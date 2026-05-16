કચ્છના નાના રણમાં જીવનદાતા, શ્વાનોનું રેસ્ક્યુ કરતી રાજકુમારી દુબેનું ભગીરથ કાર્ય

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 16, 2026 at 11:30 AM IST

સુરેન્દ્રનગર: દસાડા (પાટડી) તાલુકાના ખારાઘોડા અને ઓડુ વિસ્તારમાં આવેલા કચ્છના નાના રણમાં મીઠાની સીઝન પૂર્ણ થતાં ખોરાકની શોધમાં રણમાં આવતા શ્વાનો સીઝન પછી રણ વિસ્તારમાં ખોરાક અને પાણી વિના તરફડીને મૃત્યુ પામે છે. આ સમસ્યાના નિવારણ માટે ઓડુ ગામની રાજકુમારી દુબે દર વર્ષે રણમાં જઈ આ શ્વાનોનું રેસ્ક્યુ કરીને તેમને રહેણાંક વિસ્તારમાં મુક્ત કરે છે અને માનવતાની મહેક પ્રસરાવી રહ્યાં છે.

રણ વિસ્તારમાં અગરિયાઓ પોતાના આંગણે આવતા મહેમાનો સાથે ખોરાકની શોધમાં આવતા ભૂખ્યા શ્વાનોને સીઝનના આઠ મહિના દરમિયાન ખોરાક આપે છે. સીઝન પૂર્ણ થતાં ટ્રેક્ટર દ્વારા કેટલાક શ્વાનોને રહેણાંક વિસ્તાર તરફ લઈ જવાય છે. તેમ છતાં મોટા ભાગના શ્વાનો રણમાં જ ભટકતા રહે છે. ખાસ કરીને સીઝન દરમિયાન જન્મેલા બચ્ચાઓ સાથે માતાઓ ત્યાં જ રહી જાય છે અને ખોરાક-પાણી વિના તરફડીને મૃત્યુ પામે છે.

ઓડુ ગામની રાજકુમારી દુબે વર્ષના અન્ય સમયમાં પણ અબોલ જીવોની નિ:સ્વાર્થ સેવા કરે છે. મીઠું પકવવાની સીઝન પૂર્ણ થતાં તેઓ સ્થાનિક સેવાભાવી યુવાનોને સાથે રાખીને રોજ લગભગ ૪ થી ૫ હજાર રૂપિયાના ખર્ચે રણમાંથી શ્વાનોને લાવીને રહેણાંક વિસ્તારમાં છોડે છે. નોંધનીય વાત એ છે કે રેસ્ક્યુ દરમિયાન પિંજરામાં માત્ર પાણી મૂકતાં જ શ્વાનો દોડી આવે છે.

છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી વધુ સમયથી આ રેસ્ક્યુ કાર્ય તેજ ગતિએ ચાલી રહ્યું છે. આ ભગીરથ કાર્ય આગામી એક મહિનાથી વધુ સમય સુધી ચાલુ રહેવાનું છે. છેલ્લા છ વર્ષથી સતત આ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે. ધીરે ધીરે સ્થાનિક યુવાનો મદદરૂપ બન્યા છે. હજુ વધુ લોકો, સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ અને જીવદયા પ્રેમીઓ જોડાય તેવી અપીલ કરવામાં આવી છે.

રેસ્ક્યુ દરમિયાન મળેલા મોટા ભાગના શ્વાનો મૂળ ભારતીય છે, જેના આધારે અનુમાન લગાવી શકાય છે કે ખોરાક વિના આ અબોલ જીવો કેવી રીતે તરફડીને મૃત્યુ પામતા હશે.

આ વર્ષ 2016ની વાત છે જયારે અમારા ગામમાં એક નાનું ગલુડિયું જોયું હતું, જેને જોતા લાગ્યું કે આ અમારા ગામનું નથી. ગલુડિયાના પગ પર ઇજા થયેલી હતી. જયારે મેં એક માણસને પૂછ્યું કે આ ગલુડિયું ક્યાંથી આવ્યું છે તો એને કહયું કે ‘આ રણ વિસ્તારમાંથી આવ્યું છે. બાકીના ગલુડિયા હજુ પણ રણમાં છે.’ એ દિવસે મને લાગ્યું કે આ ગલુડિયાનો પરિવાર ક્યાં હશે? એની માં શું કરતી હશે? પછી અમે એમને શોધવાનું શરુ કર્યું. અમને લોકોને રણમાં ગલુડિયાના એક બે બચ્ચા જ મળ્યા. પછી અમને ખબર પડી કે રણ વિસ્તારમાં ખોરાક અને પાણીના અભાવે કુતરા વધુ જીવી શકતા નથી. જે બાદ અમે તેમને રેસ્ક્યુ શરુ કર્યું. રણકાંઠા વિસ્તારમાં ઘાયલ શ્વાનોની સારવાર કરીએ છીએ. 2016થી આ કાર્ય હું અને અમારી ટિમ કરી રહ્યા છીએ. વધુને વધુ લોકો આમાં જોડાય તેવી આશા છે.” - રાજકુમારી દુબે (એનિમલ લવર)

રણ વિસ્તારમાં શ્વાનો સાથે તેમના ગલુડિયાઓ પણ જન્મે છે. ગલુડિયા જાતે આવી શકતા ન હોવાથી માતા પણ તેમની સાથે રહી જાય છે અને અંતે ખોરાક-પાણી વિના તરફડીને મૃત્યુ પામે છે.

