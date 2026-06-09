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ઉનાના ગરાળમાં દીપડાનો આતંક: 103 વર્ષીય વૃદ્ધા પર જીવલેણ હુમલો, 70થી વધુ ટાંકા આવ્યા

વૃદ્ધા ઘરનો દરવાજો ખુલ્લો રાખીને સુતા હતા ત્યાં દીપડાએ ઘરમાં ઘૂસી તેમના પર હુમલો કર્યો હતો

વૃદ્ધા ઘરનો દરવાજો ખુલ્લો રાખીને સુતા હતા ત્યાં દીપડાએ ઘરમાં ઘૂસી તેમના પર હુમલો કર્યો હતો
વૃદ્ધા ઘરનો દરવાજો ખુલ્લો રાખીને સુતા હતા ત્યાં દીપડાએ ઘરમાં ઘૂસી તેમના પર હુમલો કર્યો હતો (સાંકેતિક તસવીર - ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 9, 2026 at 5:03 PM IST

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ગીર-સોમનાથ: ઉના તાલુકાના ગરાળ ગામે દીપડાના હુમલાની ગંભીર ઘટનાએ સમગ્ર પંથકમાં ચિંતા ફેલાવી છે. ગામની વાડી વિસ્તારમાં રહેતા 103 વર્ષીય ભાનુબેન નથુભાઈ જેઠવા પર મોડી રાત્રે દીપડાએ હુમલો કરતાં તેઓ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા.

માહિતી અનુસાર, ભાનુબેન પોતાના ઘરે દરવાજો ખુલ્લો રાખીને સૂતા હતા ત્યારે દીપડો ઘરમાં ઘૂસી આવ્યો હતો. દીપડાએ સૂતેલી વૃદ્ધા પર અચાનક હુમલો કરી તેમના માથા અને મોઢાના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ પહોંચાડી હતી. હુમલા દરમિયાન ભાનુબેનની ચીસો સાંભળીને આસપાસના લોકો દોડી આવ્યા હતા. લોકોની અવરજવર અને હોબાળો જોઈ દીપડો વૃદ્ધાને છોડીને અંધારાનો લાભ લઈ ફરાર થઈ ગયો હતો

સ્થાનિકોએ તરત જ 108 એમ્બ્યુલન્સને જાણ કરી હતી. ઘાયલ ભાનુબેનને પ્રથમ ઉનાની સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તબીબોએ તેમની સારવાર શરૂ કરી હતી. હુમલામાં તેમને માથા અને ચહેરાના ભાગે ગંભીર ઘા થતાં 70થી વધુ ટાંકા લેવા પડ્યા હતા. હાલત ગંભીર જણાતા વધુ સારવાર માટે તેમને જૂનાગઢ રિફર કરવામાં આવ્યા હોવાનું જાણવા મળે છે.

ઘટનાની જાણ થતાં જ જસાધાર વન વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી. વન વિભાગે દીપડાનું લોકેશન શોધવા માટે સઘન કવાયત શરૂ કરી છે. દીપડાને પકડવા માટે ગામ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં બે પાંજરા ગોઠવવામાં આવ્યા છે તેમજ વનકર્મીઓ સતત પેટ્રોલિંગ કરી તેની હિલચાલ પર નજર રાખી રહ્યા છે.
સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, ગરાળ અને આસપાસના વિસ્તારમાં દીપડાની અવરજવર નવી બાબત નથી. એક વર્ષ અગાઉ પણ આ જ પરિવારના બાળક પર દીપડાએ હુમલો કર્યો હતો, જોકે ત્યારે બાળકને સામાન્ય ઈજા પહોંચી હતી. તે સમયે પણ પાંજરા ગોઠવાયા હતા, પરંતુ દીપડો પકડાયો ન હતો.

આ ઘટનાને પગલે ગામમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો છે. ગ્રામજનોએ વન વિભાગને દીપડાને વહેલી તકે પકડી સુરક્ષાની અસરકારક વ્યવસ્થા કરવા માંગ કરી છે.

સોમનાથ મંદિર નજીક દીપડાના આંટાફેરા, સ્થાનિકોમાં ભયનો માહોલ

પ્રખ્યાત યાત્રાધામ સોમનાથ મંદિર નજીક દીપડાની હિલચાલ જોવા મળતા સ્થાનિક રહેવાસીઓ તેમજ યાત્રિકોમાં ચિંતાનો માહોલ સર્જાયો છે. સોમનાથ સોસાયટી વિસ્તારમાં મોડી રાત્રે એક દીપડો દેખાયો હોવાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. કારમાં પસાર થઈ રહેલા એક ચાલકે પોતાના મોબાઇલ કેમેરામાં દીપડાને કેદ કર્યો હતો.

વાયરલ વીડિયોમાં દીપડો રહેણાંક વિસ્તારની નજીક ફરી રહ્યો હોવાનું જોવા મળે છે. આ ઘટનાના પગલે સ્થાનિક લોકોમાં ભય ફેલાયો છે, ખાસ કરીને રાત્રિના સમયે બહાર નીકળતા લોકો વધુ સાવચેત બની ગયા છે. સોમનાથ જેવા વિશ્વવિખ્યાત યાત્રાધામમાં દરરોજ મોટી સંખ્યામાં દેશ-વિદેશમાંથી યાત્રિકો આવતા હોવાથી આ વિસ્તાર વધુ સંવેદનશીલ માનવામાં આવે છે.

સ્થાનિકોએ વન વિભાગ તેમજ તંત્ર સમક્ષ રાત્રિ પેટ્રોલિંગ વધારવાની અને દીપડાની હિલચાલ પર સતત નજર રાખવાની માંગ કરી છે. રહેણાંક વિસ્તાર અને યાત્રાધામ નજીક દીપડાની હાજરીથી લોકોની સુરક્ષા અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા છે.

વન વિભાગના સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ દીપડાની હિલચાલ અંગે માહિતી મળતા જ ટીમને સતર્ક કરવામાં આવી છે અને વિસ્તાર પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. જરૂર જણાશે તો ટ્રેકિંગ અને મોનિટરિંગની કામગીરી વધુ સઘન બનાવવામાં આવશે.

હાલમાં કોઈ જાનહાનિ કે હુમલાની ઘટના નોંધાઈ નથી, પરંતુ દીપડાના આંટાફેરાને લઈને સ્થાનિકોમાં ભય અને ચિંતા યથાવત છે. વન વિભાગે લોકોને અફવાઓથી દૂર રહેવા, રાત્રિના સમયે એકલા બહાર ન નીકળવા અને દીપડો દેખાય તો તાત્કાલિક જાણ કરવા અપીલ કરી છે.

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