અમરેલી જિલ્લાના ધારી તાલુકાના બોરડી ગામે દીપડાના આંટા ફેરા, લોકોમાં ભય
ગામની શેરીઓમાં ફરતો દીપડો સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયો હોવાના વિડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યા છે.
Published : November 26, 2025 at 3:22 PM IST|
Updated : November 26, 2025 at 5:34 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના ધારી તાલુકાના બોરડી ગામમાં રાત્રિના સમયે દીપડાના આંટા ફેરાથી ગ્રામજનોમાં ભારે ભય અને ચકચાર મચી છે. ગામની શેરીઓમાં ફરતો દીપડો સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયો હોવાના વિડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યા છે.
મળતી માહિતી મુજબ બોરડી ગામ સિંહોના વિસ્તાર નજીકનું ગણાય છે, પરંતુ અહીંયા અચાનક દીપડાની હાજરી જોવા મળતા ગ્રામજનો ભય માં મુકાયા છે. દીપડો શિકારની શોધમાં ગામની ગલીઓમાં ફરી રહ્યો હતો અને ગામના એક મકાનની છત પર પણ જોવા મળ્યાની માહિતી સામે આવી છે. રાત્રિના અંધકારમાં દીપડો શાંત રીતે ફરી રહ્યો હોવાના દ્રશ્યો સ્પષ્ટ રીતે સીસીટીવીમાં કેદ થયા છે.
દીપડો આવ્યો હોવાના વિડિયો સામે આવતા વનવિભાગને જાણ કરાઈ હતી. વનવિભાગની ટીમ ગામે પહોંચી હતી અને તપાસ શરૂ કરી છે તેમજ ગ્રામજનોને સાવચેતી રાખવાની સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. ખાસ કરીને રાત્રે ઘરની બહાર ન નીકળવા તથા પાલતુ પ્રાણીઓ અને પશુઓને સુરક્ષિત જગ્યાએ બાંધવા જણાવાયું છે.
ગામમાં દીપડાની લટારથી હાલ લોકોમાં ભારે ભય ફેલાયો છે અને બાળકો તેમજ વડીલો ઘરની બહાર નીકળતા પણ ડર અનુભવી રહ્યા છે. વન વિભાગ દ્વારા આ વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ હાથ ધરવામાં આવશે.
