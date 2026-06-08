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વિરમગામમાં સગાઈના વિવાદે લીધો જીવ! માતા-પુત્રે મળીને પિતાની કરી હત્યા

6 જૂનના રોજ વિરમગામની ગાંધી હોસ્પિટલમાંથી પોલીસને એક વ્યક્તિના મૃત્યુ અંગે જાણ કરવામાં આવી હતી.

વિરમગામમાં સગાઈના વિવાદે લીધો જીવ! માતા-પુત્રે મળીને પિતાની કરી હત્યા
વિરમગામમાં સગાઈના વિવાદે લીધો જીવ! માતા-પુત્રે મળીને પિતાની કરી હત્યા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 8, 2026 at 9:35 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદ ગ્રામ્યના વિરમગામ ટાઉનમાં એક ચોંકાવનારી હત્યાની ઘટના સામે આવી છે, જેમાં પરિવારના જ સભ્યો કાતિલ બન્યા હોવાનું પોલીસ તપાસમાં ખુલ્યું છે. પત્ની અને પુત્રે મળીને પરિવારના મુખ્ય વ્યક્તિની હત્યા કરી હોવાનો ખુલાસો થતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.

6 જૂનના રોજ વિરમગામની ગાંધી હોસ્પિટલમાંથી પોલીસને એક વ્યક્તિના મૃત્યુ અંગે જાણ કરવામાં આવી હતી. મૃતકના શરીર, ખાસ કરીને માથાના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ હોવાનું સામે આવતા પોલીસને આ મૃત્યુ શંકાસ્પદ લાગ્યું હતું. જેના આધારે પોલીસે તાત્કાલિક તપાસનો દોર શરૂ કર્યો હતો.મૃતકની ઓળખ દીપકકુમાર તરીકે થઈ હતી. તેઓ વિરમગામમાં સોનીની દુકાન ચલાવતા હતા અને સ્થાનિક વેપારી તરીકે ઓળખ ધરાવતા હતા. શરૂઆતમાં પરિવારજનો દ્વારા સામાન્ય ઘટનાનું ચિત્ર રજૂ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ પોલીસની સઘન તપાસમાં હકીકત અલગ જ સામે આવી હતી.

વિરમગામમાં સગાઈના વિવાદે લીધો જીવ! માતા-પુત્રે મળીને પિતાની કરી હત્યા (ETV Bharat Gujarat)

તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે દીપકકુમાર અને તેમના પુત્ર ઉદયકુમાર વચ્ચે છેલ્લા ઘણા સમયથી મતભેદ ચાલી રહ્યા હતા. ખાસ કરીને પુત્રની સગાઈ સહિતના પારિવારિક મુદ્દાઓને લઈને બંને વચ્ચે વારંવાર ઝઘડા થતા હતા. આ અંદરોઅંદર ચાલતો તણાવ સમય જતાં વધુ ગંભીર બન્યો હતો.

ઘટનાના દિવસે પણ પુત્ર ઉદયકુમાર દુકાન પર સમયસર ન પહોંચતા પિતા અને પુત્ર વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી. સામાન્ય તકરાર તરીકે શરૂ થયેલો વિવાદ થોડી જ વારમાં હિંસક સ્વરૂપ ધારણ કરી ગયો હતો.

પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું કે આ ઘટનામાં મૃતકની પત્ની દિવ્યાની પણ સામેલ હતી. માતા અને પુત્રે મળીને દીપકકુમાર પર હુમલો કર્યો હતો, જેના કારણે તેમને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી. બાદમાં સારવાર દરમિયાન તેમનું મોત થયું હતું.

અમદાવાદ ગ્રામ્ય DYSP તપનસિંહ ડોડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, ગાંધી હોસ્પિટલમાંથી મળેલી જાણકારી બાદ પોલીસને મૃતકના માથા પરની ઇજાઓ અંગે શંકા ગઈ હતી. જેના આધારે વિવિધ દિશામાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. પરિવારજનોના નિવેદનો, ટેકનિકલ પુરાવા અને પૂછપરછ દરમિયાન સામે આવેલી વિગતોના આધારે મૃતકની પત્ની દિવ્યાની અને પુત્ર ઉદયકુમારની સંડોવણી બહાર આવી હતી. પોલીસે બંને આરોપીઓની ધરપકડ કરી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

TAGGED:

DISPUTE OVER ENGAGEMENT
VIRAMGAM
MOTHER AND SON CONSPIRED
CONSPIRED TO KILL FATHER
LIFE LOST IN DISPUTE

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