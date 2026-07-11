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ભાવનગર: મહુવાના બાંભણીયા ગામે 10 વર્ષના બાળકને ઉઠાવી જનાર દીપડી પાંજરે પૂરાઈ

ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા તાલુકાના બાંભણીયા ગામનો 10 વર્ષનો નિત્ય પ્રકાશ ગોંડલીયા પોતાના ઘરેથી વાડી તરફ જતો હતો. ત્યારે રસ્તામાં દીપડાએ તેના પર હુમલો કર્યો હતો.

મહુવાના બાંભણીયા ગામે 10 વર્ષના બાળકને ઉઠાવી જનાર દીપડી પાંજરે પૂરાઈ
મહુવાના બાંભણીયા ગામે 10 વર્ષના બાળકને ઉઠાવી જનાર દીપડી પાંજરે પૂરાઈ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 11, 2026 at 8:22 PM IST

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ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા તાલુકાના બાંભણિયા ગામે ગત 7 જુલાઈના રોજ ઘરેથી વાડીએ જતા 10 વર્ષના બાળકને દીપડો ઉઠાવી ગયો હતો. જેની જાણ થતા વન વિભાગ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. જ્યારે આ બાળક મૃત હાલતમાં મળી આવ્યો હતો. જો કે હવે વન વિભાગ દ્વારા હાલ એક દીપડાને શંકાના આધારે ઝડપી લીધો છે.

બાંભણિયા ગામનો હતો બાળક
ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા તાલુકાના બાંભણીયા ગામનો 10 વર્ષનો નિત્ય પ્રકાશ ગોંડલીયા પોતાના ઘરેથી વાડી તરફ જતો હતો. ત્યારે રસ્તામાં દીપડા દ્વારા તેને શિકાર બનાવી લેવામાં આવ્યો હતો. જો કે બાળક નહી મળતા તેની શોધખોળ કરતા અંતમાં તે વાડી વિસ્તારમાંથી મૃત હાલતમાં મળી આવ્યો હતો. બનાવ બાદ વન વિભાગને જાણ કરતા વન વિભાગે દિપડો હોવાને પગલે તેની તપાસ હાથ ધરી હતી.

મહુવાના બાંભણીયા ગામે 10 વર્ષના બાળકને ઉઠાવી જનાર દીપડી પાંજરે પૂરાઈ
મહુવાના બાંભણીયા ગામે 10 વર્ષના બાળકને ઉઠાવી જનાર દીપડી પાંજરે પૂરાઈ (ETV Bharat Gujarat)

વનવિભાગે કરી કાર્યવાહી દીપડાને પકડવા
બાળકના બનાવ બાદ વન વિભાગે 10થી વધુ ટ્રેપ કેસ ગોઠવી હતી. જ્યારે મહુવા રેન્જ સ્ટાફ અને રાજુલા રેન્જ સ્ટાફ દ્વારા તેમજ સાસણ ટ્રેકર ટીમ સાથે રાખીને રેપિડ એક્શન ટીમ બનાવી હતી. વન વિભાગ દ્વારા દીપડાને પકડવા માટે થર્મલ કેમેરા અને ટ્રેપ કેમેરા જેવી ટેકનોલોજીનો પણ ઉપયોગ કર્યો હતો. હાલમાં વન વિભાગે લોકોનો સંપર્ક અને ટેકનોલોજી સહિત તેમના સથવારે દીપડીને ઝડપવામાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે.

પકડાયેલ દીપડો માદા અને ક્યાંથી ઝડપાઈ
વન વિભાગની બનાવેલી વિવિધ રેપિડ એક્શન ટીમ દ્વારા મહુવા અને રાજુલા રેન્જમાં તપાસ કરતાં અંતે શંકાના આધારે રાજુલા વન્યજીવ રેન્જ બાબરીયાધાર અને મોટી ખેરાળી બીટ વિસ્તારમાં આવેલા રામપરા 1 ગામ નજીક શિવરાજ કથુભાઈ મોભની વાડીમાંથી માદા દીપડીને ઝડપી લેવામાં આવી છે. જો કે તેની ઉંમર ચારથી પાંચ વર્ષની હોય તેને ઝડપી લીધી છે. વધુ આગળની કાર્યવાહી માટે તજવીજ હાથ ધરી છે.

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TAGGED:

BHAVNAGAR LEOPARD ATTACK
MAN EATER LEOPARD
MAHUVA LEOPARD ATTACK
10 વર્ષના બાળક પર દીપડાનો હુમલો
MAN EATER LEOPARD CAGED

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