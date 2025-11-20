ETV Bharat / state

ભરૂચના લુણા ગામે 8 વર્ષીય બાળક પર દીપડાનો હુમલો, ગંભીર ઇજાઓ સાથે વડોદરા ખસેડાયો

ભરૂચના લુણા ગામે વસતા મૂળ ભાવનગર તળાજાના રહેવાસી પરિવારના બાળક પર દીપડાએ હુમલો કર્યો, વાંચો...

8 વર્ષીય બાળક પર દીપડાનો હુમલો
8 વર્ષીય બાળક પર દીપડાનો હુમલો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 20, 2025 at 12:59 PM IST

ભરૂચ : વાલિયા તાલુકામાં જંગલી પ્રાણીઓના વધતા આતંકનો એક વધુ ગંભીર બનાવ સામે આવ્યો છે. વાલિયા પાસેના લુણા ગામની સીમમાં આવેલી ચીકુવાડીમાં 8 વર્ષીય બાળક પર દીપડાએ હુમલો કરતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો છે. બાળકને માથા અને શરીરના ભાગમાં ગંભીર ઇજાઓ થતાં તેને વડોદરાની ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે.

બાળક પર દીપડાએ કર્યો હુમલો : મૂળ ભાવનગર તળાજાના રહેવાસી અને હાલ ટોકરી નદીકાંઠે ચીકુની વાડીમાં રહેનારા શ્રમિક પરિવારનો 8 વર્ષીય પ્રિન્સ અમર સોલંકી પરિવાર સાથે ઝૂંપડામાં મચ્છરદાનીમાં સુતો હતો. 17 નવેમ્બરની વહેલી સવારે સુમારે 3 થી 3:30 વાગ્યાની વચ્ચે વાડી તરફ શિકારની શોધમાં આવેલા દીપડાએ ઝૂંપડામાં ઘુસીને બાળક પર અચાનક હુમલો કર્યો હતો.

8 વર્ષીય બાળક પર દીપડાનો હુમલો (ETV Bharat Gujarat)

બાળકના શરીર પર અનેક ઘા કર્યા : દીપડાએ બાળકના માથા, ગળા અને શરીરના અનેક ભાગોમાં નખ અને દાંતના ઊંડા ઘા કર્યા હતા. બાળક રડવાનું અને બુમરાણ પાડવાનું શરૂ કરતાં પરિવારજનો દોડી આવ્યા, જેના કારણે દીપડો અંધારાનો લાભ લઈ ભાગી છૂટ્યો.

ગંભીર ઇજાઓ સાથે વડોદરા ખસેડાયો

હુમલા બાદ બાળકને તાત્કાલિક સારવાર માટે પહેલા વાલિયા PHC, ત્યારબાદ ભરૂચ સિવિલ હોસ્પિટલ, અને અંતે વધુ સારું ટ્રીટમેન્ટ મળે તે માટે વડોદરાની SSG હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે. ચિકિત્સકો મુજબ બાળકની ઈજાઓ ગંભીર પ્રકારની છે અને આગળની સારવાર માટે નિષ્ણાતોની દેખરેખ ચાલુ રાખવામાં આવી છે.

“બાળક મચ્છરદાનીમાં સુતો હતો, ત્યારે દીપડો ઘૂસી આવ્યો. ઈજા બહુ ગંભીર છે. અમને સુરક્ષા અને સતત વીજ પુરવઠો જોઈએ.” -- પ્રવીણભાઈ (બાળકના પરિવારજન)

વાડીમાં રહેતા પરિવારોમાં ભય : ચીકુવાડી વિસ્તારમાં હાલ 3 થી 4 શ્રમિક પરિવારો રહે છે. પરિવારો જણાવે છે કે, રાત્રે ઘણીવાર વીજળી બંધ રહે છે, અંધારાનો લાભ લઈ જંગલી પ્રાણીઓની અવરજવર વધે છે, દીપડાના દેખાવા રોજિંદા બની રહ્યા છે, પરિણામે બાળકો અને મહિલાઓને રાત્રે બહાર નીકળવું મુશ્કેલ બની ગયું છે.

વનવિભાગે દીપડાને પકડવા પાંજરૂ ગોઠવ્યું

હુમલાની જાણ થતા જ વાલિયા વન વિભાગની ટીમ સ્થળ પર આવી પહોંચી હતી. વન વિભાગની ટીમે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી પાંજરૂ ગોઠવ્યું છે. આસપાસના વિસ્તાર અને નદીકાંઠે પેટ્રોલિંગ વધાર્યું. તેમજ આગામી 24 કલાકમાં કેમેરા ટ્રેપ લગાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે. તે ઉપરાંત ગ્રામજનોને રાત્રે સાવધ રહેવા અને બાળકોને એકલા ન રાખવા ખાસ ચેતવણી આપી છે.

“છેલ્લા ઘણા દિવસથી દીપડો અહીં ફરતો દેખાય છે. રાત્રે લાઇટ નથી રહેતી એટલે જોખમ વધી જાય છે. વાડીમાં રહેવું હવે ડરામણું બની ગયું છે.” -- રમેશભાઈ (સ્થાનિક રહીશ)

દીપડાના આંટાફેરા વધ્યા : છેલ્લા 12 મહિનામાં દીપડાના દેખાવાની 11 ઘટના સામે આવી છે. હુમલાના 5 બનાવ બન્યા છે, જેમાં 2 લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. પશુધન પર હુમલાના ઓછામાં ઓછા 4 કેસ સામે આવ્યા હતા. રાત્રે ચીકુ તથા અન્ય ફળવાડીઓમાં દીપડાના પગલાં વારંવાર જોવા મળ્યા છે. વન વિભાગ મુજબ જંગલ વિસ્તારમાં પાણી અને શિકારની તંગી વધવાથી દીપડા માનવ વસાહતોની નજીક આવે છે.

વન વિભાગની અપીલ : વન વિભાગ દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે કે રાત્રે બાળકોને એકલા ન મૂકવા, ખાદ્ય કચરો ખુલ્લો ન રાખવો, જંગલી પ્રાણીઓ આકર્ષાય છે. દીપડાના અવાજ, પગલાં કે હલનચલન દેખાય તો તરત જ વન વિભાગને જાણ કરવી, શક્ય હોય ત્યાં સુધી રાત્રે ટોર્ચ અને ગ્રુપમાં જ ચાલવું.

