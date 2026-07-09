તાલાલાની હોસ્ટેલમાં મધ્યરાત્રિએ દીપડાનો હુમલો, ધોરણ-12નો વિદ્યાર્થી ગંભીર રીતે ઘાયલ
વિદ્યાર્થી મોડી રાતે હોસ્ટેલની તૂટેલી જાળીમાંથી ગ્રાઉન્ડમાં ગયો હતો જ્યાં દીપડાએ તેના પર હુમલો કર્યો હતો
Published : July 9, 2026 at 10:40 PM IST
ગીર સોમનાથ: તાલાલા નજીક આવેલી પ્લાઝમા ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલની હોસ્ટેલમાં મધ્યરાત્રિએ બનેલી દીપડાના હુમલાની ઘટનાએ સમગ્ર જિલ્લામાં ચકચાર મચાવી છે. ધોરણ-12માં અભ્યાસ કરતો મૂળ પ્રભાસ પાટણનો રહેવાસી 17 વર્ષીય વિદ્યાર્થી ઉત્સવ ચાવડા, દીપડાના હુમલામાં ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો છે. માથા અને ગળાના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ થતાં તેને પ્રથમ વેરાવળ સિવિલ હોસ્પિટલ અને ત્યારબાદ વધુ સારવાર માટે VIMS હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે.
પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, મોડી રાત્રે આશરે 12 વાગ્યે ઉત્સવ હોસ્ટેલના બાથરૂમની તૂટેલી જાળીમાંથી બહાર ગ્રાઉન્ડમાં નીકળ્યો હતો. તે દરમિયાન અંધારામાં ઘાત લગાવી બેઠેલા દીપડાએ તેના પર અચાનક હુમલો કર્યો હતો. વિદ્યાર્થીની ચીસો સાંભળી હોસ્ટેલ સ્ટાફ અને અન્ય લોકો દોડી આવ્યા હતા, જેના કારણે દીપડો ભાગી ગયો અને વિદ્યાર્થીનો જીવ બચી ગયો.
આ ઘટનાએ હોસ્ટેલની સુરક્ષા વ્યવસ્થા સામે ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા કર્યા છે. બાથરૂમની તૂટેલી જાળી લાંબા સમયથી સમારકામ વગર રહેવી અને ગીર જંગલની સરહદ નજીક આવેલી હોસ્ટેલમાં પૂરતી સુરક્ષા વ્યવસ્થા ન હોવા અંગે વાલીઓ અને સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
વિદ્યાર્થીના પિતા માનસિંગભાઈ ચાવડાએ જણાવ્યું કે, "સરકારે જંગલ વિસ્તાર નજીક આવેલી હોસ્ટેલોની આસપાસ મજબૂત સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. અહીં વન્યજીવોનો ભય હંમેશા રહે છે, જેથી વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા પ્રથમ પ્રાથમિકતા હોવી જોઈએ."
ઘટનાની જાણ થતાં તાલાલા રેન્જનો વન વિભાગનો સ્ટાફ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો. ગીર પશ્ચિમના DCFના માર્ગદર્શન હેઠળ હોસ્ટેલના ગ્રાઉન્ડમાં પાંજરું ગોઠવવામાં આવ્યું હતું. થોડા જ સમયમાં હુમલો કરનાર દીપડો પાંજરામાં પુરાઈ ગયો હતો. ત્યારબાદ તેને સારવાર અને નિરીક્ષણ માટે સાસણ લાયન હોસ્પિટલ ખાતે મોકલી આપવામાં આવ્યો હતો.
તાલાલા પંથકમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી દીપડા અને સિંહોની રહેણાંક વિસ્તારોમાં અવરજવર વધતા માનવ-વન્યજીવ સંઘર્ષના બનાવોમાં વધારો થયો છે. આ ઘટના બાદ વાલીઓએ જંગલ વિસ્તાર નજીક આવેલી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં સુરક્ષા ધોરણો વધુ કડક બનાવવા અને વન વિભાગ દ્વારા સતત પેટ્રોલિંગ કરવાની માંગ ઉઠાવી છે.
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