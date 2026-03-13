અમરેલી-ભાવનગર હાઈવે પર દીપડાના મોતનો કેસ ઉકેલાયો: કાર ડિટેઇન, વનવિભાગની કાર્યવાહી
અમરેલી-ભાવનગર હાઈવે પર દીપડાના મોતના કેસમાં વનવિભાગની કાર્યવાહી કરતા વડોદરાના શખ્સની કાર ડિટેઈન કરીને ધરપકડ કરી છે.
Published : March 13, 2026 at 10:26 PM IST
અમરેલી: જિલ્લામાંથી પસાર થતા ભાવનગર-સોમનાથ નેશનલ હાઈવે પર વન્યજીવોના અકસ્માતોને લઈને વનવિભાગે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. જાફરાબાદ તાલુકાના બાલાનીવાવ ગામ નજીક અજાણ્યા વાહનની અડફેટે દીપડાના મોતના મામલે તપાસમાં પ્રાથમિક સફળતા મળી છે અને સંડોવાયેલી કારને ડિટેઇન કરવામાં આવી છે.
26 જાન્યુઆરીના રોજ બાલાનીવાવ ગામ નજીક હાઈવે પર પસાર થતા એક અજાણ્યા વાહનની ટક્કરથી દીપડાનું મોત થયું હતું. ઘટનાની ગંભીરતા ધ્યાનમાં લઈ ગુજરાત ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટે તાત્કાલિક ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી હતી. વનવિભાગની ટીમે આસપાસના વિસ્તારમાં તપાસ કરી, પુરાવા એકત્રિત કર્યા અને વાહન અંગે માહિતી મેળવવા સઘન તપાસ હાથ ધરી હતી.
તપાસ દરમિયાન, વડોદરા શહેરના જોય થેવાલીયમ નામના વ્યક્તિ પર શંકા જતા તેને નોટિસ પાઠવવામાં આવી હતી. નોટિસ બાદ આરોપી વનવિભાગ સમક્ષ હાજર થયો હતો, જ્યાં તેની કારને ડિટેઇન કરી વિગતવાર પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી છે. વનવિભાગ દ્વારા ઘટનાની સંપૂર્ણ વિગતો મેળવવા માટે વધુ તપાસ ચાલુ રાખવામાં આવી છે.
દીપડાના મોતના આ કેસ સાથે જાફરાબાદ રેન્જને વન્યજીવો સાથે જોડાયેલા અકસ્માતોની તપાસમાં મહત્વપૂર્ણ સફળતા મળી છે. વનવિભાગ દ્વારા અત્યાર સુધીમાં આવા 3 અકસ્માતોના કેસ ડિટેક્ટ કરવામાં સફળતા મળી હોવાનું જાણવા મળેલ છે.
"વનવિભાગ દ્વારા ઘટનાની ગંભીરતાથી તપાસ કરવામાં આવી રહી છે અને વન્યજીવોના સંરક્ષણ માટે આવા બનાવોમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે." - વિરલસિંહ ચાવડા, એસ.સી.એફ. શેત્રુંજી ડિવિઝન.
જણાવી દઈએ કે, ભાવનગર-સોમનાથ નેશનલ હાઈવે પર અગાઉ પણ 2 સિંહોના વાહન અડફેટે મોત થયાના બનાવો સામે આવ્યા હતા. આ હાઈવે જંગલ વિસ્તાર અને વન્યજીવોના અવરજવર વિસ્તારમાંથી પસાર થતો હોવાથી અહીં વન્યજીવો સાથે અકસ્માતોની ઘટનાઓ સમયાંતરે બનતી રહે છે.
વનવિભાગના અધિકારીઓએ હાઈવે પર પસાર થતા વાહનચાલકોને ખાસ કરીને જંગલ વિસ્તાર પાસે સાવચેતી રાખવા, રાત્રિના સમયે ધીમી ગતિએ વાહન ચલાવવા અને વન્યજીવો દેખાય તો તરત જ વાહન રોકી સુરક્ષિત અંતર રાખવાની અપીલ કરી છે.
આ પણ વાંચો: