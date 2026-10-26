ગીર સોમનાથઃ ઉનાના નાંદણ ગામે દીપડાનો આતંક! 10 વર્ષના બાળક પર કર્યો હુમલો, ગળાના ભાગે ગંભીર ઈજા
ઘરની ઓસરીમાં રમતા ક્રિશ પર દીપડાનો અચાનક હુમલો, પરિવારજનોએ પીછો કરતાં બાળકને છોડીને નાસ્યો
Published : October 26, 2026 at 11:38 AM IST
ગીર સોમનાથ: જિલ્લામાં વન્યપ્રાણીઓની અવરજવરને કારણે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે ઉના તાલુકાના નાંદણ ગામ નજીક આવેલા જીલાત્રી વિસ્તારમાં દીપડાએ 10 વર્ષના બાળક પર હુમલો કરતાં સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. ઘરની ઓસરીમાં રમતા બાળક પર દીપડાએ અચાનક હુમલો કરી તેને ઉઠાવી લીધો હતો. જોકે, પરિવારજનોએ હિંમત કરીને દીપડાનો પીછો કરતાં દીપડો બાળકને છોડીને નાસી છૂટ્યો હતો. આ હુમલામાં બાળકના ગળાના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતાં તેને તાત્કાલિક સારવાર માટે ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
ઘરની ઓસરીમાં રમતા બાળક પર દીપડાનો અચાનક હુમલો
મળતી માહિતી મુજબ, ઉના તાલુકાના નાંદણ ગામ અને નાળિયા માંડવી વચ્ચે આવેલા જીલાત્રી વિસ્તારમાં સાર્દૂલભાઈ મેવાડાનો 10 વર્ષીય પુત્ર ક્રિશ પોતાના ઘરની ઓસરીમાં રમી રહ્યો હતો. આ દરમિયાન અચાનક દીપડો ત્યાં આવી પહોંચ્યો હતો અને બાળક પર હુમલો કર્યો હતો. દીપડો બાળકને ઉઠાવીને લઈ જતાં પરિવારજનોમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી.
બાળકને દીપડાના સકંજામાંથી છોડાવવા માટે પરિવારજનોએ તાત્કાલિક પીછો કર્યો હતો. પરિવારજનો પીછો કરતાં દીપડો બાળકને છોડીને ત્યાંથી નાસી છૂટ્યો હતો. જોકે, દીપડાના હુમલામાં બાળકના ગળાના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને પરિવારજનોએ બાળકને તાત્કાલિક ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડ્યો હતો. આ બનાવને પગલે પરિવારજનોમાં ચિંતાનો માહોલ ફેલાયો છે.
વનવિભાગે ચાર સ્થળોએ પાંજરાં ગોઠવ્યાં
બાળક પર દીપડાના હુમલાની ઘટના સામે આવતાં વનવિભાગ દ્વારા દીપડાને પકડવા માટે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. દીપડાને પાંજરે પૂરવા માટે અલગ-અલગ ચાર જેટલાં સ્થળોએ પાંજરાં ગોઠવવામાં આવ્યાં છે. જોકે, સવાર સુધી દીપડો પાંજરે પુરાયો ન હતો.
દીપડાની શોધખોળ માટે વનવિભાગની ટીમ દ્વારા તેના પગલાંનાં નિશાનના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. વનવિભાગના જણાવ્યા મુજબ, હાલ દીપડો નાળિયા માંડવી વિસ્તારની આસપાસ હોવાની શક્યતા છે. આથી દીપડાની હિલચાલ પર નજર રાખીને તેને પકડવા માટેની કવાયત હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
ચાર પાંજરાં છતાં દીપડો પકડાયો નહીં, ગ્રામજનોમાં ચિંતા
એક તરફ બાળક પર થયેલા હુમલાથી ગ્રામજનોમાં ભયનો માહોલ છે, તો બીજી તરફ ચાર જેટલાં પાંજરાં ગોઠવ્યા બાદ પણ દીપડો પકડાયો ન હોવાથી સ્થાનિક લોકોની ચિંતામાં વધારો થયો છે. ખાસ કરીને નાંદણ અને નાળિયા માંડવી વચ્ચેના વાડી વિસ્તારમાં રહેતા પરિવારો, ખેડૂતો અને ખેતમજૂરો માટે દીપડાની અવરજવર ચિંતાનો વિષય બની છે.
ઘરની ઓસરીમાં રમતા બાળક પર દીપડાએ હુમલો કર્યો હોવાની ઘટના દર્શાવે છે કે રહેણાક વિસ્તારની નજીક દીપડાની હાજરી લોકો માટે જોખમ ઊભું કરી શકે છે. આવા સંજોગોમાં વનવિભાગ દ્વારા દીપડાની હિલચાલ પર સતત નજર રાખવી અને તેને વહેલી તકે પાંજરે પૂરવા માટે અસરકારક કાર્યવાહી કરવી જરૂરી બની છે.
વાડી વિસ્તારમાં રહેતા પરિવારો માટે સાવચેતી જરૂરી
નાંદણ ગામ નજીક બનેલી આ ઘટનાને પગલે વાડી વિસ્તારમાં રહેતા લોકોએ વિશેષ સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે. ખાસ કરીને બાળકોને એકલાં બહાર રમવા ન દેવા, અંધારાના સમયે વાડી વિસ્તારમાં અવરજવર કરતી વખતે સાવચેત રહેવા અને દીપડો દેખાય તો તેની નજીક જવાનો પ્રયાસ ન કરવા જેવી સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે. દીપડાની હાજરી અંગે જાણ થાય તો તાત્કાલિક વન વિભાગને જાણ કરવી જોઈએ.
હાલ વનવિભાગ દ્વારા ચાર જેટલાં પાંજરાં ગોઠવીને દીપડાને પકડવા માટે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. દીપડાનાં પગલાંનાં નિશાનના આધારે તેની હિલચાલ શોધવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. હવે વન વિભાગની કવાયત દરમિયાન દીપડો ક્યારે પકડાય છે અને નાંદણ તથા નાળિયા માંડવી વિસ્તારના લોકોને ભયમાંથી ક્યારે રાહત મળે છે તેના પર સૌની નજર છે.
આ પણ વાંચોઃ
નવસારીઃ ચીખલીમાં ચાલુ બાઈક પર જઈ રહેલા દંપતી પર ત્રાટક્યો દીપડો
નવસારીમાં દીપડાનો આતંક: આંગણામાં રમતા સાડા ત્રણ વર્ષના માસૂમને ઉઠાવી ગયો દીપડો, 150 મીટર દૂરથી મૃતદેહ મળ્યો