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ગીર ગઢડામાં ખેતરમાં આવેલા માતાજીના મઢમાં 4 વર્ષની દીપડી ઘુસી, 5 કલાક બાદ થયું સફળ રેસ્ક્યુ

આ સમગ્ર રેસ્ક્યૂ કામગીરીમાં આશરે પાંચ કલાકનો સમય લાગ્યો હતો.

ગીર ગઢડામાં ખેતરમાં આવેલા માતાજીના મઢમાં 4 વર્ષની દીપડી ઘુસી
ગીર ગઢડામાં ખેતરમાં આવેલા માતાજીના મઢમાં 4 વર્ષની દીપડી ઘુસી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 25, 2026 at 10:21 PM IST

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ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ગીર ગઢડા તાલુકાના ફૂલકા ગામમાં આજે વહેલી સવારે આશરે 4 વર્ષની દીપડી ખેતરની ઓરડીમાં ઘૂસી જતાં સમગ્ર ગામમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી. ગામના સરપંચના ખેતરમાં આવેલા માતાજીના મઢમાં સરપંચના પુત્ર જાદવભાઈ વાઘેલા દર્શન કરવા માટે પહોંચ્યા હતા. તે દરમિયાન ઓરડીમાં માદા દીપડી લિપટાઈને બેઠેલી નજરે પડતાં તેઓ ચોંકી ઉઠ્યા હતા.

જાદવભાઈએ ગભરાટમાં કોઈ ઉતાવળ કર્યા વિના સમજદારી પૂર્વક તાત્કાલિક ઓરડીની બહાર નીકળી દરવાજો બંધ કરી દીધો હતો. તેમની સમયસૂચકતા અને સતર્કતાના કારણે મોટી દુર્ઘટના ટળી હતી. ત્યારબાદ ઘટનાની જાણ વન વિભાગને કરવામાં આવતા વન વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી.

ગીર ગઢડામાં ખેતરમાં આવેલા માતાજીના મઢમાં 4 વર્ષની દીપડી ઘુસી (ETV Bharat Gujarat)

વન વિભાગની ટીમ સાથે વેટરનરી ડોક્ટરો પણ સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. માદા દીપડીને સુરક્ષિત રીતે કાબૂમાં લેવા માટે સમગ્ર વિસ્તારને કોર્ડન કરી રેસ્ક્યૂ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. દીપડી આક્રમક બની શકે તેવી સંભાવનાને ધ્યાનમાં રાખી વેટરનરી ડોક્ટરે ટ્રન્કવીલાઈઝર ગન દ્વારા તેને બેભાન કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. ત્યારબાદ વન વિભાગના કર્મચારીઓએ સાવચેતી પૂર્વક માદા દીપડીને પાંજરામાં પૂરવામાં સફળતા મેળવી હતી.

આ સમગ્ર રેસ્ક્યૂ કામગીરીમાં આશરે પાંચ કલાકનો સમય લાગ્યો હતો. કામગીરી દરમિયાન જસાધાર વન વિભાગનો સ્ટાફ સતત સ્થળ પર હાજર રહી કામગીરીમાં જોડાયો હતો. તેમની સુનિયોજિત કામગીરીના કારણે કોઈ જાનહાનિ કે ઇજાની ઘટના બની નહોતી.

ગીર ગઢડામાં ખેતરમાં આવેલા માતાજીના મઢમાં 4 વર્ષની દીપડી ઘુસી
ગીર ગઢડામાં ખેતરમાં આવેલા માતાજીના મઢમાં 4 વર્ષની દીપડી ઘુસી (ETV Bharat Gujarat)

ઘટનાની જાણ થતાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો સ્થળ પર ઉમટી પડ્યા હતા, જેના કારણે થોડા સમય માટે ભય અને ઉત્સુકતાનો માહોલ સર્જાયો હતો. રેસ્ક્યૂ પૂર્ણ થયા બાદ પાંજરે પુરાયેલી 4 વર્ષની માદા દીપડીને વધુ આરોગ્ય તપાસ અને નિરીક્ષણ માટે જસાધાર એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે ખસેડવામાં આવી હતી. વન વિભાગે લોકોને અપીલ કરી છે કે જંગલી પ્રાણી દેખાય ત્યારે ગભરાટ ફેલાવવાને બદલે સુરક્ષિત અંતર જાળવી તાત્કાલિક વન વિભાગને જાણ કરવી, જેથી સમયસર રેસ્ક્યૂ કામગીરી હાથ ધરી શકાય.

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