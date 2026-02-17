ETV Bharat / state

અમરેલીમાં એક જ દિવસે સિંહણ-દીપડાનો આતંક, મહિલા-બાળકી પર કર્યો હુમલો; એકનું મોત

સિંહણે મહિલા પર હુમલો કરતા વન વિભાગની ટીમ દ્વારા પાંજરે પુરવામાં આવી હતી.

અમરેલીમાં એક જ દિવસે સિંહણ-દીપડાનો માનવજીવ પર હુમલો
અમરેલીમાં એક જ દિવસે સિંહણ-દીપડાનો માનવજીવ પર હુમલો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 17, 2026 at 9:24 AM IST

અમરેલી: અમરેલી જિલ્લામાં એક દિવસે સિંહણ અને દીપડાની માનવ પર હુમલાની ઘટના સામે આવી છે. આ ઘટનામાં સિંહણના હુમલામાં એક મહિલાનું મોત થયું છે જ્યારે દીપડાએ હુમલો કરતા ઘાયલ બાળકીને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી છે. મહિલા પર હુમલા બાદ વન વિભાગની ટીમ દ્વારા સિંહણને પાંજરે પુરવામાં આવી હતી.

સિંહણે મહિલા પર હુમલો કર્યો

ધારી ગીર પૂર્વના દલખાણીયા રેંજ હેઠળ આવેલા ગોવિંદપુરમાં સિંહણના હુમલામાં માનવ મૃત્યુની ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. દલખાણીયા રેંજ નજીક નદી વિસ્તારમાં 45 વર્ષીય મંજુ બેન સોલંકી આંબાના બગીચામા પાણી વાળી રહ્યા હતા ત્યારે અચાનક સિંહણે હુમલો કર્યો હતો. ઘટનાથી આસપાસના વિસ્તારમાં હડકંપ મચી ગયો હતો.

અમરેલીમાં એક જ દિવસે સિંહણ-દીપડાનો આતંક (ETV Bharat Gujarat)

પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા મુજબ, સિંહણના હુમલામાં મહિલા ગંભીર રીતે ઘાયલ થઈ હતી. સ્થાનિક ગામજનોની મદદથી મહિલાને સિંહણના મોંમાંથી છોડાવવામાં આવી, પરંતુ ભારે ઇજાઓના કારણે તેણીને સારવાર સુધી પહોંચાડવામાં આવે તે પહેલાં જ મોત નીપજ્યું હતું. આ દુર્ઘટનાથી ગોવિંદપુર સહિત આસપાસના ગામોમાં શોક અને ભયનો માહોલ ફેલાઈ ગયો છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ દલખાણીયા વન વિભાગના RFO સહિતનો સ્ટાફ અને પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. માનવ ભક્ષી સિંહણને પકડવા માટે વન વિભાગ દ્વારા તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ હતી અને ચાર પાંજરા મંગાવી વિવિધ દિશામાં ગોઠવવામાં આવ્યા હતા.

મહિલા પર હુમલો કરતા સિંહણને વન વિભાગ દ્વારા પાંજરે પુરવામાં આવી હતી
મહિલા પર હુમલો કરતા સિંહણને વન વિભાગ દ્વારા પાંજરે પુરવામાં આવી હતી (ETV Bharat Gujarat)

ધારી ગીર પૂર્વના DCF વિકાસ યાદવે જણાવ્યું હતું કે, ગોવિંદપુરમાંથી મહિલા પર સિંહણે હુમલો કરવાના મેસેજ મળતા મળતા જ વન વિભાગ ની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી તપાસ શરૂ કરી હતી અને સિંહણનું લોકેશન ટ્રેસ કરીને ગણતરીની કલાકોમાં જ હુમલો કરનાર સિંહણને પાંજરે પૂરી દેવામાં આવી છે.

દીપડાએ પાંચ વર્ષના બાળક પર હુમલો કર્યો

અમરેલી જિલ્લામાં વધુ એક વન્ય પ્રાણીના હુમલાની ઘટના સામે આવી છે. લીલીયા રેન્જ હેઠળના પીઠવાજાળ ગામમાં દીપડાએ પાંચ વર્ષના બાળક પર હુમલો કર્યો હતો. ખેડૂતની વાડીમાં ખેતી કામ કરી રહેલા મજુરની દીકરી પર અચાનક દીપડાએ હુમલો કરતા બાળકીને ગળાના ભાગે ગંભીર ઇજા પહોંચી હતી.

ઇજાગસ્ત બાળકીને તાત્કાલિક સારવાર માટે અમરેલી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં લીલીયા વન વિભાગના RFO ભરત ગેલાણીએ સ્ટાફ સાથે સ્થળ પર પહોંચી તપાસ હાથ ધરી હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં દીપડાએ હુમલો કર્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. દીપડાને પકડવા માટે પાંજરા ગોઠવવામાં આવ્યા છે અને વન વિભાગ દ્વારા સઘન કાર્યવાહી ચાલી રહી હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.

અમરેલી જિલ્લામાં એક જ દિવસમાં સિંહણ અને દીપડાના હુમલાની બે ઘટનાઓ સામે આવતાં ચાર પગના વન્ય પ્રાણીઓનો આતંક ફરી ચર્ચામાં આવ્યો છે. ગામલોકોમાં ભયની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે અને વન વિભાગ દ્વારા વધુ કડક પગલાં લઈ માનવ-વન્યજીવ સંઘર્ષ અટકાવવાની માંગ ઉઠી રહી છે.

