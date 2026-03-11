કુખ ભાડે આપવાની મંજૂરી માટે કોર્ટનો દરવાજો કેમ ખટખટાવવો પડે? અમદાવાદના અનોખા કેસથી સમજીએ સરોગસીની આખી કાનૂની પ્રક્રિયા
Published : March 11, 2026 at 4:55 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદની ગ્રામ્ય કોર્ટ સમક્ષ સરોગસી એટલે કે કુખ ભાડે આપવાની પ્રક્રિયા સાથે જોડાયેલો એક અનોખો અને મહત્વપૂર્ણ કેસ સામે આવ્યો છે. સંતાનસુખથી વંચિત એક દંપતીને મદદ કરવા તેમના મિત્રવર્તુળની એક મહિલાએ પોતાની કુખ સરોગેટ તરીકે આપવા તૈયારીઓ દર્શાવતા કોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી હતી. કોર્ટે આ અરજીને ગ્રાહ્ય રાખીને સ્વીકારી છે, જેના કારણે હવે આગળની કાયદાકીય અને મેડિકલ પ્રક્રિયા માટે માર્ગ મોકળો થયો છે.
આ કેસ માત્ર એક પરિવારની લાગણીઓ સાથે જ જોડાયેલો નથી, પરંતુ તે સરોગસી સંબંધિત કાયદો, તેની પ્રક્રિયા અને તેના નિયમોને સમજવા માટે પણ મહત્વનો બની રહ્યો છે. ચાલો સમજીએ સરોગસીની સમગ્ર કાયદાકીય પ્રક્રિયા...
શું છે કહે છે કાયદો
પ્રસ્તુત કેસ સંદર્ભે અરજદારના વકીલ વિનોદ બઘેલે જણાવ્યું હતું કે, સરોગસી માટે સમગ્ર ભારત દેશમાં એક સમાન કાયદા છે. ભારત સરકાર તરફથી સરોગસી રેગ્યુલેશન એક્ટ 2021-22 લાગુ કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં ઈન્ટેન્ડિંગ મધર (જે મહિલાને બાળક થઈ શકતું નથી) તેમની ઉંમર 25 વર્ષથી 50 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ. સામે જે સરોગેટ મધર બનવા માગતી હોય તે મહિલા પરિણીત હોવી જોઈએ, તેમને બાળક હોવું જોઈએ અને તેમની ઉંમર 25થી 35ની વચ્ચે હોવી જોઈએ. આની પ્રક્રિયા ખૂબ જટિલ છે. સૌથી પહેલા PCPNDT ઑફિસ ખાતે તમામ મેડિકલ સર્ટિફિકેટ સબમિટ કરવા પડે છે અને તેમાં ચીફ ડિસ્ટ્રીક્ટ હેલ્થ ઑફિસર મેડિકલ રેકોર્ડ ઑબ્ઝર્વ કરીને ફોર્મ 11,12 અને 17 સર્ટિફિકેટ આપે છે જે લઈને કોર્ટમાં જવું પડે છે અને ત્યારબાદ કોર્ટ બંને પક્ષને પ્રોસેસ કરવા માટેના ઑર્ડર આપે છે.
તબક્કાવાર પ્રક્રિયા
મેડિકલ સર્ટિફિકેટ
દંપતીને સંતાન ન થઈ શકવાનું મેડિકલ કારણ હોવું જોઈએ અને તેના માટે માન્ય મેડિકલ બોર્ડનું પ્રમાણપત્ર મેળવવું પડે છે.
સરોગેટ માતાની તબીબી તપાસ
સરોગેટ માતા ગર્ભ ધારણ કરવા માટે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ છે કે નહીં તેની સંપૂર્ણ મેડિકલ તપાસ કરવામાં આવે છે.
કાઉન્સેલિંગ અને સંમતિ
સરોગેટ માતા અને દંપતી બંનેની લેખિત સંમતિ લેવામાં આવે છે. સાથે જ તેમને કાઉન્સેલિંગ આપવામાં આવે છે જેથી તેઓ સમગ્ર પ્રક્રિયા અને તેની જવાબદારીઓ સમજાવી શકે.
અધિકૃત સંસ્થાની મંજૂરી
રાજ્ય અથવા જિલ્લા સ્તરે બનેલી સત્તાધિક સમિતિ સમગ્ર કેસની તપાસ કરીને સરોગસી માટે મંજૂરી આપે છે.
કાયદાકીય દસ્તાવેજીકરણ
બાળકના હકો, માતૃત્વનો અધિકાર અને ભવિષ્યમાં કોઈ વિવાદ ન થાય તે માટે કાયદાકીય દસ્તાવેજો તૈયાર કરવામાં આવે છે.
કોર્ટની ભૂમિકા કેમ મહત્વની બને છે?
સરોગસીમાં બાળકના કાયદાકીય અધિકારો, વારસાગત હકો અને માતૃત્વ સંબંધિત અનેક સંવેદનશીલ મુદ્દાઓ જોડાયેલા હોય છે. તેથી ઘણી વખત કોર્ટમાં અરજી કરીને ખાતરી કરવામાં આવે છે કે સમગ્ર પ્રક્રિયા કાયદા મુજબ થઈ રહી છે કે નહીં. કોર્ટ મેડિકલ રિપોર્ટ, દસ્તાવેજો અને બંને પક્ષોની સંમતિને ધ્યાનમાં લઈને આગળની પ્રક્રિયા માટે મંજૂરી આપે છે.
પ્રસ્તુત કેસ સંદર્ભે અરજદારના વકીલ વિનોદ બધેલે જણાવ્યું હતું કે, કેસમાં સંતાનસુખથી વંચિત દંપતીને મદદ કરવા તેમના મિત્રવર્તુળની મહિલાએ સ્વૈચ્છિક રીતે પોતાની કુખ આપવા તૈયારી દર્શાવી છે. આ માટે દંપતી દ્વારા ગ્રામ્ય કોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી હતી. કોર્ટે આ અરજીને ગ્રાહ્ય રાખીને સ્વીકારી છે. જેના કારણે હવે મેડિકલ તપાસ, સત્તાધિક સમિતિની મંજૂરી અને અન્ય કાયદાકીય પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ કર્યા બાદ સરોગસી પ્રક્રિયા આગળ વધી શકે છે.એક તરફ માનવતાનું અનોખું ઉદાહરણ રજૂ કરે છે, તો બીજી તરફ તે દર્શાવે છે કે સરોગસી માત્ર લાગણીઓનો વિષય નથી પરંતુ તેમાં કાયદાકીય અને મેડિકલ નિયમોનું પાલન જરૂરી બને છે.આવા કેસો સરોગસી અંગે સમાજમાં જાગૃતિ વધારવામાં પણ મદદરૂપ બને છે અને સંતાનસુખથી વંચિત દંપતીઓ માટે કાયદેસર વિકલ્પ શું હોઈ શકે તે અંગે સમજણ આપે છે.હવે આ કેસમાં આગળ કોર્ટ અને સંબંધિત સત્તાધિકારીઓ દ્વારા શું નિર્ણય લેવામાં આવે છે અને સરોગસી પ્રક્રિયા કેવી રીતે આગળ વધે છે તે જોવાનું રહેશે.
