બારડોલીના આફવા ગામે મધ્યરાત્રિએ દીપડાની લટાર, સોસાયટીના નાકે બેઠેલા યુવકોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા

લોકોનો અવાજ સાંભળી દીપડાએ પોતાનો રસ્તો બદલી નાખ્યો હતો અને આફવા માહ્યાવંશી ફળિયા તરફ ભાગી છૂટ્યો હતો.

બારડોલીના આફવા ગામે મધ્યરાત્રિએ દીપડાની લટાર, સોસાયટીના નાકે બેઠેલા યુવકોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા
બારડોલીના આફવા ગામે મધ્યરાત્રિએ દીપડાની લટાર, સોસાયટીના નાકે બેઠેલા યુવકોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 5, 2026 at 1:50 PM IST

સુરત: બારડોલી તાલુકાના આફવા ગામે દીપડાનો આતંક યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે. ગત મધ્યરાત્રિએ આફવા ગામની સ્નેહમિલન સોસાયટીના નાકે દીપડો દેખાતા ભારે ફફડાટ ફેલાયો હતો. સોસાયટીના નાકે બેઠેલા યુવકો તરફ કદાવર દીપડો ધસી આવતા યુવકોએ જીવ બચાવવા દોટ મૂકી હતી.

મળતી માહિતી મુજબ, આફવાની સ્નેહમિલન સોસાયટીના નાકે રાત્રે 12:30 વાગ્યાના અરસામાં કેટલાક ગ્રામજનો બેઠા હતા. આ દરમિયાન અંધારામાં અચાનક પ્રાણીની ચમકતી આંખો દેખાતા યુવકો સતર્ક થયા હતા. જોતજોતામાં એક કદાવર દીપડો સોસાયટીના નાકે બેઠેલા વ્યક્તિઓ તરફ ધસી આવતા લોકોમાં નાસભાગ મચી ગઈ હતી. જોકે, લોકોનો અવાજ સાંભળી દીપડાએ પોતાનો રસ્તો બદલી નાખ્યો હતો અને આફવા માહ્યાવંશી ફળિયા તરફ ભાગી છૂટ્યો હતો.

બારડોલીના આફવા ગામે મધ્યરાત્રિએ દીપડાની લટાર, સોસાયટીના નાકે બેઠેલા યુવકોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા (ETV Bharat Gujarat)

આ ભયાનક દ્રશ્ય જોયા બાદ સ્થાનિક રહીશ અમિત ગામીતે તુરંત 'ફ્રેન્ડ્સ ઓફ એનિમલ્સ વેલ્ફેર ટ્રસ્ટ'ના પ્રમુખ જતીન રાઠોડને આ બાબતે જાણ કરી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે, અગાઉ પણ આફવા ગામના માહ્યાવંશી ફળિયામાં દીપડાએ મારણ કર્યું હોવાની ઘટનાઓ સામે આવી ચૂકી છે, જેને લીધે ગ્રામજનોમાં સતત ભયનો માહોલ છે.

બારડોલીના આફવા ગામે મધ્યરાત્રિએ દીપડાની લટાર, સોસાયટીના નાકે બેઠેલા યુવકોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા
બારડોલીના આફવા ગામે મધ્યરાત્રિએ દીપડાની લટાર, સોસાયટીના નાકે બેઠેલા યુવકોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા (ETV Bharat Gujarat)
બારડોલીના આફવા ગામે મધ્યરાત્રિએ દીપડાની લટાર, સોસાયટીના નાકે બેઠેલા યુવકોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા
બારડોલીના આફવા ગામે મધ્યરાત્રિએ દીપડાની લટાર, સોસાયટીના નાકે બેઠેલા યુવકોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા (ETV Bharat Gujarat)

ફ્રેન્ડ્સ ઓફ એનિમલ ટીમના પ્રમુખ જતીન રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે, હાલ આફવા ગામથી બે કિલોમીટર દૂર વનવિભાગ દ્વારા એક પાંજરું મુકવામાં આવ્યું છે, પરંતુ દીપડો હવે સીધો સોસાયટીના નાકા સુધી પહોંચી રહ્યો હોવાથી ગ્રામજનોમાં રોષ અને ડર બંને જોવા મળી રહ્યા છે. સ્થાનિકોની માંગ છે કે જે વિસ્તારમાં દીપડો દેખાયો છે ત્યાં સત્વરે પાંજરું ગોઠવી તેને પાંજરે પૂરવામાં આવે જેથી કોઈ મોટી જાનહાનિ ટાળી શકાય.

બારડોલીના આફવા ગામે મધ્યરાત્રિએ દીપડાની લટાર, સોસાયટીના નાકે બેઠેલા યુવકોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા
બારડોલીના આફવા ગામે મધ્યરાત્રિએ દીપડાની લટાર, સોસાયટીના નાકે બેઠેલા યુવકોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા (ETV Bharat Gujarat)

સંપાદકની પસંદ

