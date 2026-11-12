નવસારીના વાંસદામાં દીપડાનો 7 વર્ષના બાળક પર હુમલો, માતાની સમયસૂચકતાથી બચ્યો જીવ
વાંસદા તાલુકાના સરા ગામના કમદી ફળિયામાં દીપડાના હુમલાની ઘટના બની છે. 7 વર્ષીય સની અજયકુમાર કુકડા પોતાની માતા અને ભાઇ-બહેન સાથે ઘરના આંગણામાં બેઠો હતો.
Published : November 12, 2026 at 3:20 PM IST
નવસારી: નવસારીના વાંસદા તાલુકાના સરા ગામમાં ફરી એકવાર દીપડાનો આતંક જોવા મળ્યો છે. ગામમાં ઘરના આંગણામાં 7 વર્ષના માસૂમ બાળક પર અચાનક દીપડાનો હુમલો કર્યો હતો. દીપડાએ બાળકને ગળા અને જમણા ખભાના ભાગેથી પકડી ઉઠાવી જવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે, માતાની સમયસૂચકતા અને બૂમાબુમ કરતા બાળકનો જીવ બચી ગયો હતો. હુમલામાં ઘાયલ બાળકને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં હાલ તેની તબિયત સ્થિર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. બીજી તરફ, વન વિભાગ દ્વારા દીપડાને પકડવા માટે પાંજરા ગોઠવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.
દીપડાનો માસૂમ બાળક પર હુમલો
બનાવની વિગત જોઇએ તો, વાંસદા તાલુકાના સરા ગામના કમદી ફળિયામાં દીપડાના હુમલાની ઘટના બની છે. 7 વર્ષીય સની અજયકુમાર કુકડા પોતાની માતા અને ભાઇ-બહેન સાથે ઘરના આંગણામાં બેઠો હતો. આ દરમિયાન અચાનક એક ખૂંખાર દીપડો ત્યાં આવી પહોંચ્યો હતો અને માસૂમ બાળક પર હુમલો કર્યો હતો. જોકે, બાળકની બાજુમાં જ બેઠેલી માતાએ સમયસૂચકતા દાખવતા બૂમાબુમ કરી હતી જેને કારણે દીપડો બાળકને છોડીને ભાગી ગયો હતો. માતાની હિંમત અને સતર્કતાને કારણે માસૂમનો જીવ બચી ગયો હતો.
આ ઘટના બાદ ઇજાગ્રસ્ત સનીને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે વાંસદાની કોટેજ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્ય હતો. સમયસર સારવાર મળતાં હાલ બાળકની તબિયત સ્થિર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
વન વિભાગે દીપડાને પકડવા તજવીજ હાથ ધરી
બીજી તરફ, ઘટનાની જાણ થતાં વન વિભાગ પણ હરકતમાં આવ્યું છે. દીપડાને પકડવા માટે સરા ગામ અને આસપાસના વિસ્તારમાં પાંજરાં ગોઠવવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે. દીપડાના હુમલાની ઘટનાને પગલે સ્થાનિક ગ્રામજનોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
બાળક પર દીપડાએ કરેલા હુમલાની ઘટનાની જાણ થતા જ સાંસદ ધવલ પટેલે વાંસદા કોટેજ હોસ્પિટલની મુલાકાત લઇ ઘાયલ બાળકના ખબરઅંતર પૂછ્યા હતા.
આ ઉપરાંત સાંસદ ધવલ પટેલે વન વિભાગના અધિકારીઓને સરા ગામમાં હુમલો કરનાર દીપડાને વહેલી તકે પકડી પાડવા માટે જરૂરી કાર્યવાહી કરવા સૂચના આપી હતી. તેમણે બાળકના પરિવારજનોને પણ આશ્વાસન આપ્યું હતું કે આ મુશ્કેલ સમયમાં પરિવારને બનતી તમામ મદદ પૂરી પાડવામાં આવશે.
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