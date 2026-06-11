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દીવા બુઝાયા, યાદો જીવંત: અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનાની વર્ષગાંઠ પર દીવના 14 પરિવારોની વેદના

અમદાવાદ પ્લેન દુર્ઘટનાને એક વર્ષ પૂર્ણ: દીવના 14 પરિવારોના દીવા બુઝાયા, એક વર્ષ બાદ પણ ઘરોમાં સ્વજનોની યાદો ગૂંજે છે.

દીવા બુઝાયા, યાદો જીવંત: અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનાની વર્ષગાંઠ પર દીવના 14 પરિવારોની વેદના
દીવા બુઝાયા, યાદો જીવંત: અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનાની વર્ષગાંઠ પર દીવના 14 પરિવારોની વેદના (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 11, 2026 at 3:01 PM IST

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દીવ: અમદાવાદમાં સર્જાયેલી એર ઇન્ડિયા વિમાન દુર્ઘટનાને આજે એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે. 12 જૂન 2025ના રોજ થયેલી આ કરુણ દુર્ઘટનામાં કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દીવના 14 લોકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા હતા. એક વર્ષ વીતી જવા છતાં પણ પીડિત પરિવારો આ આઘાતમાંથી બહાર આવી શક્યા નથી. ETV BHARAT ની ટીમ આજે દીવ પહોંચી હતી અને દુર્ઘટનામાં પોતાના સ્વજનોને ગુમાવનાર પરિવારો સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી.

સમય ક્યારેક એવા ઘા આપે છે જે વર્ષો વીતી જવા છતાં પણ રુઝાતા નથી. આજે 12 જૂન એટલે કે એ કાળો દિવસ, જેને યાદ કરીને આજે પણ આખો દેશ ધ્રૂજી ઊઠે છે. બરાબર એક વર્ષ પહેલાં, 12 જૂન 2025ના રોજ અમદાવાદમાં સર્જાયેલી એર ઇન્ડિયા વિમાન દુર્ઘટનાને આજે એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે. આ એક એવી દુર્ઘટના હતી જેણે અનેક હસતાં-રમતાં પરિવારોને પળવારમાં વિખેરી નાખ્યા હતા. આ દુર્ઘટનામાં દીવ જિલ્લાના 14 લોકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા હતા અને તેમના પરિવારજનોના દિલમાં આ દુઃખ આજે પણ તાજું છે.

અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનાની વર્ષગાંઠ પર દીવના 14 પરિવારોની વેદના (ETV Bharat Gujarat)

ETV BHARAT ની ટીમ દીવના બુચરવાડા વિસ્તારમાં પહોંચી હતી, જ્યાં રહેતા ફૈઝાન રફીકનું આ વિમાન દુર્ઘટનામાં મોત થયું હતું. પરિવારે પોતાના યુવાન પુત્રને આ દુર્ઘટનામાં ગુમાવ્યો હતો. ફૈઝાનના નાના સુલેમાન ઇબ્રાહિમે છેલ્લા એક વર્ષની પીડા વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું કે આજે પણ દિવસમાં અનેક વખત ફૈઝાનની યાદ આવતા આંખો ભીની થઈ જાય છે. પરિવાર આર્થિક અને માનસિક રીતે તૂટી ગયો છે. પરિવારજનોનું કહેવું છે કે, જ્યારે પણ પરિવારનો કોઈ સભ્ય વિદેશ પ્રવાસ માટે નીકળે છે ત્યારે આ દુર્ઘટનાની યાદો ફરી તાજી થઈ જાય છે. જ્યાં સુધી તે સુરક્ષિત રીતે પોતાના ગંતવ્ય સ્થાને પહોંચી ન જાય ત્યાં સુધી પરિવાર ચિંતામાં રહે છે.

અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનાની વર્ષગાંઠ પર દીવના 14 પરિવારોની વેદના
અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનાની વર્ષગાંઠ પર દીવના 14 પરિવારોની વેદના (ETV Bharat Gujarat)

પરિવારે વધુમાં જણાવ્યું કે ફૈઝાનની નાની આ દુર્ઘટના બાદ ગંભીર માનસિક આઘાતમાં ચાલી ગઈ હતી અને આજે પણ પથારીવશ છે. આ એક દુર્ઘટનાએ માત્ર એક વ્યક્તિને જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર પરિવારનો આધાર અને ખુશીઓ છીનવી લીધી છે.ભલે અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનાને આજે એક વર્ષ પૂર્ણ થયું હોય, પરંતુ પોતાના સ્વજનોને ગુમાવનાર પરિવારો માટે સમય જાણે થંભી ગયો છે. દીવના 14 નાગરિકોના કરુણ મોતની યાદ આજે પણ લોકોની આંખો ભીની કરી દે છે અને એ કાળો દિવસ આજે પણ તેમના જીવનમાં જીવંત છે.

અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનાની વર્ષગાંઠ પર દીવના 14 પરિવારોની વેદના
અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનાની વર્ષગાંઠ પર દીવના 14 પરિવારોની વેદના (ETV Bharat Gujarat)

દીવના ગાંધીપરા વિસ્તારના જેઠવા પરિવારના ચાર સભ્યોના આ વિમાન દુર્ઘટનામાં મોત થયા હતા. મૃતકોમાં ગિરીશભાઈ જેઠવા, તેમની પત્ની હેમાંક્ષી જેઠવા, પુત્ર આદિવ જેઠવા અને પુત્રી તક્ષવી જેઠવાનો સમાવેશ થાય છે.

અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનાની વર્ષગાંઠ પર દીવના 14 પરિવારોની વેદના
અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનાની વર્ષગાંઠ પર દીવના 14 પરિવારોની વેદના (ETV Bharat Gujarat)

મૃતક ગિરીશભાઈના ભાઈ મહેન્દ્ર જેઠવાએ ETV BHARAT સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, પરિવાર રજાઓ માણવા માટે દીવ આવ્યો હતો અને પરત યુકે જતી વખતે આ કરુણ દુર્ઘટના બની હતી. આ ઘટનાએ સમગ્ર પરિવારને ભારે આઘાતમાં મૂકી દીધો છે. એક વર્ષ બાદ પણ પરિવારના સભ્યો આ દુઃખ માંથી બહાર આવી શક્યા નથી અને આજે પણ તેમની યાદમાં આંખો ભીની થઈ જાય છે.

વિમાનમાં સવાર દીવના મુસાફરોની યાદી
વિમાનમાં સવાર દીવના મુસાફરોની યાદી (ETV Bharat Gujarat)

ગિરીશભાઈની માતાની માનસિક સ્થિતિ પણ આ દુર્ઘટના બાદ ઘણી પ્રભાવિત થઈ છે. પરિવારજનોના જણાવ્યા મુજબ, તેઓ આજે પણ પોતાના પુત્રની યાદોમાં ખોવાયેલા રહે છે અને ઘણી વખત એવું અનુભવે છે કે જાણે તેઓ ફોન પર પોતાના પુત્ર સાથે વાત કરી રહ્યા હોય.

મહેન્દ્ર જેઠવાએ એર ઇન્ડિયા પર આરોપ લગાવતા જણાવ્યું કે, વિમાનમાં ટેક્નિકલ ખામી હતી. તેમણે વધુમાં આરોપ લગાવ્યો કે એર ઇન્ડિયા તરફથી અત્યાર સુધી માત્ર 25 લાખ રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવી છે, જ્યારે ટાટા ગ્રુપ દ્વારા જાહેર કરાયેલી સહાય રકમ હજુ સુધી મળી નથી અને પરિવારને કોઈ સંતોષકારક જવાબ પણ મળ્યો નથી.

દીવના સામાજિક કાર્યકર શાંતિલાલ સોલંકીએ જણાવ્યું કે, અમદાવાદ એર ઇન્ડિયા વિમાન દુર્ઘટનામાં દીવના 14 લોકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા હતા અને અનેક પરિવારો આજે પણ આર્થિક અને માનસિક સંકટમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. કેટલાક પરિવારોની આર્થિક સ્થિતિ અત્યંત નબળી થઈ ગઈ છે, જ્યારે ઘણા લોકો હજુ પણ આ દુર્ઘટનાના આઘાતમાંથી બહાર આવી શક્યા નથી. દુર્ઘટનાને એક વર્ષ પૂર્ણ થઈ ગયું છે, પરંતુ તેની યાદો આજે પણ લોકોના મનમાં તાજી છે. આ દુર્ઘટના બાદ દીવના ઘણા લોકોમાં હવાઈ મુસાફરી પ્રત્યે ભય પેદા થયો છે અને આજે પણ ઘણા પરિવારો વિમાનમાં મુસાફરી કરતાં ગભરાય છે.

કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દીવના કુલ 15 લોકો મુસાફરી કરી રહ્યા હતા

આ 15 મુસાફરોમાંથી માત્ર એક જ વ્યક્તિ, વિશ્વાસ રમેશ ભાલિયા, ચમત્કારિક રીતે જીવિત બચ્યો હતો. હાલમાં વિશ્વાસ ભાલિયા લંડનમાં નિવાસ કરી રહ્યો છે. જ્યારે દીવના અન્ય 14 લોકોએ આ દુર્ઘટનામાં પોતાના જીવ ગુમાવ્યા હતા.

અમદાવાદ એર ઇન્ડિયા વિમાન દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામેલા દીવના 14 લોકો

  1. ચંદુ બગુઆણે (ઉંમર 35 વર્ષ) – દગાચી ગામ દીવ
  2. દેવજી લછમાણે (ઉંમર 60 વર્ષ) – દગાચી ગામ દીવ
  3. વનિતા કાના (ઉંમર 55 વર્ષ) – જગાચી ગામ દીવ
  4. સંતુકભાઈ બીકા – પટેલવાડી, બુચરવાડા - દીવ
  5. વાલુબાઈ રામા – પટેલવાડી, બુચરવાડા - દીવ
  6. રમિલા પ્રેમજી વસારામો (ઉંમર 60 વર્ષ) – ફુદમ ગામ -દીવ
  7. ગિરીશ લાલજી જેઠવા (ઉંમર 35 વર્ષ) – ગાંધીપરા- દીવ
  8. હેમાંક્ષી શાંતિભાઈ જેઠવા (ઉંમર 30 વર્ષ) – ગાંધીપરા
  9. આદિવ ગિરીશ જેઠવા (ઉંમર 5 વર્ષ) – ગાંધીપરા દીવ
  10. તક્ષવી ગિરીશ જેઠવા (ઉંમર 3 વર્ષ) – ગાંધીપરા -દીવ
  11. અજય કુમાર ભાલિયા (ઉંમર 35 વર્ષ) – પટેલવાડી, બુચરવાડા -દીવ
  12. મનીષ બાબુ (ઉંમર 35 વર્ષ) – પટેલવાડી, બુચરવાડા- દીવ
  13. માનવ અમૃતલાલ (ઉંમર 25 વર્ષ) – વણાકબારા દીવ
  14. ફૈઝાન રફીક (ઉંમર 25 વર્ષ) દગાચી - દીવ

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