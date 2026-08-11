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વડોદરા ગ્રામ્યના નારેશ્વર ધામ નજીક દીપડાની લટાર, સ્થાનિકો અને દર્શનાર્થીઓમાં ભયનો માહોલ

નારેશ્વર ધામ નજીક આવેલા ‘નમો વડ વન’ વિસ્તાર પાસે પણ દીપડો નજરે પડ્યો હતો.

વડોદરા ગ્રામ્યના નારેશ્વર ધામ નજીક દીપડાની લટાર, સ્થાનિકો અને દર્શનાર્થીઓમાં ભયનો માહોલ
વડોદરા ગ્રામ્યના નારેશ્વર ધામ નજીક દીપડાની લટાર, સ્થાનિકો અને દર્શનાર્થીઓમાં ભયનો માહોલ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2026 at 4:05 PM IST

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વડોદરા: વડોદરા ગ્રામ્યના કરજણ તાલુકાના નારેશ્વર ધામમાં દીપડાની લટારથી સ્થાનિકો અને દર્શનાર્થીઓમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. પાલેજ-નારેશ્વર રોડ પર તેમજ હોસ્પિટલ નજીક રાત્રિના સમયે દીપડો લટાર મારતો નજરે પડ્યો હોવાનો વીડિયો સામે આવ્યો છે. અંધારામાં રસ્તા પર દીપડો દેખાતાં યાત્રાધામ વિસ્તારમાં ફફડાટ ફેલાયો છે.

વડોદરા ગ્રામ્યના કરજણ તાલુકામાં આવેલા પ્રસિદ્ધ નારેશ્વર ધામમાં રાત્રિના સમયે દીપડાની લટાર જોવા મળતાં સ્થાનિકો અને દર્શનાર્થીઓમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો છે. પાલેજ-નારેશ્વર રોડ પર તેમજ હોસ્પિટલ નજીક દીપડો લટાર મારતો જોવા મળ્યો હોવાની માહિતી સામે આવી છે. રાત્રિના અંધારામાં માર્ગ પર દીપડો ટહેલતો જોવા મળતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.

વડોદરા ગ્રામ્યના નારેશ્વર ધામ નજીક દીપડાની લટાર, સ્થાનિકો અને દર્શનાર્થીઓમાં ભયનો માહોલ (ETV Bharat Gujarat)

મળતી માહિતી મુજબ, નારેશ્વર ધામ નજીક આવેલા ‘નમો વડ વન’ વિસ્તાર પાસે પણ દીપડો નજરે પડ્યો હતો. ત્યારબાદ હોસ્પિટલ નજીક માર્ગ પર પણ દીપડો જોવા મળ્યો હોવાની માહિતી સામે આવી છે. એક તરફ રાત્રિના સમયે રસ્તા પર અવરજવર કરતી વખતે લોકોમાં પહેલેથી જ સાવચેતી રહેતી હોય છે, ત્યારે રહેણાંક અને યાત્રાધામ વિસ્તારની નજીક દીપડો જોવા મળતાં લોકોમાં વધુ ફફડાટ જોવા મળી રહ્યો છે.

નારેશ્વર એક મહત્વપૂર્ણ યાત્રાધામ હોવાથી અહીં દિવસ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ અને દર્શનાર્થીઓ આવતા હોય છે. આ ઉપરાંત આસપાસના ગામોના લોકોની પણ અવરજવર રહે છે. આવી સ્થિતિમાં યાત્રાધામની આસપાસ દીપડાની હિલચાલ જોવા મળતાં સ્થાનિકો દ્વારા સુરક્ષાને લઈને ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

રાત્રિના સમયે રસ્તા પર દીપડો જોવા મળ્યો હોવાના દૃશ્યો સામે આવ્યા બાદ લોકો દ્વારા વન વિભાગને તાત્કાલિક જાણ કરી દીપડાની હિલચાલ અંગે તપાસ કરવા માંગ કરવામાં આવી છે. સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે દીપડો વારંવાર આ વિસ્તારમાં આવી રહ્યો હોય તો તેની હિલચાલ પર નજર રાખવા માટે જરૂરી પગલાં લેવામાં આવે અને લોકોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે.

સ્થાનિકો દ્વારા વન વિભાગ સમક્ષ દીપડાને પાંજરે પૂરવા માટે જરૂરી કાર્યવાહી કરવાની પણ માંગ કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને હોસ્પિટલ, માર્ગ અને યાત્રાધામ નજીક દીપડાની હાજરીને ધ્યાનમાં રાખીને રાત્રિના સમયે પેટ્રોલિંગ વધારવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠી છે.

વન્યજીવ નિષ્ણાતોના મતે દીપડો સામાન્ય રીતે માનવોથી દૂર રહેવાનું પસંદ કરે છે, પરંતુ ખોરાક અથવા અન્ય કારણોસર તે માનવ વસાહતની નજીક આવી શકે છે. તેથી દીપડો દેખાય ત્યારે તેની પાછળ જવું, ભીડ કરવી કે તેને પકડવાનો પ્રયાસ કરવો જોખમી બની શકે છે. સ્થાનિકોને પણ સાવચેતી રાખવા અને દીપડો દેખાય તો તાત્કાલિક વન વિભાગને જાણ કરવા અપીલ કરવામાં આવી રહી છે.

કરજણના નારેશ્વર ધામમાં પાલેજ-નારેશ્વર રોડ અને હોસ્પિટલ નજીક દીપડો જોવા મળતાં સ્થાનિકો તથા દર્શનાર્થીઓમાં ભયનો માહોલ છે. ‘નમો વડ વન’ નજીક પણ દીપડાની હાજરી નોંધાતાં હવે વન વિભાગ દ્વારા હિલચાલ પર નજર રાખી જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી સ્થાનિકોની માંગ છે. રાત્રિના સમયે લોકો સાવચેતી રાખે અને દીપડો દેખાય તો તેની નજીક જવાને બદલે તાત્કાલિક તંત્રને જાણ કરે તે જરૂરી છે.

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NARESHWAR DHAM
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