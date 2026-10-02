ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી: ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતાં લીલાબેનને ભાજપે આપી ચૂંટણી લડવાની તક
ગાંધીનગર સેક્ટર 13ની સેવા વસ્તીમાં રહેતાં લીલાબેન ચારેલને ભાજપે વોર્ડ 6ની અનુસૂચિત જનજાતિ મહિલા બેઠક પરથી ઉમેદવાર બનાવ્યાં છે
Published : October 2, 2026 at 3:42 PM IST
ગાંધીનગર: મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીનો જંગ રસપ્રદ બની રહ્યો છે. ભાજપ, કોંગ્રેસ, આમ આદમી પાર્ટી અને અપક્ષ ઉમેદવારો મેદાનમાં છે. વિવિધ વર્ગો અને આર્થિક પરિસ્થિતિ ધરાવતા ઉમેદવારો વચ્ચે સ્પર્ધા જોવા મળી રહી છે. આ દરમિયાન ભાજપે વોર્ડ નંબર 6માંથી લીલાબેન ચારેલને ઉમેદવાર બનાવતાં તેમની ઉમેદવારી ચર્ચાનો વિષય બની છે. એક તરફ કેટલાક ઉમેદવારો ટિકિટ મેળવવા માટે કરોડો રૂપિયા ખર્ચતા હોવાની ચર્ચા છે, તો બીજી તરફ ભાજપે સામાન્ય ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારમાં રહેતાં લીલાબેનને ઉમેદવાર બનાવ્યાં છે.
લીલાબેન ચારેલ સેક્ટર 13ની સેવા વસ્તી તરીકે ઓળખાતા વિસ્તારમાં રહે છે. તેમની આર્થિક સ્થિતિ સામાન્ય છે અને ઘર પણ ખૂબ નાનું છે. પરિવાર સાથે રહેવા માટે ઘરમાં જગ્યા મર્યાદિત છે. તેમના પતિ નાની કરિયાણાની દુકાન ચલાવી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે, જ્યારે લીલાબેન ગૃહિણી તરીકે પરિવારની જવાબદારી સંભાળે છે.
સાત વર્ષથી ભાજપનાં સક્રિય કાર્યકર
લીલાબેન છેલ્લા સાતેક વર્ષથી ભાજપ સાથે જોડાયેલાં હોવાનું જણાવાયું છે. તેઓ પક્ષના કાર્યક્રમોમાં નિયમિત હાજરી આપતાં હતાં. આ વખતે ભાજપે તેમને વોર્ડ 6ની અનુસૂચિત જનજાતિ મહિલા બેઠક પરથી ઉમેદવાર બનાવ્યાં છે. પક્ષના કહેવાથી જ તેમણે ઉમેદવારી ફોર્મ ભર્યું હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે. તેમના જેઠ મહેશભાઈ પણ પક્ષમાં વોર્ડ મંત્રી તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે.
700 જેટલાં છાપરાં અને 2,500 લોકોનું પ્રતિનિધિત્વ
લીલાબેન જે સેવા વસ્તી વિસ્તારમાં રહે છે, ત્યાં અંદાજે 700 જેટલાં છાપરાં છે અને આશરે 2,500 લોકો વસવાટ કરે છે. આ વિસ્તારમાં ત્રણ મતદાન મથકો છે, જ્યાં આશરે 1,500 મતદાન થતું હોવાનું જણાવાયું છે. હવે આ જ વિસ્તારનાં રહેવાસી લીલાબેન ચારેલ ભાજપના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી મેદાનમાં છે.
ભાજપે વોર્ડ 6માંથી લીલાબેન ચારેલ ઉપરાંત રીન્કુબા ડોડિયા, નિલેશકુમાર મહેરિયા અને રાજદીપસિંહ ગોલને પણ ઉમેદવાર બનાવ્યાં છે. જોકે, આ ચાર નામોમાં લીલાબેન ચારેલની ઉમેદવારી સૌથી વધુ ચર્ચામાં છે.
સાદા જીવનથી રાજકીય મેદાન સુધીની સફર
લીલાબેનનું કહેવું છે કે તેઓ આજે પણ સામાન્ય જીવન જીવે છે અને પરિવાર સાથે નાના મકાનમાં રહે છે. આવી પરિસ્થિતિમાં ભાજપે તેમને ચૂંટણી લડવાની તક આપતાં તેઓ અને તેમનો પરિવાર ગર્વ અનુભવે છે. ઉમેદવારી મળ્યા બાદ સેવા વસ્તી વિસ્તારમાં પક્ષના કાર્યકરો અને સ્થાનિક લોકોમાં પણ આ મુદ્દો ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
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