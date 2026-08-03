ગુજરાત મેઘમહેર: લીલીયાના જળાશયો છલકાયા, વાત્રક નદીમાં નવા નીર આવતા ખેડૂતોમાં ખુશી
જામનગરના ધ્રોલમાં 4 ઇંચ વરસાદથી રસ્તાઓ બંધ, મોરબીમાં ધુતારી નદીનો કોઝવે તૂટતાં 5 ગામો સંપર્કવિહોણા
Published : August 3, 2026 at 9:01 AM IST
અમદાવાદ: રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદને કારણે જળાશયો અને નદીઓમાં પાણીની આવક થઇ છે. લીલીયા તાલુકાના ચારેય મુખ્ય જળાશયો ઓવરફ્લો થતાં વર્ષો જૂની સિંચાઇની સમસ્યા હળવી થતા ખેડૂતોમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. અરવલ્લી જિલલાની જીવાદોરી સમાન વાત્રક નદીમાં ચોમાસાનું પ્રથમ વહેણ જોવા મળતા ગ્રામજનોમાં ખુશી છવાઇ છે. જોકે, બીજી તરફ ભારે વરસાદને કારણે મોરબી અને જામનગર પંથકમાં કોઝવે તૂટતા વાહન વ્યવહાર ખોરવાયો છે.
લીલીયાના જળાશયો છલકાયા
અમરેલી જિલ્લામાં છેલ્લા બે દિવસ દરમિયાન નોંધાયેલા સારા વરસાદને પગલે લીલીયા તાલુકાના તમામ મુખ્ય જળાશયો ઓવરફ્લો થયા છે. જળાશયોમાં નવા નીરની આવક થતાં વર્ષોથી પાણીની સમસ્યાનો સામનો કરતા વિસ્તારને મોટી રાહત મળી છે. જળાશયો છલકાતા ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે અને આગામી સિંચાઇની જરૂરિયાત માટે પૂરતું પાણી ઉપલબ્ધ બનશે તેવી આશા વ્યક્ત થઇ રહી છે.
લીલીયા પંથકના ચાર મહત્વના જળાશયો ઓવરફ્લો થતાં તેમનો ધસમસતો પ્રવાહ જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા હતા. જળાશયોમાંથી વહેતા પાણી અને આસપાસનું હરિયાળું વાતાવરણ મનમોહક દૃશ્યો સર્જી રહ્યું છે. વરસાદ બાદ કુદરતનું આ મનોહર રૂપ લોકો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે.
સારા વરસાદના કારણે જળાશયો ઝડપથી ભરાઈ જતાં પાણીનો સંગ્રહ વધ્યો છે, જેનો સીધો લાભ ખેડૂતોને મળશે. આગામી રવિ અને ઉનાળુ પાક માટે સિંચાઈનું પાણી ઉપલબ્ધ રહેવાની શક્યતા વધતાં ખેડૂતોમાં નવી આશા જાગી છે. ખેડૂતોના જણાવ્યા મુજબ, સમયસર અને સારો વરસાદ તેમજ જળાશયોમાં થયેલો પૂરતો પાણીનો સંગ્રહ કૃષિ માટે ખૂબ જ લાભદાયી સાબિત થશે. જો આગામી દિવસોમાં પણ વરસાદની સ્થિતિ અનુકૂળ રહેશે તો ખેતી ઉત્પાદન પર સકારાત્મક અસર જોવા મળશે.
અરવલ્લીમાં વાત્રક નદીમાં ચોમાસાનું પ્રથમ વહેણ જોવા મળતા ખુશીની લહેર
અરવલ્લી જિલ્લામાં પડેલા સાર્વત્રિક વરસાદ તેમજ ઉપરવાસમાં થયેલા સારા વરસાદના પગલે મેઘરજ તાલુકાની જીવાદોરી સમાન વાત્રક નદીમાં ચોમાસાનું પ્રથમ વહેણ જોવા મળ્યું છે. લાંબા સમય બાદ નદીમાં નવા નીર આવતા સમગ્ર વિસ્તારના ખેડૂતો અને ગ્રામજનોમાં આનંદ અને ઉત્સાહનો માહોલ છવાયો છે.
પીસાલ ગામ પાસે વહેતી વાત્રક નદીમાં નવા નીર આવતાં નદી ફરી જીવંત બની છે. નદીમાં પાણીના પ્રવાહ સાથે વાત્રક ડેમમાં પણ આ ચોમાસામાં પ્રથમવાર પાણીની આવક શરૂ થઈ છે. હાલ વાત્રક ડેમમાં અંદાજે 650 ક્યુસેક પાણીની આવક નોંધાઈ રહી છે. બીજી તરફ માઝમ ડેમમાં પણ 50 ક્યુસેક પાણીની આવક શરૂ થતાં જળસંગ્રહમાં વધારો થવાની આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
અરવલ્લીમાં વાત્રક નદીમાં ચોમાસાનું પ્રથમ વહેણ જોવા મળતા ખુશીની લહેર#ArvalliRain #Rain pic.twitter.com/H4ybWSOgE0— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) August 3, 2026
વાત્રક નદીમાં નવા નીર આવતા ખેડૂતોમાં ખુશીની લાગણી જોવા મળી રહી છે. ચોમાસાની શરૂઆતમાં વરસાદની અનિશ્ચિતતા વચ્ચે હવે નદી અને ડેમોમાં પાણીની આવક શરૂ થતાં ખેતી માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિ સર્જાશે તેવી આશા ખેડૂતો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.
ગ્રામજનોના જણાવ્યા મુજબ, લાંબા સમય બાદ વાત્રક નદીમાં પાણી વહેતું જોવા મળતાં કુદરતી સૌંદર્ય પણ ખીલી ઊઠ્યું છે. જો આગામી દિવસોમાં પણ સારો વરસાદ યથાવત રહેશે તો ડેમોના જળસ્તરમાં વધુ વધારો થશે અને ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે પૂરતું પાણી ઉપલબ્ધ બનશે તેવી આશા સેવાઈ રહી છે.
જામનગર: ઇટાળામાં વોકળો ઉભરાયો, હમાપર-માનસર માર્ગ બંધ
જામનગર જિલ્લામાં મેઘરાજાની મહેર યથાવત રહી છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી સમગ્ર જિલ્લા સહિત ધ્રોલ તાલુકામાં પડી રહેલા સારા વરસાદના કારણે ગ્રામ્ય વિસ્તારોના નદી-નાળા અને વોકળાઓમાં પાણીની વિપુલ આવક થવા પામી છે. ધ્રોલ તાલુકામાં નોંધાયેલા ભારે વરસાદને પગલે સ્થાનિક નદીઓમાં નવા નીર આવતા ધરતીપુત્રો અને ગ્રામજનોમાં ઘેરો ઉત્સાહ છવાયો છે, તો બીજી તરફ નીચાણવાળા માર્ગો પર પાણી ફરી વળતાં વાહન વ્યવહારને વ્યાપક અસર પહોંચી છે.
જામનગર: ઇટાળામાં વોકળો ઉભરાયો, હમાપર-માનસર માર્ગ બંધ#Jamnagar #Rain pic.twitter.com/3W2ic0XNg9— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) August 3, 2026
ધ્રોલમાં 4 ઇંચ વરસાદથી નદી-નાળા છલકાયા
ધ્રોલ તાલુકામાં છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન ધોધમાર 4 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો હતો. આ મુસળધાર વરસાદને કારણે તાલુકાની મુખ્ય નદીઓમાં ઘોડાપૂર આવ્યા છે. ભારે વરસાદના પરિણામે ધ્રોલ તાલુકાના ઈટાળા ગામે આવેલો વોકળો બે કાંઠે વહેવા લાગ્યો હતો. વોકળામાં પાણીનું રોદ્ર સ્વરૂપ જોવા મળતાં નીચાણવાળા વિસ્તારો એલર્ટ બની ગયા છે. આ ઉપરાંત, હમાપર-માનસર માર્ગ પર વોકળા અને નજીકના નાળાના પાણી ફરી વળ્યા હતા.
વાહન વ્યવહાર પ્રભાવિત: રોડ પરથી ધસમસતા પાણીના પ્રવાહને કારણે હમાપર અને માનસર વચ્ચેનો વાહન વ્યવહાર સંપૂર્ણપણે પ્રભાવિત થયો છે. માર્ગ પર પાણી ભરાઈ જતાં નાના-મોટા વાહનોની અવરજવર થંભી ગઈ હતી, જેના લીધે વાહનચાલકો અને સ્થાનિક ગ્રામજનોને ભારે હાલાકી ભોગવવી પડી રહી છે.
મોરબી: ધુતારી નદીના કોઝવેમાં ભંગાણ
મોરબી જિલ્લામાં ભારે વરસાદને કારણે ધુતારી નદી પર આવેલા કોઝવેને નુકસાન પહોંચ્યું છે. મોરબી તાલુકાના ગોર ખીજડીયા ગામ પાસેના કોઝવેમાં ભંગાણ પડતા ગામનો સંપર્ક માર્ગ બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે જેના કારણે સ્થાનિકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
કોઝવે બંધ થવાના કારણે ગોર ખીજડીયા સહિત આસપાસના 4-5 ગામોનો મોરબી શહેર સાથેનો સીધો સંપર્ક કપાઈ ગયો છે. સ્કૂલે જતા બાળકો, નોકરીએ જતા લોકો અને ખેડૂતોને હવે 10-12 કિલોમીટરનો વૈકલ્પિક રસ્તો ફરીને જવું પડે છે.
મોરબી: ધુતારી નદીના કોઝવેમાં ભંગાણ#Morbi #Rain pic.twitter.com/QbwIurqa3k— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) August 3, 2026
ઘટનાની જાણ થતાં જ તાલુકા પંચાયત અને માર્ગ-મકાન વિભાગની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને તેમણે કોઝવેની સ્થિતિનું પ્રાથમિક મૂલ્યાંકન કર્યું છે.તંત્ર દ્વારા કોઝવેની બંને બાજુએ બેરિકેડ્સ અને સૂચનાના બોર્ડ લગાવી દેવામાં આવ્યા છે જેથી કોઈ અકસ્માત ન સર્જાય.
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