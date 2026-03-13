સુરત: માંડવીના પીપરીયા ગામમાં મોડી રાત્રે દીપડો ઘૂસ્યો, CCTVમાં કેદ થયા શ્વાનનો શિકાર કરતા દ્રશ્ય
સુરતના માંડવી તાલુકાના પીપરીયા ગામે દીપડાની દહેશત, મોડી રાત્રે એક શિકારી દીપડાએ રહેણાંક વિસ્તારમાં આવી ચડી એક શ્વાનનો શિકાર કરતા ગામ લોકોમાં દહેશત.
Published : March 13, 2026 at 2:15 PM IST
સુરત: જિલ્લાના માંડવી તાલુકાના પીપરીયા ગામમાં દીપડાની દહેશતથી લોકોમાં ભયનો માહોલ છે. મોડી રાત્રે એક દીપડો રહેણાંક વિસ્તારમાં ઘૂસી આવ્યો અને એક શ્વાનનો શિકાર કરી લીધો હતો. આ આખી ઘટના CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ છે.
વીડિયોમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે દીપડો અંધારામાં શિકારની શોધમાં આવે છે, શ્વાનને ઝડપી લે છે અને તેને લઈ જાય છે. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેનાથી ગામલોકોમાં ભારે ફફડાટ ફેલાયો છે.
દક્ષિણ ગુજરાતમાં, ખાસ કરીને સુરત જિલ્લાના જંગલી વિસ્તારોમાં દીપડાઓની સંખ્યા વધુ છે. ખોરાકની શોધમાં આ હિંસક પ્રાણીઓ વારંવાર ગામડાંઓ અને રહેણાંક વિસ્તારો તરફ આવે છે. પીપરીયા ગામમાં આ ઘટના બનતાં જ ગ્રામજનોએ તરત જ વન વિભાગને જાણ કરી હતી. લોકોની માંગ છે કે વન વિભાગ તાત્કાલિક પગલાં લઈને પાંજરું ગોઠવે અને દીપડાને પકડીને સુરક્ષિત જગ્યાએ મૂકે, જેથી કોઈ માનવ જીવને જોખમ ન પહોંચે.
આ ઘટનાથી ગામના ખેડૂતો અને મજૂરોમાં ડરનો માહોલ છે. ખેતરો અને વાડીઓમાં કામ કરવું જોખમી બની ગયું છે. રાત્રે બહાર નીકળવું પણ ખતરનાક લાગે છે. ગ્રામજનો કહે છે કે વન વિભાગે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવી જોઈએ, જેથી આવી ઘટનાઓ રોકી શકાય અને લોકો સુરક્ષિત રહી શકે.
આ પણ વાંચો: