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છોટા ઉદેપુરમાં 4 વર્ષની માસૂમ બાળકી પર હુમલો કરનાર દીપડો પાંજરે પુરાયો, ગ્રામજનોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો

બોડેલી તાલુકાના મોટા વાજપુર ગામમાં દીપડાએ ચાર વર્ષની માસૂમ બાળકી પર હુમલો કર્યો હતો.

છોટા ઉદેપુરમાં 4 વર્ષની માસૂમ બાળકી પર હુમલો કરનાર દીપડો પાંજરે પુરાયો
છોટા ઉદેપુરમાં 4 વર્ષની માસૂમ બાળકી પર હુમલો કરનાર દીપડો પાંજરે પુરાયો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 30, 2026 at 3:59 PM IST

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છોટા ઉદેપુર: છોટાઉદેપુરમાં ચાર વર્ષની બાળકી પર હુમલો કરનાર દીપડો આખરે પાંજરે પુરાયો છે. બોડેલી તાલુકાના મોટા વાજપુર ગામમાં દીપડાએ ચાર વર્ષની માસૂમ બાળકી પર હુમલો કર્યો હતો. સારવાર દરમિયાન બાળકીનું મોત થયું હતું. વન્યજીવ પ્રાણીઓના વધતા હુમલાને કારણે ગ્રામજનોમાં ભારે રોષ વ્યાપી ગયો હતો.

દીપડાએ બાળકી પર કર્યો હતો હુમલો

બોડેલીના મોટા વાજપુર ગામમાં ગત સાંજે ચાર વર્ષની ભવ્યાબેન રાઠવા પોતાના ઘરની નજીક અન્ય બાળકો સાથે રમી રહી હતી. તે દરમિયાન અચાનક એક દીપડો આવી ચડ્યો અને બાળકીને ગળાના ભાગે પકડી જંગલ તરફ ખેંચી જવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. બાળકો અને ગ્રામજનોએ બૂમાબૂમ કરતાં ગામલોકો તરત જ દીપડાની પાછળ દોડી ગયા હતા. લોકો નજીક આવી જતાં દીપડો બાળકીને છોડીને જંગલમાં ભાગી ગયો હતો.

છોટા ઉદેપુરમાં 4 વર્ષની માસૂમ બાળકી પર હુમલો કરનાર દીપડો પાંજરે પુરાયો (ETV Bharat Gujarat)

ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલી ભવ્યાબેનને તાત્કાલિક જાંબુઘોડા સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી. જોકે ગળાના ભાગે ગંભીર ઈજાઓને કારણે તબીબોએ તેને સારવાર દરમિયાન મૃત જાહેર કરી હતી. માસૂમ બાળકીના મોતથી પરિવાર પર દુઃખનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે, જ્યારે સમગ્ર ગામમાં શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ છે.

દીપડાના હુમલાની ઘટનાઓ વધી

છેલ્લા કેટલાક સમયથી મોટા વાજપુર સહિત બોડેલી, કવાંટ, નસવાડી અને છોટાઉદેપુર તાલુકાના જંગલ વિસ્તારોમાં દીપડાના હુમલાની ઘટનાઓ સતત વધી રહી છે. આ વર્ષે કવાંટ તાલુકાના રાયસિંગપુરા ગામમાં પણ દીપડાના હુમલામાં એક મહિલા અને એક પુરુષના મોત થયા હતા. હવે ફરી એક નિર્દોષ બાળકીનો જીવ જતા ગ્રામજનો વન વિભાગની કામગીરી સામે સવાલો ઉઠાવી રહ્યા છે.

બાળકી પર હુમલો કરનાર દીપડો પાંજરે પુરાયો

ઘટનાની જાણ થતાં જ વન વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક ગામે પહોંચી હતી અને દીપડાને પકડવા માટે વિવિધ સ્થળોએ પાંજરાં ગોઠવ્યાં હતાં. મોડી રાત્રે ફરી દીપડો વિસ્તારમાં આવતા તે વન વિભાગના પાંજરામાં ઝડપાઈ ગયો હતો. હુમલાખોર દીપડો પકડાઈ જતાં ગામલોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.

એક પછી એક બની રહેલા દીપડાના જીવલેણ હુમલાઓએ છોટાઉદેપુર જિલ્લાના જંગલ વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોમાં ભયનો માહોલ ઊભો કર્યો છે. સ્થાનિક લોકો હવે વન વિભાગ પાસેથી માત્ર તાત્કાલિક કાર્યવાહી નહીં, પરંતુ માનવ-વન્યજીવ સંઘર્ષ ઘટાડવા માટે કાયમી અને અસરકારક પગલાંની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે.

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