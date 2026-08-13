ગુજરાતમાં આગામી બે દિવસ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી, 14 ઓગસ્ટે કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા
13 અને 14 ઓગસ્ટ દરમિયાન રાજ્યમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે.
Published : August 13, 2026 at 10:50 AM IST
અમદાવાદ: રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં દક્ષિણ ગુજરાત વિસ્તારમાં મોટાભાગના સ્થળોએ, ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારમાં ઘણા સ્થળોએ અને સૌરાષ્ટ્રમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ વરસાદ પડ્યો હતો જ્યારે કચ્છમાં હવામાન સૂકું રહ્યું હતું. હવામાન વિભાગે આગામી 2 દિવસ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે.
બે દિવસ વરસાદની હવામાન વિભાગની આગાહી
13 અને 14 ઓગસ્ટ દરમિયાન રાજ્યમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે.
13 ઓગસ્ટની આગાહી: ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લાઓ જેમ કે બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ,મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, પંચમહાલ, દાહોદ અને મહિસાગર; દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીમાં; સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના જિલ્લાઓ અમરેલી, ભાવનગર, કચ્છમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ વીજળી અને 30-40 કિમી/ કલાકની ઝડપે ફૂંકાતા પવન સાથે હળવા મેઘગર્જના અને હળવાથી મધ્યમ વરસાદની પ્રબળ શક્યતા છે.
14 ઓગસ્ટની આગાહી: દાહોદ, છોટા ઉદેપુર, ડાંગ, નર્મદા અને તાપીમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદની સંભાવના છે.
પંચમહાલ, દાહોદ અને મહિસાગર; મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીમાં; સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓ અમરેલી, ભાવનગરમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ વીજળી અને 30-40 કિમી/કલાકની ઝડપે ફૂંકાતા પવન સાથે હળવા મેઘગજ્રના અને હળવાથી મધ્યમ વરસાદની પ્રબળ શક્યતા છે.
પાટણ-મહીસાગર સહિતના વિસ્તારમાં સામાન્ય વરસાદ
પાટણ-મહીસાગર સહિતના વિસ્તારમાં હળવાથી સામાન્ય વરસાદ વરસ્યો હતો. વરસાદને પગલે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઇ હતી. અમદાવાદમાં પણ વહેલી સવારથી વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
મહીસાગર જિલ્લામાં શ્રાવણની શરૂઆત થતા જ શ્રીકાર થયો હતો. શ્રાવણના પહેલા જ દિવસથી લુણાવાડામાં ધોધમાર વરસાદનું આગમન થયું હતું. મહીસાગર જિલ્લા શ્રાવણના પહેલા જ દિવસે વરસાદી માહોલ જામ્યો હતો. આઠ તાલુકામાં ક્યાંક ધોધમાર તો ક્યાંક ધીમી ધારે વરસાદ વરસ્યો હતો. સારા વરસાદને કારણે જિલ્લામાં ડાંગર, મકાઈ, સોયાબીન,કપાસ સહિત લીલા ઘાસ ચારાના વાવેતરને ફાયદો થશે.
આ પણ વાંચો: