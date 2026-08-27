ફાંસીનો ચુકાદો અંત નથી! ટ્રાયલ કોર્ટથી દયા અરજી સુધી, જાણો મૃત્યુદંડની સમગ્ર કાનૂની પ્રક્રિયા
વડોદરાના ભાયલી ગેંગરેપ કેસમાં 31 ઓગસ્ટે આરોપીઓને સજા સંભળાવવામાં આવશે.
Published : August 27, 2026 at 2:33 PM IST
કલ્પીન ત્રિવેદી, અમદાવાદ: વડોદરાના ચકચારી ભાયલી ગેંગરેપ કેસમાં તમામ પાંચ આરોપીઓને કસૂરવાર ઠેરવવામાં આવ્યા બાદ કોર્ટમાં સજા અંગેની દલીલો કરવામાં આવી હતી. સરકારી વકીલ દ્વારા દુષ્કર્મ કેસમાં લાગુ પડતી વિવિધ કલમો હેઠળ દલીલો રજૂ કરી ગુનાને જઘન્ય અપરાધ ગણાવી આરોપીઓને સખતમાં સખત સજા કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. આરોપીઓને ફાંસીની સજા આપવાની માંગ પણ થઇ રહી છે. કોર્ટ હવે 31 ઓગસ્ટે સજા પર ચુકાદો સંભળાવી શકે છે.
જોકે, ફાંસીનો ચુકાદો સંભળાયો એટલે તરત ફાંસી આપી દેવામાં આવતી નથી. ભારતમાં મૃત્યુદંડની સજા સામે કાયદો આરોપીને અનેક તબક્કે કાનૂની ઉપાયની તક આપે છે. મૃત્યુદંડની સજા કયા સંજોગોમાં આપી શકાય? ટ્રાયલ કોર્ટના ચુકાદા બાદ શું થાય? આરોપી પાસે કયા કાનૂની વિકલ્પો રહે છે અને ફાંસીની અમલવારી ક્યારે થઈ શકે? ચાલો, સમજીએ ફાંસીના ચુકાદાથી અમલવારી સુધીની સમગ્ર કાનૂની પ્રક્રિયા.
ભારતીય કાયદામાં મૃત્યુદંડ સૌથી ગંભીર સજા
ભારતીય કાયદામાં મૃત્યુદંડ સૌથી ગંભીર સજા છે. ભારતીય ન્યાય સંહિતા હેઠળ હત્યા જેવા ગંભીર ગુનામાં મૃત્યુદંડની જોગવાઈ છે. ઉદાહરણ તરીકે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 103 હેઠળ હત્યા માટે મૃત્યુદંડ અથવા આજીવન કેદની સજાની જોગવાઈ છે. એટલે દરેક હત્યાના કેસમાં ફાંસી આપવી ફરજિયાત નથી. અદાલત ગુનાની ગંભીરતા, આરોપીની ભૂમિકા, ગુનાની પરિસ્થિતિ અને અન્ય તમામ સંબંધિત બાબતોને ધ્યાનમાં લઈને સજા નક્કી કરે છે.
અહીં સૌથી મહત્વની વાત છે ‘દુર્લભતમમાંથી પણ દુર્લભ’ સિદ્ધાંત. સર્વોચ્ચ અદાલતના ચુકાદાઓથી વિકસેલા આ સિદ્ધાંત મુજબ મૃત્યુદંડ સામાન્ય નિયમ નથી, પરંતુ અસાધારણ પરિસ્થિતિમાં જ આપવાની સજા છે. અદાલતે ગુનાની ગંભીરતા સાથે આરોપીની ઉંમર, પૃષ્ઠભૂમિ, સુધારાની શક્યતા અને અન્ય ઘટાડાકારક પરિસ્થિતિઓ પણ જોવી પડે છે. એટલે ગંભીર ગુનો થયો હોવા માત્રથી આપોઆપ ફાંસી થઈ જતી નથી.
ટ્રાયલ કોર્ટનો ફાંસીનો ચુકાદો અંતિમ ચુકાદો નથી
હવે સૌથી મોટો સવાલ—ટ્રાયલ કોર્ટ ફાંસીની સજા આપે પછી શું થાય? ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતાની કલમ 407 મુજબ ટ્રાયલ કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલી મૃત્યુદંડની સજા સીધી અમલમાં મૂકી શકાતી નથી. સમગ્ર કાર્યવાહી ફરજિયાત રીતે ઉચ્ચ ન્યાયાલય સમક્ષ મોકલવી પડે છે અને ઉચ્ચ ન્યાયાલય સજાની પુષ્ટિ કરે ત્યાર બાદ જ તેનો અમલ થઈ શકે છે. એટલે ટ્રાયલ કોર્ટનો ફાંસીનો ચુકાદો અંતિમ ચુકાદો નથી.
ઉચ્ચ ન્યાયાલય આ મામલે માત્ર સજા મંજૂર કરવાની ઔપચારિક કાર્યવાહી કરતું નથી. કાયદા મુજબ તે સજાની પુષ્ટિ કરી શકે છે, બીજી કાયદેસર સજા આપી શકે છે, દોષિત ઠરાવવાનો નિર્ણય રદ કરી શકે છે, ફરી ટ્રાયલનો આદેશ આપી શકે છે અથવા આરોપીને નિર્દોષ પણ જાહેર કરી શકે છે. એટલે મૃત્યુદંડની સજા ધરાવતા કેસમાં ઉચ્ચ ન્યાયાલયની ભૂમિકા અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ બની જાય છે.
આ સમગ્ર પ્રક્રિયા અંગે સિનિયર એડવોકેટ અનિલ કેલ્લાએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, ફાંસીની સજા મળ્યા બાદ પણ કાયદો આરોપીને અંતિમ ક્ષણ સુધી કાનૂની ઉપાયોનો અધિકાર આપે છે. તેમનો મુખ્ય મુદ્દો એ છે કે મૃત્યુદંડના કેસમાં દરેક તબક્કે ન્યાયિક તપાસ અને કાનૂની સુરક્ષાને વિશેષ મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે. હવે માની લો કે ઉચ્ચ ન્યાયાલયે પણ ફાંસીની સજા યથાવત રાખી. તો શું ત્યારબાદ સીધી ફાંસી થઇ શકે? જવાબ છે-ના. પરિસ્થિતિ અનુસાર આરોપી સર્વોચ્ચ અદાલતનો દરવાજો ખખડાવી શકે છે. બંધારણની જોગવાઇઓ હેઠળ અપીલ અથવા વિશેષ પરવાનગી માટે સર્વોચ્ચ અદાલતમાં જઇ શકાય છે. ઉચ્ચ ન્યાયાલયે મૃત્યુદંડની સજા સંભળાવી હોય અથવા તેની પૃષ્ટી કરી હોય ત્યારે કાયદો અપીલ માટેનો સમય અને અપીલની કાર્યવાહી પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી અમલ મુલતવી રાખવાની જોગવાઇ પણ કરે છે.
સર્વોચ્ચ અદાલત પણ સજાની સમીક્ષા કરી શકે છે. જો સમીક્ષા અરજી પણ ફગાવી દેવામાં આવે તો ચોક્કસ પરિસ્થિતિમાં અંતિમ ન્યાયિક ઉપાય તરીકે સુધારાત્મક અરજીનો માર્ગ પણ ઉપલબ્ધ રહી શકે છે. એટલે મૃત્યુદંડના કેસમાં કાનૂની લડત એક જ અદાલતમાં પૂરી થતી નથી પરંતુ ન્યાયિક પ્રક્રિયા પૂરી થયા બાદ પણ એક મહત્ત્વપૂર્ણ રસ્તો બાકી રહે છે દયાની અરજી.
ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતાની કલમ 472 હેઠળ મૃત્યુદંડ પામેલા દોષિત, તેના કાનૂની વારસદાર અથવા સગા દ્વારા બંધારણની કલમ 72 હેઠળ રાષ્ટ્રપતિ સમક્ષ અથવા કલમ 161 હેઠળ રાજ્યપાલ સમક્ષ દયાની અરજી કરી શકાય છે. આ અરજીમાં સજા માફ કરવાની, ઘટાડવાની અથવા અન્ય રાહત આપવાની વિનંતી થઈ શકે છે. કાયદામાં દયાની અરજી માટે પણ સમયમર્યાદા અને પ્રક્રિયા નક્કી કરવામાં આવી છે. જેલ અધિક્ષક દ્વારા દોષિતને જરૂરી માહિતી આપવામાં આવ્યા બાદ અરજી કરવાની જોગવાઈ છે. શરૂઆતમાં રાજ્યપાલ સમક્ષ અરજી થઈ શકે છે અને રાજ્યપાલ દ્વારા અરજીનો નિકાલ થયા બાદ નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં રાષ્ટ્રપતિ સમક્ષ અરજી કરવાની જોગવાઈ છે. શરૂઆતમાં રાજ્યપાલ સમક્ષ અરજી થઈ શકે છે અને રાજ્યપાલ દ્વારા અરજીનો નિકાલ થયા બાદ નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં રાષ્ટ્રપતિ સમક્ષ અરજી કરવાની જોગવાઈ છે.
તારીખ નક્કી થયા પછી શું ફાંસી રોકી શકાય?
આ પછી સવાલ આવે છે ફાંસીની તારીખ નક્કી થઈ જાય તો શું તે રોકી શકાય? જો કાયદેસર કોઈ અરજી, અપીલ, સમીક્ષા અથવા દયાની અરજી બાકી હોય, અથવા અમલ સામે કોર્ટ સમક્ષ યોગ્ય મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવે, તો સંબંધિત ન્યાયિક પ્રક્રિયા પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી અમલ પર રોક લગાડવાની પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ શકે છે. મૃત્યુદંડના કેસમાં કોર્ટ ખાસ કરીને એ સુનિશ્ચિત કરે છે કે દોષિતને ઉપલબ્ધ કાનૂની ઉપાયોનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવાની તક મળી છે કે નહીં અને એક મહત્ત્વપૂર્ણ અપવાદ પણ છે. જો મૃત્યુદંડ પામેલી મહિલા ગર્ભવતી હોવાનું જણાય તો ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતાની કલમ 456 મુજબ ઉચ્ચ ન્યાયાલયે મૃત્યુદંડને આજીવન કેદમાં બદલવાની જોગવાઈ છે.
ટ્રાયલ કોર્ટ ફાંસીની સજા આપે છે, હાઇકોર્ટ તેની ફરજિયાત પુષ્ટિ કરે છે, ત્યાર બાદ સર્વોચ્ચ અદાલત એટલે કે સુપ્રીમ કોર્ટેમાં અપીલ અને અન્ય ન્યાયિક ઉપાયો ઉપલબ્ધ રહે છે અને અંતે બંધારણીય દયા અરજીનો માર્ગ પણ ખુલ્લો રહે છે. આ તમામ પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ થયા બાદ જ ફાંસીની અમલવારી તરફ આગળ વધવામાં આવે છે. ફાંસીની સજા એટલે માત્ર ‘મૃત્યુદંડનો ચુકાદો’ નહીં. તે ટ્રાયલ કોર્ટથી ઉચ્ચ ન્યાયાલય, ઉચ્ચ ન્યાયાલયથી સર્વોચ્ચ અદાલત અને ન્યાયિક ઉપાયો બાદ બંધારણીય દયા અરજી સુધીની એક લાંબી કાનૂની યાત્રા છે. આ જ પ્રક્રિયા એ સુનિશ્ચિત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે કે કોઈ વ્યક્તિને આપવામાં આવેલી સૌથી ગંભીર સજા કાયદાની તમામ સુરક્ષાઓ અને ન્યાયિક તપાસમાંથી પસાર થયા બાદ જ અમલમાં આવે.
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