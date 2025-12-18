વન વિભાગની ઉંઘ ઉડાડતી ઘટના: જંગલ છોડી રહેણાંક વિસ્તારોમાં દીપડાના ધામા, 17 મરઘી ઝાપટી ગયો!
Published : December 18, 2025 at 3:08 PM IST
સુરત: માંગરોળ તાલુકાના ગ્રામ્ય પંથકમાં વન્ય જીવો અને માનવ સંઘર્ષની ચરમસીમા જોવા મળી રહી છે. તાલુકાના શાહ ગામના નવાપરા મહુડી ફળિયામાં છેલ્લા કેટલાય સમયથી એક દીપડો આતંક મચાવી રહ્યો છે. આ શિકારી જાનવર હવે ખેતરો કે સીમમાં નહીં, પણ સીધા લોકોના આંગણામાં અને ઘરના પાછળના ભાગે શિકાર કરવા પહોંચી જાય છે.
નવાપરામાં રહેતા સચિનભાઈ અંબુભાઈ વસાવાના ઘરમાં રાત્રિના અંધકારનો લાભ લઈ દીપડો ત્રાટક્યો હતો. મરઘીનો શિકાર કરવા આવેલા આ હિંસક પશુને જોઈ કોઈ પણ ફફડી ઉઠે, પરંતુ સચિનભાઈએ હિંમત બતાવી હતી. તેમણે દરવાજાની તિરાડ પાછળ છુપાઈને પોતાના મોબાઈલના કેમેરામાં દીપડાની હિલચાલ કેદ કરી લીધી હતી. આ વાયરલ વિડીયો હાલ સમગ્ર પંથકમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
ખેડૂતનો ઘર-વખરી જેવો જીવ મરઘીઓનો સોથ વાળ્યો
દીપડાની ભૂખ એટલી વિકરાળ બની છે કે, સચિનભાઈના જણાવ્યા મુજબ અત્યાર સુધીમાં તે 17 જેટલી મરઘીઓ અને ફળિયાના અનેક પાલતુ શ્વાનોનો શિકાર કરી ચૂક્યો છે. જંગલ વિસ્તાર છોડીને રહેણાંકમાં આવવાની આ ઘટના સૂચવે છે કે દીપડાઓ હવે માનવ વસ્તીથી ડરવાને બદલે તેને પોતાનું શિકાર ક્ષેત્ર બનાવી રહ્યા છે.
સચિન ભાઈએ જણાવ્યું હતું કે "અમે ફફડાટમાં જીવી રહ્યા છીએ. દીપડો રોજ રાત્રે આવે છે અને પશુ-પક્ષીઓને ખેંચી જાય છે. કાલ સવારે જો કોઈ બાળકની ઉપર હુમલો થશે તો જવાબદાર કોણ?"
પાંજું ક્યારે ગોઠવાશે?
માંગરોળના શાહ ગામ સહિત આસપાસના ગામોમાં દીપડાની અવરજવરને લઈને તંત્ર સામે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ગ્રામજનોની એક જ માંગ છે કે વન વિભાગ એસી ઓફિસ છોડીને તાત્કાલિક સ્થળ તપાસ કરે અને દીપડાને પાંજરે પૂરે. શિયાળાની રાત્રિએ ખેતરોમાં પાણી વાળતા ખેડૂતો અને ફળિયામાં સૂતા શ્રમજીવીઓ પર હવે મોતનું જોખમ તોળાઈ રહ્યું છે.
આ બાબતે RFO હિરેન પટેલે જણાવ્યું હતું કે, દીપડો આંટાફેરા મારતો હોવાની ફરિયાદો મળી છે. દીપડાને પકડવા માટે પાંજરું ગોઠવામાં આવશે અને દીપડાને સુરક્ષિત જગ્યાએ મુક્ત કરવામાં આવશે.
