અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલમાં આજીવન કેદની સજા ભોગવતો કેદી ફરાર થતા ચકચાર, જેલની સુરક્ષા સામે સવાલ ઉભા થયા
Published : May 12, 2026 at 1:36 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં સાબરમતી મધ્યસ્થ જેલમાંથી આજીવન કેદની સજા ભોગવતો કેદી ફરાર થઇ જતા ચકચાર મચી ગઇ છે. બનાવની જાણ થતા જ જેલ તંત્ર અને પોલીસ દોડતી થઇ હતી. હત્યાના ગુનામાં કોર્ટ દ્વારા આરોપીને આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી.
સાબરમતી જેલમાંથી કેદી ફરાર
અમદાવાદની સાબરમતી મધ્યસ્થ જેલમાંથી સવારે 10:10 વાગ્યે જેલના "બડા ચક્કર યાર્ડ નંબર-4" ખાતેથી આરોપી માલદે રામાભાઇ પરમાર ફરાર થઇ જતા ચકચાર મચી ગઇ છે. આરોપી માલદે પરમાર પોરબંદરના કમલાબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા હત્યા અને પોક્સો કેસમાં દોષિત ઠર્યો હતો. હત્યાના ગુનામાં કોર્ટ દ્વારા તેને આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી.
કેદી સવારે આશરે 10:10 વાગ્યે જેલના "બડા ચક્કર યાર્ડ નંબર-4" ખાતેથી નીકળી મુખ્ય ગેટ તરફ પહોંચ્યો હતો. જેલના મુખ્ય દરવાજા પર ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓની નજર ચૂકવી આરોપી બહાર નીકળી ગયો હતો. આ સમગ્ર ઘટના CCTV તપાસમાં સામે આવ્યું હતું.
ગણતરી દરમિયાન કેદી ગેરહાજર જણાતા જેલ સ્ટાફ દ્વારા તાત્કાલિક શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી હતી. કેદી CCTV કેમેરામાં ફરાર થઇ જતો જોવા મળ્યો હતો. ફરાર કેદી માલદે રામાભાઇ પરમાર મૂળ પોરબંદર જિલ્લાના બગવદર ગામનો રહેવાસી હતો. આરોપીને અગાઉ સારવાર માટે રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલમાંથી અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
આ સમગ્ર મામલે રાણીપ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગુનોં નોંધવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખી પોલીસ અને સર્વેલન્સ સ્કવોર્ડ દ્વારા શહેરભરમાં આરોપીની શોધખોળ તેજ કરવામાં આવી છે. જેલ સુરક્ષામાં થયેલી આ મોટી ચૂકને લઇને જેલ તંત્ર સામે પણ અનેક સવાલો ઉભા થયા છે.
