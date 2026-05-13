PM મોદીની પેટ્રોલ-ડીઝલની બચત કરવાની અપીલ, જુઓ શું કહી રહ્યા છે જૂનાગઢવાસીઓ
જૂનાગઢના ધારાસભ્ય સંજય કોરડિયાએ મતવિસ્તારની બહાર કારનો ઉપયોગ બંધ કરવાની જાહેરાત કરી, જ્યારે માંગરોળ અને કેશોદના ધારાસભ્યોએ જાહેર પરિવહનનો ઉપયોગ કરવાનો નિર્ણય લીધો.
Published : May 13, 2026 at 5:15 PM IST
જૂનાગઢ: ગઈકાલે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશવાસીઓ સમક્ષ પેટ્રોલ, ડીઝલ અને ગેસ સહિત જીવનજરૂરી કેટલીક ચીજવસ્તુઓના ઉપયોગને મર્યાદિત કરવાનો વિચાર રજૂ કર્યો હતો. આ પછી રાજ્યના રાજ્યપાલ, કેટલાક ધારાસભ્યો અને સરકારના પ્રધાનોએ આ પહેલને સમર્થન આપ્યું હતું અને વ્યક્તિગત ધોરણે પેટ્રોલની બચત કરવાના નિર્ણયો લીધા હતા.
આજે Etv ભારતે જૂનાગઢના સામાન્ય લોકો સાથે આ મુદ્દા પર તેમના પ્રતિભાવો જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જૂનાગઢના મોટાભાગના લોકો સ્પષ્ટપણે માને છે કે રાષ્ટ્રીય સંપતિનો વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ થવો જોઈએ, પરંતુ તેનું ઉત્તમ દ્રષ્ટાંત સત્તામાં બેઠેલા મંત્રીઓ, પદાધિકારીઓ અને પાર્ટીના કાર્યકરોએ પ્રથમ પૂરું પાડવું જોઈએ. ત્યારબાદ જ સામાન્ય લોકો તેમના પગલાને અનુસરી શકે તેવું વાતાવરણ ઊભું થઈ શકે છે.
જૂનાગઢના સ્થાનિક હર્ષદભાઈએ વડાપ્રધાન મોદીના વિચારનું સમર્થન કર્યું પરંતુ સાથે સાથે જણાવ્યું કે, કોઈપણ નિર્ણયનો અમલ જ્યારે પ્રજાએ કરવાનો હોય, ત્યારે સૌપ્રથમ વિચાર વ્યક્ત કરનાર વ્યક્તિથી લઈને તેમની સાથે જોડાયેલા પ્રત્યેક વ્યક્તિએ તેનો અમલ કરવાની શરૂઆત કરવી જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે રાજકીય પાર્ટીના લોકો વાહનોનો ઉપયોગ મર્યાદિત કરશે તો સામાન્ય લોકો તેમાંથી શીખ લઈ શકશે.
ખમીર મજમુદારે પણ વડાપ્રધાનની પહેલને આવકારી છે. તેમણે રેલવે ક્રોસિંગ બંધ હોય ત્યારે લોકો સતત વાહન ચાલુ રાખીને પેટ્રોલ અને ડીઝલનો વ્યય કરતા હોવાની વાત કરી. તેમણે સૂચન કર્યું કે અઠવાડિયાના ચોક્કસ દિવસે વાહન ન ચલાવવાનો નિર્ણય ખૂબ સારો છે. વધુમાં, રેલવે ક્રોસિંગ પર દરેક વાહનચાલકે પોતાનું વાહન બંધ કરીને પેટ્રોલની બચત કરવી જોઈએ, જેનાથી ગ્લોબલ વોર્મિંગની સમસ્યામાંથી થોડે ઘણે અંશે મુક્તિ મળી શકે છે.
જૂનાગઢની ગૃહિણી પૂજાબેન કારિયાએ વડાપ્રધાનની પહેલને સમર્થન આપતા કહ્યું કે, સરકારમાં બેઠેલા અધિકારીઓ, મંત્રીઓ, ધારાસભ્યો અને પાર્ટીના કાર્યકરોએ સૌપ્રથમ આ નિર્ણયની અમલવારી કરીને સામાન્ય લોકોમાં સચોટ દ્રષ્ટાંત પૂરું પાડવું જોઈએ. પૂજાબેને સોનાની ખરીદીને લઈને પણ એક મહત્વપૂર્ણ મંતવ્ય વ્યક્ત કર્યું. તેમણે જણાવ્યું કે સોનાની ખરીદી વધતાં વિદેશથી સોનાની આયાત કરવી પડે છે, જેના કારણે ભારતનો રૂપિયો વિદેશમાં જાય છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ભારતીય રૂપિયાનું અવમૂલ્યન થાય છે. આ પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે એકાદ વર્ષ સુધી સોનાની ખરીદી ન કરવી જોઈએ.
જૂનાગઢના ધારાસભ્ય સંજય કોરડિયાએ વડાપ્રધાનના નિર્ણયના સમર્થનમાં મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી છે. તેમણે જણાવ્યું કે તેઓ જૂનાગઢ મતવિસ્તારની બહાર કારનો ઉપયોગ બંધ કરશે અને જાહેર પરિવહન સેવાનો ઉપયોગ કરીને રહેશે. જ્યાં સુધી આ પરિસ્થિતિ પૂર્વવત ન થાય ત્યાં સુધી આ નિયમનું પાલન કરવાનો વિશ્વાસ તેમણે વ્યક્ત કર્યો હતો.
માણાવદરના ધારાસભ્ય અરવિંદ લાડાણીએ Etv ભારત સાથેની એક્સક્લુઝિવ ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું કે તેમની પાસે હીરો હોન્ડા બાઈક છે, જેમાં થોડું રિપેરિંગ કરવાનું છે. રિપેરિંગ થઈ ગયા બાદ તેઓ સમગ્ર મતવિસ્તારમાં હીરો હોન્ડા પર જ લોકસંપર્ક કરશે અને અનિવાર્ય સંજોગોમાં જ કારનો ઉપયોગ કરશે. લાડાણી ઘણા સમયથી હોન્ડાને પોતાના વાહન તરીકે પસંદ કરતા હતા, જે હવે ફરીથી ઉપયોગ કરવા જઈ રહ્યા છે.
માંગરોળના ધારાસભ્ય ભગવાનજીભાઈએ Etv ભારત સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું કે તેઓ વડાપ્રધાનની પહેલને આવકારે છે. તેમણે એક અઠવાડિયા સુધી મતવિસ્તારમાં કારનો ઉપયોગ કરવાનો અને બીજા અઠવાડિયે કારનો ઉપયોગ નહીં કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આમ, એક-એક અઠવાડિયામાં કારનો ઉપયોગ કરવો અને ન કરવો તેવો નિર્ણય તેમણે લીધો છે.
કેશોદના ધારાસભ્ય દેવાભાઈ માલામે પણ Etv ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે તેઓ કાયમ માટે પોતાની કારમાં એકથી વધારે લોકો અને કાર્યકરોને લઈને જે તે સ્થળ પર જતા હોય છે. કોઈપણ કાર્યક્રમ સ્થળે અથવા લોકસંપર્કમાં જવાનું થશે ત્યારે તેમની કારમાં એક સાથે જેટલા વ્યક્તિ બેસી શકે તેટલા તમામ લોકોને લઈને સામૂહિક રીતે એક જ કારમાં જવાનો તેમણે નિર્ણય લીધો છે.
