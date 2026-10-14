નવસારીઃ ચીખલીમાં ચાલુ બાઈક પર જઈ રહેલા દંપતી પર ત્રાટક્યો દીપડો
નવસારીના ચીખલી તાલુકામાં દીપડાના વધતા હુમલાના પગલે સ્થાનિકોમાં ભયનો માહોલ છે.
Published : October 14, 2026 at 7:15 PM IST
નવસારી: નવસારી જિલ્લાના પૂર્વ પટ્ટી વિસ્તારમાં દીપડાના હુમલાની ઘટનાઓ સતત સામે આવી રહી છે, જેને લઈને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં લોકોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. વાંસદા અને ચીખલી તાલુકામાં અગાઉ બાળકો પર દીપડાના હુમલાની ઘટનાઓ બાદ હવે ચીખલી તાલુકાના ખૂડવેલ ગામની સીમમાં બાઈક પર જઈ રહેલા દંપતી પર દીપડાએ હુમલો કર્યો હોવાની ઘટના સામે આવી છે. આ હુમલામાં મહિલાને પગના ભાગે ગંભીર ઈજા પહોંચતા તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યાં હતાં.
બાઈક પર જઈ રહ્યું હતું દંપતી
ખૂડવેલ ગામના નવીનભાઈ અને તેમનાં પત્ની શીલાબેન મોડી સાંજે બાઈક પર ઘરે પરત ફરી રહ્યાં હતાં. દરમિયાન ખૂડવેલ અને ફડવેલ ગામની સીમમાં દાદરા પાસે અચાનક દીપડો ધસી આવ્યો હતો અને દંપતી પર હુમલો કર્યો હતો. દીપડાના હુમલામાં શીલાબેનને પગના ભાગે ગંભીર ઈજા પહોંચી હતી. ઘટના બાદ ઈજાગ્રસ્ત મહિલાને તાત્કાલિક ચીખલી સબ-ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યાં હતાં.
દીપડાના વધતા હુમલાથી ભયનો માહોલ
આ ઘટનાને પગલે આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે. રહેણાંક વિસ્તારોમાં પણ દીપડાની અવરજવરથી સ્થાનિક લોકોમાં ભય જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને સાંજ અને રાત્રિના સમયે ઘરની બહાર નીકળતાં લોકોમાં અસુરક્ષાની લાગણી વધી છે. સ્થાનિકોએ વન વિભાગને દીપડાને વહેલી તકે પકડી પાંજરે પૂરવા અને લોકોની સુરક્ષા માટે યોગ્ય પગલાં ભરવાની માંગ કરી છે.
ચીખલીના ફોરેસ્ટર કિશોર પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, ગત સાંજે 6:30થી 7 વાગ્યાની આસપાસ વન વિભાગને મહિલા પર દીપડાના હુમલાની જાણ કરવામાં આવી હતી. માહિતી મળતાં જ વન વિભાગની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. દીપડાને પકડવા માટે એક પાંજરું મૂકવામાં આવ્યું છે અને જરૂરી તૈયારીઓ પણ કરવામાં આવી છે.
વન વિભાગે ગ્રામજનોને રાત્રિના સમયે બિનજરૂરી રીતે ઘરની બહાર ન નીકળવા તેમજ નાનાં બાળકોને એકલાં બહાર ન છોડવા સૂચના આપી છે.
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