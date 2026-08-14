ETV Bharat / state

પોરબંદરના ઉટડા ગામમાં દીપડાનો હુમલો: મહિલા ઈજાગ્રસ્ત, ગામમાં ભયનો માહોલ

ગામના સરપંચે પણ ચીમકી આપી છે કે જો આગામી 48 કલાકમાં વન વિભાગ કોઈ કાર્યવાહી નહીં કરે તો ગામલોકો જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીએ વિરોધ પ્રદર્શન કરશે.

પ્રતીકાત્મક ફોટો
પ્રતીકાત્મક ફોટો (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 14, 2026 at 8:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

પોરબંદર: પોરબંદર તાલુકાના ઉટડા ગામમાં રાત્રિના સમયે દીપડાએ કરેલા હુમલાની ઘટના સામે આવી છે. આ હુમલામાં એક મહિલા ઈજાગ્રસ્ત થઈ છે. ઘટના બાદ આખા ગામમાં ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ગ્રામજનોએ વન વિભાગની નિષ્ક્રિયતા સામે રોષ વ્યક્ત કર્યો છે અને તાત્કાલિક કાર્યવાહીની માંગ કરી છે.

શું બની ઘટના?

મળતી માહિતી અનુસાર, ગઈકાલે મોડી રાત્રે ઉટડા ગામની એક મહિલા પોતાના ઘરની નજીક હતી. તે દરમિયાન જંગલમાંથી આવેલા એક દીપડાએ અચાનક મહિલા પર હુમલો કરી દીધો. દીપડાએ પોતાના પંજાથી મહિલા પર વાર કર્યો હતો, જેના કારણે મહિલાને શરીરના વિવિધ ભાગે ઈજાઓ થઈ હતી.

ઘટનાનો અવાજ સાંભળીને આસપાસના લોકો દોડી આવ્યા હતા. ત્યારબાદ પરિવારજનોએ તાત્કાલિક ૧૦૮ની મદદથી મહિલાને સારવાર માટે પોરબંદરની ભાવસિંહજી હોસ્પિટલમાં ખસેડી હતી. હોસ્પિટલના તબીબોના જણાવ્યા મુજબ, મહિલાની હાલત સ્થિર છે અને ઈજા ગંભીર નથી. તેમને પ્રાથમિક સારવાર બાદ રજા આપવામાં આવશે.

ગામમાં ફેલાયો ભયનો માહોલ

આ ઘટના રાત્રિના સમયે બની હોવાથી ઉટડા ગામના લોકોમાં ભારે ભયનો માહોલ છે. ખાસ કરીને મહિલાઓ અને બાળકો ઘરની બહાર નીકળતા ડરી રહ્યા છે. ખેડૂતો પણ ખેતરે જતી વખતે જૂથમાં જઈ રહ્યા છે.

ગામલોકોનું કહેવું છે કે છેલ્લા કેટલાક મહિનાથી આ વિસ્તારમાં દીપડાની અવરજવર સતત જોવા મળી રહી છે. અનેક વખત દીપડો રાત્રે ગામના સીમાડે અને ઘરોની આસપાસ ફરતો જોવા મળ્યો છે. પરંતુ તંત્ર દ્વારા કોઈ નક્કર પગલાં લેવામાં આવ્યા નથી.

વન વિભાગની બેદરકારી સામે રોષ

સ્થાનિકોના આક્ષેપ છે કે દીપડાની હાજરી અંગે વન વિભાગને અગાઉ પણ અનેક વખત જાણ કરવામાં આવી હતી. ગ્રામજનોએ લેખિત અને મૌખિક રજૂઆતો પણ કરી હતી. વન વિભાગે ગ્રામજનોના દબાણ બાદ એક વખત પાંજરું મૂક્યું હતું. પરંતુ થોડા જ દિવસમાં કોઈ દીપડો પાંજરામાં ન આવતાં તે પાંજરું પરત લઈ જવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ વન વિભાગ દ્વારા કોઈ કાયમી ઉકેલ કે પેટ્રોલિંગની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી ન હતી.

ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે જો સમયસર પગલાં લેવાયા હોત તો આજે એક મહિલાને હુમલાનો ભોગ ન બનવું પડત. આ ઘટનાને પગલે ગામલોકોમાં વન વિભાગ પ્રત્યે ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

ગ્રામજનોની માંગ

આ ઘટના બાદ ગામના આગેવાનો અને યુવાનોએ એકઠા થઈને વન વિભાગ સમક્ષ કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી છે. તેમની મુખ્ય માંગ નીચે મુજબ છે:

  1. તાત્કાલિક ધોરણે દીપડાને પકડવા માટે પાંજરા મૂકવામાં આવે.
  2. રાત્રિના સમયે ગામની આસપાસ વન વિભાગની ટીમ દ્વારા પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવે.
  3. ગામલોકોને દીપડાથી બચવાના ઉપાયો અંગે જાગૃતિ આપવામાં આવે.

ગામના સરપંચે પણ ચીમકી આપી છે કે જો આગામી ૪૮ કલાકમાં વન વિભાગ કોઈ કાર્યવાહી નહીં કરે તો ગામલોકો જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીએ વિરોધ પ્રદર્શન કરશે.

માનવ-વન્યજીવ સંઘર્ષનો સવાલ

ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી માનવ અને વન્યજીવ વચ્ચેનો સંઘર્ષ વધી રહ્યો છે. જંગલોની સીમા નજીક આવેલા ગામોમાં આવા કિસ્સા વારંવાર બનતા હોય છે. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે રહેણાંક વિસ્તારની નજીક દીપડાની હાજરી ગંભીર બાબત છે અને તેના માટે તંત્રએ તાત્કાલિક પગલાં લેવા જોઈએ.

હાલમાં વન વિભાગની ટીમ ઉટડા ગામ પહોંચી છે અને સ્થળનું નિરીક્ષણ કરી રહી છે. આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી હોવાનું વન વિભાગના અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે.

TAGGED:

LEOPARD ATTACK IN UTDA VILLAGE
PORBANDAR UTDA VILLAGE
WOMAN INJURED
PANIC GRIPS VILLAGE
LEOPARD ATTACK IN PORBANDAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.