકામાં મોડી રાત્રે સિંહ રહેણાંક વિસ્તારમાં ઘુસી આવ્યો હતો. આ દરમિયાન ઘર આંગણે ઊંઘતા રવજીભાઇ સેંજલિયા નામના વૃદ્ધ પર સિંહે અચાનક હુમલો કર્યો હતો. સિંહના હુમલામાં રવજીભાઇના માથાના ભાગે ઇજા થઇ હતી. બુમાબુમ થતા પરિવારજનો તેમજ આસપાસના લોકો દોડી આવ્યા હતા જેના કારણે સિંહ અવાજ સાંભળીને જંગલ તરફ ભાગી ગયો હતો.
ઘટનાની જાણ થતાં જ તુલસીશ્યામ રેન્જનો વન વિભાગનો સ્ટાફ ઘટનાસ્થળ પર પહોંચી ગયો હતો અને સમગ્ર ઘટનાની તપાસ શરૂ કરી હતી. સાથે જ આસપાસના વિસ્તારમાં સિંહની હિલચાલ અંગે પણ નજર રાખવામાં આવી રહી છે. વન વિભાગ દ્વારા ગ્રામજનોને રાત્રિના સમયે ખાસ સાવચેતી રાખવા અને જંગલ વિસ્તારની નજીક અનાવશ્યક અવરજવર ટાળવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
આ અંગે ખાંભા–તુલસીશ્યામ રેન્જના RFO નિકુલ નકુમએ જણાવ્યું હતું કે, રબારીકા ગામમાં એક સિંહના હુમલાની ઘટના બની છે. હુમલામાં વૃદ્ધને સામાન્ય ઈજા થઈ છે અને તેમને વધુ સારવાર માટે ઉના હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. વન વિભાગ દ્વારા સમગ્ર ઘટનાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે અમરેલી જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી માનવ-સિંહ સંઘર્ષની ઘટનાઓમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. અગાઉ ખાંભા તાલુકાના ચતુરી ગામમાં પાંચ વર્ષના જિયાનનું સિંહના હુમલામાં મૃત્યુ નીપજ્યું હતું. તે ઘટનાએ સમગ્ર રાજ્યમાં ભારે ચર્ચા જગાવી હતી. હવે ફરી રબારીકા ગામે બનેલી ઘટનાએ સ્થાનિકોમાં ભય અને આક્રોશનો માહોલ સર્જ્યો છે.
ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે સિંહોની વધતી અવરજવર ગામની સીમમાંથી હવે રહેણાંક વિસ્તારો સુધી પહોંચી રહી છે, જેના કારણે લોકોમાં અસુરક્ષાની લાગણી વધી રહી છે. સ્થાનિકોએ વન વિભાગ સમક્ષ અસરકારક પગલાં લેવા, સતત પેટ્રોલિંગ વધારવા માંગ કરાઈ છે.
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