દઝાડતી ગરમીમાં લીંબુની બજાર નરમ: ભાવ ઓછા પણ લીંબુ ગરમીમાં શ્રેષ્ઠ કેમ?

ઉનાળામાં ગરમી દઝાડે છે ત્યારે ભાવ પણ વધતા હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે ભાવો ખેડૂતોને નિરાશ કરી રહ્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 11, 2026 at 8:20 PM IST

ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લામાં લીંબુની ખેતી કરવામાં આવે છે અને ઉનાળાના સમયમાં મબલખ આવક થઈ રહી છે. ઉનાળામાં ગરમી દઝાડે છે ત્યારે ભાવ પણ વધતા હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે ભાવો ખેડૂતોને નિરાશ કરી રહ્યા છે.

ભાવનગર શહેરમાં છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી ઉનાળાની ગરમીનો પારો ઊંચે ચડી ગયો છે. બપોરે ઘરની બહાર નીકળવામાં લોકોને આકરી ગરમીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. વધુ પડતી ગરમી વચ્ચે શરીરમાં પાણીનું સ્તર જાળવવું અત્યંત જરૂરી છે. આવી સ્થિતિમાં લીંબુને ગરમી સામેનું શ્રેષ્ઠ રક્ષણ માનવામાં આવે છે. ભાવનગર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં લીંબુની બજાર પૂરજોશમાં છે, પરંતુ ભાવ નરમ છે. તો લીંબુથી શું ફાયદા છે અને માર્કેટિંગ યાર્ડમાં કેવા ભાવો છે? આવો જાણીએ.

ભાવનગર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં લીંબુની આવક

ભાવનગર જિલ્લામાં લીંબુની ખેતી થાય છે. ઉનાળામાં લીંબુની માંગ વધુ હોવાથી આવક પણ વધારે થતી હોય છે. યાર્ડના સેક્રેટરી અરવિંદભાઈ મકવાણાએ જણાવ્યું કે, હાલમાં ભારે ગરમી વચ્ચે માર્કેટિંગ યાર્ડમાં લીંબુની જોરદાર આવક થઈ રહી છે. રોજ સાતથી આઠ હજાર ગાંસડીઓની મોટા પાયે આવક થઈ રહી છે. જો કે, આની સામે લીંબુના ભાવ ઓછા મળી રહ્યા છે.

લીંબુની માંગ ઘટતાં ભાવ પણ ઘટ્યા

ભાવનગર જિલ્લાના લીંબુ દેશના અન્ય રાજ્યોમાં પણ નિકાસ થાય છે. સેક્રેટરી અરવિંદભાઈ મકવાણાએ કહ્યું કે, અહીંના લીંબુ મુખ્યત્વે હરિયાણા અને પંજાબમાં જાય છે. પરંતુ આ વર્ષે દક્ષિણ ભારતમાં વધુ ઉત્પાદન થતાં ત્યાંથી પણ મોટા પ્રમાણમાં લીંબુ હરિયાણા-પંજાબમાં પહોંચ્યા છે. આના કારણે બજારમાં ભરાવો વધ્યો છે અને ભાવનગરના લીંબુની માંગ ઘટી ગઈ છે. પરિણામે કિલોના ભાવ માત્ર 35 થી 60 રૂપિયા જ મળી રહ્યા છે. વળી, બદલાયેલા વાતાવરણે પણ આ સ્થિતિને અસર કરી છે.

લીંબુથી શરીરને ખૂબ ફાયદો

આકરી ગરમીમાં શરીરમાં પાણીનું સ્તર ઘટી જાય તો ચક્કર આવવા કે બેભાન થવાની સમસ્યા થઈ શકે છે. ભાવનગરના ડોક્ટર તેજસ દોશીએ જણાવ્યું કે, ઉનાળામાં લીંબુનું સેવન ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. લીંબુમાં વિટામિન C ભરપૂર માત્રામાં હોવાથી તે ગરમી સામે રક્ષણ આપે છે. તે ડિહાઇડ્રેશન અને હીટ સ્ટ્રોક (લૂ લાગવું) જેવી સમસ્યાઓથી પણ બચાવે છે. આથી ઉનાળામાં બને તેટલું લીંબુનું સેવન કરવું જોઈએ.

