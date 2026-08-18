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ઘુમા બાદ હવે સાણંદમાં દીપડાની દહેશત: મોટી દેવતી પાસે પગલાં મળતાં વનવિભાગ સતર્ક

દીપડાના હોવાની ફૂટપ્રિન્ટથી પુષ્ટિ; મારણ સાથે પાંજરું ગોઠવી ગ્રામજનોને અફવા ન ફેલાવવા અપીલ

દીપડાના હોવાની ફૂટપ્રિન્ટથી પુષ્ટિ; મારણ સાથે પાંજરું ગોઠવી ગ્રામજનોને અફવા ન ફેલાવવા અપીલ
દીપડાના હોવાની ફૂટપ્રિન્ટથી પુષ્ટિ; મારણ સાથે પાંજરું ગોઠવી ગ્રામજનોને અફવા ન ફેલાવવા અપીલ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2026 at 9:28 AM IST

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અમદાવાદ: શહેરના ઘુમા વિસ્તારમાં દીપડો દેખાયાની ઘટનાના એક મહિના બાદ હવે સાણંદ તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં દીપડાની હાજરીના પુરાવા મળતા દહેશત ફેલાઈ ગઈ છે. સાણંદ તાલુકાના મોટી દેવતી ગામ નજીક દીપડો હોવાની માહિતી મળતા વન વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી તપાસ હાથ ધરી છે. તપાસ દરમિયાન વિસ્તારમાં મળી આવેલા પગલાં દીપડાના હોવાનું વન વિભાગે જણાવ્યું છે.

વન વિભાગના અધિકારીઓ દ્વારા દીપડાની હિલચાલ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. દીપડાને સુરક્ષિત રીતે પકડવા માટે મારણ સાથે પાંજરું ગોઠવવામાં આવ્યું છે. જોકે, હાલ સુધી કોઈ ગ્રામજને દીપડાને નજરે જોયો હોવાની સત્તાવાર માહિતી સામે આવી નથી.

દીપડાની ચર્ચાને કારણે મોટી દેવતી અને આસપાસના વિસ્તારોના ગ્રામજનોમાં ચિંતા જોવા મળી રહી છે. વન વિભાગે લોકોને સાવચેતી રાખવાની અપીલ કરી છે. ખાસ કરીને રાત્રિના સમયે એકલા બહાર ન નીકળવા તેમજ કોઈ શંકાસ્પદ હિલચાલ કે જંગલી પ્રાણી દેખાય તો તાત્કાલિક વન વિભાગને જાણ કરવા જણાવાયું છે.

દીપડાના પંજાના નિશાન
દીપડાના પંજાના નિશાન (ETV Bharat Gujarat)

આ તપાસ દરમિયાન સ્થળ પરથી મળેલા પંજાના નિશાન અંગે ડીસીએફ (DCF) મીનલ જાનીએ જણાવ્યું હતું કે, પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ આ ફૂટપ્રિન્ટ દીપડાના હોવાનું જણાય છે. સામાન્ય રીતે 8.5 સેન્ટિમીટરથી મોટા પગલાં દીપડાના ગણાય છે, જોકે મોટી નસલના શ્વાનના પંજા પણ 9 સેન્ટિમીટર સુધીના હોઈ શકે છે. તેમ છતાં ગ્રામજનોની સુરક્ષા અને તકેદારીને ધ્યાને રાખી વન વિભાગે સ્થળ પર મારણ સાથેનું પાંજરું ગોઠવી દીધું છે. રાહતની વાત એ છે કે અત્યાર સુધી કોઈ પણ સ્થાનિક ગ્રામજને દીપડાને પ્રત્યક્ષ રીતે જોયો હોવાનું સામે આવ્યું નથી.

વન વિભાગે મારણ સાથે પાંજરું ગોઠવ્યું
વન વિભાગે મારણ સાથે પાંજરું ગોઠવ્યું (ETV Bharat Gujarat)

વન વિભાગે ગ્રામજનોને સોશિયલ મીડિયા કે અન્ય માધ્યમો દ્વારા અફવા ન ફેલાવવા પણ અપીલ કરી છે. અધિકારીઓ દ્વારા વિસ્તારનું સતત મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને પાંજરાની આસપાસ પણ નજર રાખવામાં આવી રહી છે.

દીપડાના હોવાની ફૂટપ્રિન્ટથી પુષ્ટિ
દીપડાના હોવાની ફૂટપ્રિન્ટથી પુષ્ટિ (ETV Bharat Gujarat)

ઉલ્લેખનીય છે કે, ગત 19 જુલાઈએ અમદાવાદના ઘુમા વિસ્તારમાં આવેલા સેરેનદીપ સોસાયટીના એક બંગલાની કોટ કૂદતો દીપડો CCTV કેમેરામાં કેદ થયો હતો. હવે એક મહિના બાદ સાણંદ તાલુકાના મોટી દેવતી ગામ નજીક દીપડાના પગલાં મળતાં ફરી એકવાર અમદાવાદ જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વન વિભાગ સતર્ક બન્યું છે.

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