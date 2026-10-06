નવસારીમાં દીપડાનો આતંક: આંગણામાં રમતા સાડા ત્રણ વર્ષના માસૂમને ઉઠાવી ગયો દીપડો, 150 મીટર દૂરથી મૃતદેહ મળ્યો
વાંસદા તાલુકાના ભીનાર ગામમાં દીપડો આંગણામાં રમતા બાળકને ઉઠાવી ગયો
Published : October 6, 2026 at 7:24 AM IST
નવસારી: નવસારી જિલ્લાના વાંસદા તાલુકાના ભીનાર ગામમાં દીપડાના હુમલાથી બાળકના મોતની અત્યંત કરુણ ઘટના સામે આવી છે. ભીનાર ગામના કુંભાર ફળિયામાં ઘરનાં આંગણામાં રમી રહેલા સાડા ત્રણ વર્ષના માસૂમ આરવ અરુણ પટેલને દીપડો અચાનક ઉઠાવીને જંગલ તરફ લઈ ગયો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં વન વિભાગની ટીમો અને ગ્રામજનો દ્વારા અંધારામાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. કલાકોની શોધખોળ બાદ ઘરથી આશરે 150 મીટર દૂર જંગલ વિસ્તારમાંથી માસૂમનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો.
મળતી માહિતી મુજબ, આરવ પટેલ પોતાના ઘરના આંગણામાં રમી રહ્યો હતો. આ દરમિયાન અચાનક દીપડો ઘર નજીક આવી પહોંચ્યો હતો અને બાળકને ઉઠાવી જંગલ તરફ ભાગી ગયો હતો. ઘટના બનતા જ પરિવારજનોમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી અને ગ્રામજનોને જાણ કરવામાં આવી હતી. ઘટનાની માહિતી મળતાં વાંસદા પૂર્વ અને પશ્ચિમ રેન્જની વન વિભાગની ટીમો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. વન વિભાગના અધિકારીઓ સાથે મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો પણ બાળકની શોધખોળમાં જોડાયા હતા. અંધારું હોવા છતાં હાથમાં મશાલ અને લાકડીઓ લઈને જંગલ વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
વાંસદા પૂર્વ રેન્જના RFO કિંજલ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, બાળક અને તેની માતા આંગણામાં હતા તે દરમિયાન દીપડાએ હુમલો કર્યો હતો અને બાળકને ઉઠાવીને જંગલ તરફ ભાગી ગયો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં વાંસદા પૂર્વ અને પશ્ચિમ બંને રેન્જની ટીમોએ ગ્રામજનોની મદદથી સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. કલાકોની ભારે શોધખોળ બાદ ઘરથી આશરે 150 મીટર દૂર જંગલ વિસ્તારમાંથી આરવનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. માસૂમના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપવામાં આવ્યો છે.
ACF ભગીરથસિંહ ઝાલાએ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, વાંસદાના ભીનાર ગામે ભીનાર ગામેથી દીપડાના ત્રણ વર્ષના બાળક પર હુમલા બાદ તેને જંગલ તરફ ખેંચી જવાની ઘટના સામે આવી હતી જેમાં અમારા રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર અને સ્ટાફ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં બાળકની ડેડબોડી રિકવર કરવામાં આવી છે અને આગળની પંચનામાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. સાથે જ વાલી-વારસદારને જલ્દી વળતર મળે તેવી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. સાથે જ દીપડાને પકડવા માટે પાંચ જેટલી ટીમ કાર્યરત કરી દેવામાં આવી છે.
માસૂમના મોત બાદ ભીનાર ગામ સહિત આસપાસના વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. ગ્રામજનોમાં પણ રોષ અને ફફડાટ જોવા મળી રહ્યો છે. ગ્રામજનોએ વન વિભાગ પાસે દીપડાને વહેલી તકે પાંજરે પૂરવાની તેમજ વિસ્તારમાં સુરક્ષા વધારવાની માંગ કરી છે. દરમિયાન, દીપડાને પકડવા માટે વન વિભાગે ભીનારના જંગલ વિસ્તારમાં 10થી વધુ પાંજરા ગોઠવ્યા છે. વન વિભાગની ટીમો દીપડાની હિલચાલ પર નજર રાખી રહી છે અને તેને પકડવા માટે સતત પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવી રહ્યા છે.
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