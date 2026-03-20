ઉપલેટાના પ્રાંસલામાં આકાશી વીજળી પડતાં મહિલા અને 2 બાળકો ઈજાગ્રસ્ત
રાજકોટમાં કમોસમી વરસાદ અને વાવાઝોડા વચ્ચે પ્રાંસલા ગામમાં આકાશી વીજળી પડવાની ઘટનામાં 50 વર્ષીય મહિલા અને 2 નાના બાળકો ઈજાગ્રસ્ત, મહિલાને સારવાર અર્થે જૂનાગઢ ખસેડાઈ.
Published : March 20, 2026 at 10:09 AM IST
રાજકોટ: ઉપલેટા તાલુકાના પ્રાંસલા ગામમાં કમોસમી વરસાદ અને વાવાઝોડું આવ્યું હતું આ વચ્ચે ગામની સીમમાં એક ખૂબ જ ગંભીર ઘટના બની છે.
મળતી માહિતી પ્રમાણે, ખુલ્લા ખેતરમાં કામ કરતી 50 વર્ષીય રમાબેન રામભાઈ ચૌહાણ અને તેમની સાથે રહેલા 2 નાના બાળકો આકાશી વીજળીની સીધી ઝપેટમાં આવી ગયા હતા. કડાકા-ભડાકા સાથે વીજળી પડી અને ત્રણેયને શરીર પર દાઝવાથી ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી.
ખેતરમાં કામ કરતા આસપાસના લોકો તરત જ ઘટનાસ્થળે દોડી આવીને તરત જ 108 ઇમરજન્સી એમ્બ્યુલન્સને બોલાવી હતી. એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા ત્રણેયને ઉપલેટા સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા હતા જ્યાં ડોક્ટરોએ તાત્કાલિક સારવાર શરૂ કરી હતી.
હોસ્પિટલના સૂત્રો દ્વારા મળતી માહિતી મુજબ, બંને બાળકોની હાલત પ્રાથમિક સારવાર બાદ સ્થિર થઈ ગઈ છે અને તેઓ હવે ખતરામાંથી બહાર છે. આ સમાચારથી પરિવાર અને ગામલોકોને મોટી રાહત મળી છે.
પરંતુ રમાબેનની ઈજાઓ વધુ ગંભીર હોવાતી તેમને વધુ સારી અને સઘન સારવારની જરૂર પડતાં ઉપલેટા હોસ્પિટલેથી જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં રેફર કરવામાં આવ્યા છે અને હાલ તેઓ જૂનાગઢમાં સારવાર લઈ રહ્યા છે.
આ ઘટના ભાયાવદર પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં બની હતી અને પોલીસને જાણ થતાં જ તેમની ટીમ એલર્ટ થઈ ગઈ અને વહીવટી અધિકારીઓને પણ માહિતી આપવામાં આવી હતી.
આ કમોસમી હવામાને ખેડૂતોના પાકને ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું છે અને હાલ ગામડાઓમાં વીજળી પડવાના ભયથી લોકો ડરી રહ્યા છે. આવી ઘટનાઓથી ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ચિંતા વધી ગઈ છે.
