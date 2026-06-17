જીવના જોખમે આગની જ્વાળાઓમાં કૂદી પડે છે આ યોદ્ધાઓ, કેવી હોય છે ફાયર વિભાગની અંદરની દુનિયા?
ફાયર વિભાગની જવાબદારી આગ બુઝાવવા પુરતી સીમિત નથી હોતી પણ તેમણે રેસક્યૂ ઓપરેશનથી લઇને વાવાઝોડામાં રસ્તા પર પડેલા ઝાડ હટાવવાની કામગીરી પણ કરવી પડે છે.
Published : June 17, 2026 at 9:34 AM IST
ચિરાગ ત્રીવેદી, ભાવનગર: જ્યારે પણ ક્યાંય આગ લાગે ત્યારે સૌ પ્રથમ લોકોની નજરમાં ફાયર વિભાગ જ આવે છે. પોતાના જીવની પરવા કર્યા વગર બીજાનો જીવ બચાવવા આગમાં કૂદી પડતા ફાયરમેનની ફરજ માત્ર આગ ઓલવવા પૂરતી સીમિત નથી હોતી. હોસ્પિટલના રેસ્ક્યુ ઓપરેશનથી લઈને વાવાઝોડામાં રસ્તા પર પડેલા ઝાડ હટાવવા સુધીની તમામ આપત્તિઓમાં આ ટીમ અગ્રેસર રહે છે. મિનિટોમાં અફરાતફરી મચાવતી આગને કાબૂમાં લઇ લોકોના જીવ બચાવનાર ફાયર વિભાગની દુનિયા ખરેખર કેટલી પડકારજનક છે? તેના પર ખાસ અહેવાલ...
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના ચીફ ફાયર ઓફિસર પ્રદ્યુમનસિંહ જાડેજા અને 32 વર્ષનો અનુભવ ધરાવતા સીનિયર ફાયરમેન આરીફ પટ્ટણીએ ETV ભારત સાથેની ખાસ વાતચીતમાં ફાયર વિભાગની અંદરની દુનિયા, ભરતી માટેની લાયકાતો, હાઇરાઇઝ બિલ્ડિંગો માટેના નવા આધુનિક સાધનો અને ઇમરજન્સી સમયે આવતા પડકારો વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપી હતી.
ફાયર વિભાગ માત્ર આગ જ નથી બુઝાવતું પણ...
ફાયર વિભાગ માત્ર આગ બુઝાવવાનું કામ જ નથી કરતું પણ અકસ્માત કે અન્ય સ્થિતિમાં ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢવા, સામાન્યથી લઇને VVIP બંદોબસ્તમાં ફરજ બજાવવી, રસ્તા પર ઝાડ પડવાથી કે અન્ય અવરોધોને કારણે ટ્રાફિક જામ થાય ત્યારે તેને દૂર કરી રસ્તો ખુલ્લો કરવા જેવી જવાબદારી પણ નિભાવવી પડે છે.
"લોકોમાં એવી ગેરસમજ છે કે ફાયર વિભાગ માત્ર આગ બુઝાવવાનું જ કામ કરે છે. હકીકતમાં આ વિભાગ ઘણી બધી જવાબદારીઓ નિભાવે છે." પ્રદ્યુમનસિંહ જાડેજા, ભાવનગર ચીફ ફાયર ઓફિસર
ભાવનગરમાં બે વર્ષમાં આગના બનાવો
ભાવનગરના ચીફ ફાયર ઓફિસર પ્રદ્યુમન સિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે, "2025/26માં કૂલ 240 કોલ આવ્યા છે. ચાલુ વર્ષમાં 104 જેટલા કોલ આવેલા છે. નાની મોટી ઘણી આગના બનાવો બને છે. દિવાળીમાં ગયા વર્ષે આગ લાગી ત્યારે ડૉક્ટર ફેમિલીના છ લોકોનું રેસક્યૂ કરી હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. કાળુભા રોડ ઉપર આવેલી હોસ્પિટલમાં રેસક્યૂ કરીને છ શિશુને જીવિત બહાર કાઢીને અન્ય હોસ્પિટલ એડમિટ કરાયા હતા. લીલા સર્કલમાં સદવિચાર હોસ્પિટલમાં રેસક્યૂ કરીને 29 લોકોને બહાર કાઢ્યા હતા.
ફાયર વિભાગ પાસે આધુનિક વાહનોનો કાફલો
પ્રદ્યુમનસિંહ જાડેજાએ ફાયર વિભાગની કામગીરી અંગે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં ફાયર વિભાગ પાસે 17 વાહન ઉપલબ્ધ છે, જેમાં ફાયર ફાઇટર અને ફાયર બ્રાઉઝરનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, હાઇ-રાઇઝ બિલ્ડિંગમાં આગની ઘટનાઓ સમયે અસરકારક રીતે કામગીરી કરી શકાય તે હેતુથી 6 નવા 'બૂમ ટાવર' વાહનો ખરીદવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. આ અંગેનો પ્રસ્તાવ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં મૂકવામાં આવ્યો છે અને મંજૂરી મળતાની સાથે જ આ વાહનોનો કાફલો સેવામાં જોડાઇ જશે.
મહેકમ (સ્ટાફ) ભરતી:
ફાયર વિભાગમાં સ્ટાફની માહિતી આપતા ભાવનગરના ચીફ ફાયર ઓફિસરે જણાવ્યું કે, ફાયર વિભાગમાં કૂલ 244 ફાયરમેનનું મહેકમ મંજૂર થયેલું છે. હાલમાં 144 જગ્યાઓ ભરેલી છે, જ્યારે બાકી રહેલી 100 જેટલી જગ્યાઓ પર આગામી દિવસોમાં ભરતી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવશે.
ભાવનગરમાં ફાયર વિભાગનું વ્યાપક નેટવર્ક
ભાવનગર શહેરમાં ફાયર વિભાગનું વ્યાપક નેટવર્ક કાર્યરત છે. હાલ શહેરમાં 4થી 5 ફાયર સ્ટેશનો આવેલા છે, જેમાં નિર્મળનગર, પશ્ચિમ ઝોન અને પૂર્વ ઝોનલ કચેરીના ફાયર સ્ટેશન મુખ્ય છે.
જીવના જોખમે ફાયરવિભાગ કેવી રીતે કરે છે કામ?
ભાવનગર પૂર્વ ઝોનમાં સિનિયર ફાયરમેન તરીકે ફરજ બજાવતા આરીફભાઈ પટ્ટણી છેલ્લા 32 વર્ષથી ફાયર વિભાગમાં પોતાની સેવાઓ આપી રહ્યા છે. ETV ભારત સાથેની ખાસ વાતચીતમાં તેમણે પોતાના લાંબા કરિયરના યાદગાર અનુભવો અને પડકારો વિશે માહિતી આપી હતી.
આરીફ પટ્ટણીએ, ભાવનગરના વોરા બજારનો એક કિસ્સો યાદ કરતા જણાવ્યું હતું કે, એકવાર ત્યાં આવેલી બચુભાઈ દૂધવાળાની દુકાન અને મકાનમાં ભીષણ આગ લાગી હતી. આ સ્થળ ખૂબ જ સાંકડી ગલીમાં હોવાથી ત્યાં પહોંચવું મુશ્કેલ હતું. ત્રણ માળની આ ઇમારતમાં એક 22 વર્ષનો યુવક ફસાઈ ગયો હતો અને વાયરિંગના કારણે આગ વિકરાળ બની હતી. આ પરિસ્થિતિમાં જીવ બચાવવો લગભગ અશક્ય લાગતો હતો, પરંતુ તેમણે ખૂબ જ સાવચેતી અને કુશળતાપૂર્વક લેડર અને હોજ પાઇપની મદદથી યુવકને સુરક્ષિત બચાવી લીધો હતો.
નોકરીએ લાગ્યાના એક મહિનામાં જ 17 આગ બુઝાવી
પોતાના શરૂઆતના દિવસો વિશે વાત કરતા આરીફ પટ્ટણીએ જણાવ્યું હતું કે, 1994માં ફાયર વિભાગમાં જોડાયા બાદ તેમની પ્રથમ નિમણૂક અલંગમાં થઇ હતી. ત્યાં 24 કલાક ફરજ બજાવતા માત્ર એક મહિનાના ટૂંકા ગાળામાં 17 જેટલી આગ ઓલવવાની કામગીરી કરી હતી.
આગ બુઝાવતી વખતે પડકાર વિશે જણાવતા આરીફ પટ્ટણીએ કહ્યું કે, આગ બુઝાવતી વખતે સૌથી મોટી મુશ્કેલી સાંકડી ગલીઓ અને ગીચ વસ્તીવાળા વિસ્તારોમાં પડે છે. તાજેતરનું એક ઉદાહરણ આપતા તેમણે જણાવ્યું કે,એક દુકાનમાં આગ લાગી હતી. ત્રણેય બાજુ ઊંચા મકાનો હોવાથી આવી જગ્યાએ કામ કરવું અત્યંત જોખમી હોય છે, છતાં ફાયર વિભાગની ટીમ જાનના જોખમે લોકોના જીવ બચાવવા હંમેશા તત્પર રહે છે.
ફાયર વિભાગમાં કેવી રીતે ભરતી થઇ શકાય?
ચીફ ફાયર ઓફિસર પ્રદ્યુમનસિંહ જાડેજાએ ફાયર વિભાગમાં ભરતી થવા માટેની લાયકાત અને તેમના હોદ્દા વિશે માહિતી આપી હતી. ફાયરમેનની પોસ્ટ માટે ગ્રેજ્યુએટ કરી છ મહિનાનો કોર્સ કરવો પડે છે જ્યારે ડ્રાઇવર પોસ્ટ માટે 12 પાસ અને છ મહિનાનો કોર્સ કરવો પડે છે.
ચીફ ફાયર ઓફિસર પ્રદ્યુમનસિંહ જાડેજાના જણાવ્યા અનુસાર, ફાયર વિભાગમાં પદ અનુસાર નીચે મુજબના હોદ્દાઓ હોય છે:
- ફાયરમેન
- સિનિયર ફાયરમેન
- સબ ઓફિસર
- સ્ટેશન ઓફિસર
- ડિવિઝનલ ઓફિસર
- ચીફ ફાયર ઓફિસર
ભરતી માટેની લાયકાત અને પ્રક્રિયા:
ફાયરમેન: આ પદ માટે ઉમેદવાર ગ્રેજ્યુએટ હોવા જોઈએ અને ફાયર સેફ્ટીનો છ મહિનાનો કોર્સ પૂર્ણ કરેલો હોવો આવશ્યક છે.
ડ્રાઈવર: આ પદ માટે લઘુત્તમ શૈક્ષણિક લાયકાત 12 પાસ છે, સાથે છ મહિનાનો ફાયર કોર્સ પૂર્ણ કરેલો હોવો જરૂરી છે.
શારીરિક અને લેખિત કસોટી:
શારીરિક કસોટી (ગ્રાઉન્ડ ટેસ્ટ): જેમાં લાંબી કૂદ, ઊંચી કૂદ, સ્વિમિંગ અને રનિંગ જેવી શારીરિક ક્ષમતાની કસોટી લેવામાં આવે છે.
લેખિત પરીક્ષા: શારીરિક કસોટીમાં ઉત્તીર્ણ થયા બાદ લેખિત પરીક્ષા આપવાની હોય છે.
અંતે, શારીરિક કસોટી અને લેખિત પરીક્ષામાં મેળવેલા ગુણના આધારે મેરિટ લિસ્ટ તૈયાર કરી ભરતી કરવામાં આવે છે.
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