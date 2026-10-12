અમરેલીના મોટા કણકોટમાં યુવક પર દીપડાનો હુમલો, માથા-ગાલ અને હાથના ભાગે ઇજા થતા હોસ્પિટલ ખસેડાયો
દીપડાના હુમલામાં યુવકને માથા, ગાલ અને હાથના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ થતા તેને સારવાર માટે અમરેલી સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો છે.
Published : October 12, 2026 at 2:08 PM IST
અમરેલી: અમરેલીમાં ફરી એક વખત વન્યજીવની માનવ પર હુમલાની ઘટના સામે આવી છે. અમરેલીના મોટા કણકોટ ગામમાં દીપડાએ એક વ્યક્તિ પર હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલામાં માથા, ગાલ અને હાથના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ થતા તેને સારવાર માટે અમરેલી સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો છે.
અમરેલીમાં દીપડાનો યુવક પર હુમલો
અમરેલીમાં જંગલી પ્રાણીઓની અવર જવર અને માનવ વસાહતો નજીક વન્યપ્રાણીઓના દેખાવાની ઘટના વચ્ચે મોટા કણકોટમાં દીપડાના હુમલાની ઘટના સામે આવી છે. ગામમાં દીપડાએ રૂમાલ વેરસિંહ મહેડા નામના વ્યક્તિ પર હુમલો કરતા તેઓ ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. આ ઘટનાને પગલે સ્થાનિક વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઇ છે અને લોકોમાં ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
મળતી માહિતી અનુસાર, અમરેલી જિલ્લાના મોટા કણકોટ ગામમાં રૂમાલ વેરસિંહ મહેડા પર દીપડાએ અચાનક હુમલો કર્યો હતો. દીપડાના હુમલામાં તેને માથા, ગાલ અને હાથના ભાગે ઇજા થઇ હતી. હુમલાની ઘટનાને પગલે આસપાસના લોકોમાં દોડધામ મચી હતી. ઇજાગ્રસ્ત વ્યક્તિને તાત્કાલિક સારવાર માટે લીલીયા સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો. જોકે, તેની ઇજાને ધ્યાનમાં રાખતા વધુ સારવાર માટે અમરેલી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
વન વિભાગની ટીમે તપાસ હાથ ધરી
મોટા કણકોટમાં દીપડાના હુમલાની જાણ થતાં જ વન વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. વન વિભાગ દ્વારા સમગ્ર વિસ્તારનું સ્કેનિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. દીપડાની હાજરી અને તેની અવરજવરને લઇને તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. સાથે જ દીપડાને પકડવા માટે કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.
આ ઘટના અંગે RFO વત્સલ પંડ્યાએ જણાવ્યું હતું કે, દીપડાના હુમલાની ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને વન વિભાગની ટીમને તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે મોકલવામાં આવી હતી. ટીમ દ્વારા સમગ્ર વિસ્તારનું સ્ક્રેનિંગ કરવામાં આવ્યું છે અને દીપડાને પકડવા માટેની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
દીપડાના હુમલાથી ગ્રામજનોમાં ચિંતા
મોટા કણકોટ ગામે બનેલી આ ઘટનાને પગલે સ્થાનિક લોકોમાં ભય અને ચિંતાનો માહોલ ફેલાયો છે. દીપડાની અવરજવર અને હુમલાની શક્યતાને કારણે ગ્રામજનોમાં સુરક્ષાને લઈને સવાલો ઊભા થયા છે. ખાસ કરીને ગામના લોકો અને ખેતરોમાં કામ કરતા ખેડૂતોની સુરક્ષાને લઈને ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
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