જાફરાબાદના કાગવદર નજીક વીજ ટ્રાન્સફોર્મર પર ચઢેલા દીપડાનું કરંટ લાગતાં મોત
શિકારની શોધમાં ટ્રાન્સફોર્મર પર છલાંગ લગાવ્યાની આશંકા : વન વિભાગની ટીમે મૃત દીપડાને નીચે ઉતારી બાબરકોટ એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે પીએમ માટે ખસેડ્યો
Published : August 11, 2026 at 4:30 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના જાફરાબાદ તાલુકાના કાગવદર ગામ નજીક આવેલી એક વાડીમાં વીજ ટ્રાન્સફોર્મર પર ચઢેલા દીપડાનું વીજ કરંટ લાગવાથી કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું હતું. આ ઘટનાની જાણ થતાં જ જાફરાબાદ વન વિભાગ અને પીજીવીસીએલની ટીમો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ હતી અને જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ કાગવદર ગામ નજીકની વાડી વિસ્તારમાં એક દીપડો શિકારની શોધમાં ફરતો હતો. દરમિયાન દીપડાએ શિકારને પકડવા માટે પીજીવીસીએલના વીજ ટ્રાન્સફોર્મર ઉપર છલાંગ લગાવી હોવાનું પ્રાથમિક અનુમાન છે. ટ્રાન્સફોર્મર પર ચઢ્યા બાદ વીજ કરંટ લાગતાં દીપડાનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું.
વાડીમાં મૃત હાલતમાં દીપડો ટ્રાન્સફોર્મર પર પડેલો જોવા મળતાં ખેડૂત દ્વારા સમગ્ર ઘટનાની જાણ વન વિભાગને કરવામાં આવી હતી. માહિતી મળતાં જ જાફરાબાદ આરએફઓ જિજ્ઞાસાબેન ચેતરાણીયાના માર્ગદર્શન હેઠળ વન વિભાગની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. સાથે પીજીવીસીએલ વિભાગની ટીમને પણ જાણ કરવામાં આવી હતી.
વન વિભાગ અને પીજીવીસીએલની ટીમે સંયુક્ત રીતે સાવચેતીપૂર્વક કામગીરી હાથ ધરી ટ્રાન્સફોર્મર પરથી દીપડાના મૃતદેહને નીચે ઉતાર્યો હતો. ત્યારબાદ મૃત દીપડાને પીએમ સહિતની જરૂરી કાર્યવાહી માટે બાબરકોટ એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
આ અંગે જાફરાબાદ આરએફઓ જિજ્ઞાસાબેન ચેતરાણીયાએ જણાવ્યું હતું કે, ખેડૂત તરફથી વન વિભાગને દીપડાના મોત અંગે મેસેજ મળ્યો હતો. માહિતી મળતાં વન વિભાગની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને પીજીવીસીએલ વિભાગની મદદથી દીપડાને ટ્રાન્સફોર્મર પરથી નીચે ઉતારી પીએમ માટે બાબરકોટ એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો છે.
શિકારની પાછળ ટ્રાન્સફોર્મર પર ચઢ્યાની આશંકા
વન વિભાગના પ્રાથમિક અનુમાન મુજબ દીપડો નિશાચર પ્રાણી હોવાથી રાત્રિના સમયે શિકારની શોધમાં સીમ વિસ્તારમાં આવતો હોય છે. વીજ પોલ અથવા ટ્રાન્સફોર્મરની આસપાસ કોઈ શિકાર દેખાયો હોય અને તેને ઝડપવા માટે દીપડાએ છલાંગ લગાવી હોય તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. જોકે દીપડાના મોતનું ચોક્કસ કારણ પીએમ રિપોર્ટ બાદ વધુ સ્પષ્ટ થશે.
ધારીના ડિટલા નજીક પણ અગાઉ બની હતી આવી ઘટના
ઉલ્લેખનીય છે કે આ અગાઉ અમરેલી જિલ્લાના ધારી તાલુકાના ડિટલા નજીક પણ વીજ ટ્રાન્સફોર્મર સાથે સંકળાયેલી આવી જ ઘટના સામે આવી હતી, જેમાં દીપડાનું વીજ કરંટ લાગવાથી મોત થયું હતું. ફરી એકવાર દીપડાનું વીજ ટ્રાન્સફોર્મર પર મોત થતાં વન્યજીવોની અવરજવર ધરાવતા ગ્રામ્ય અને સીમ વિસ્તારમાં વીજ ટ્રાન્સફોર્મર તથા વીજ પોલની સુરક્ષા અંગે પણ સવાલો ઉઠ્યા છે.
કાગવદર નજીક બનેલી આ ઘટનાને પગલે વન વિભાગ દ્વારા જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. પીએમ રિપોર્ટ બાદ દીપડાના મોતનું ચોક્કસ કારણ બહાર આવશે.